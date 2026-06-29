Vị giáo sư đầu tiên đặt nền móng cho cho mô hình Trường – Viện tại Việt Nam qua đời

Người học trò xuất sắc của GS Tôn Thất Tùng

Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông báo, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hối - nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - đã từ trần lúc 2h03 ngày 29/6/2026, hưởng thọ 92 tuổi.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với ngành y tế Việt Nam, nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và người bệnh.

Sinh năm 1936 tại Thanh Hóa, GS Nguyễn Đình Hối lớn lên trong một gia đình trí thức giàu truyền thống hiếu học. Năm 1954, sau khi hòa bình lập lại, ông xuất sắc đỗ thủ khoa cả Đại học Sư phạm và Đại học Y khoa Hà Nội. Với mong muốn chữa bệnh cứu người, ông lựa chọn theo học ngành y.

Sau khi tốt nghiệp năm 1960, ông được giữ lại Trường Đại học Y Hà Nội công tác tại Bộ môn Giải phẫu, sau đó chuyển sang Bộ môn Ngoại dưới sự hướng dẫn của GSTôn Thất Tùng. Trong nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Việt Đức, ông được đánh giá là một trong những học trò xuất sắc của GS Tôn Thất Tùng, nổi bật bởi chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với người bệnh.

Năm 1981, theo lời mời của GS Trương Công Trung, ông vào TP.HCM công tác tại Đại học Y Dược TP.HCM. Từ đây, ông lần lượt đảm nhiệm các cương vị giảng viên, Trưởng khoa Y và Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 1993-2007.

GS Nguyễn Đình Hối.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, GS Nguyễn Đình Hối dành nhiều tâm huyết phát triển giáo dục y khoa, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ông trực tiếp hướng dẫn hàng trăm bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, thạc sĩ và tiến sĩ; chủ biên nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, bộ "Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa", "Bách khoa thư bệnh học" cùng hơn 70 công trình nghiên cứu có giá trị.

Mô hình Trường - Viện đầu tiên tại Việt Nam

Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông là hiện thực hóa mô hình Trường - Viện đầu tiên tại Việt Nam. Với vai trò vừa là Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, vừa là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ông trực tiếp xây dựng bệnh viện theo mô hình không sử dụng ngân sách nhà nước - một hướng đi chưa từng có thời điểm đó.

Từ nền móng ấy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát triển trở thành một trong những cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu cả nước, đồng thời là mô hình gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và điều trị.

Trên cương vị Hiệu trưởng, ông cũng mở rộng quy mô Đại học Y Dược TP.HCM từ ba khoa thành bảy khoa với bảy chuyên ngành y tế, đặt nền móng cho mô hình đại học đa ngành và tiên phong chuẩn hóa năng lực sư phạm y học ở khu vực phía Nam.

Không chỉ đóng góp cho nhà trường, GS Nguyễn Đình Hối còn giữ nhiều trọng trách của ngành y như: Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học y dược, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y học, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam cùng nhiều tổ chức chuyên ngành khác.

Với những cống hiến to lớn cho y học và giáo dục, ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Giải thưởng Ngoại khoa Tôn Thất Tùng. Năm 2025, ông được Hiệp hội Quản lý Bệnh viện châu Á trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement Award), ghi nhận những đóng góp đối với nền y học Việt Nam.

Không chỉ là nhà quản lý và nhà khoa học, GS Nguyễn Đình Hối còn được nhiều thế hệ học trò kính trọng bởi triết lý hành nghề giàu tính nhân văn. Ông luôn nhắc nhở: "Học kỹ thuật mổ ba đến năm năm là có thể thành thạo, nhưng học để không mổ mà bệnh nhân vẫn khỏe thì phải học cả cuộc đời." Với ông, y đức không nằm ở lời nói mà thể hiện trong cách đối nhân xử thế, sự lắng nghe và điều trị toàn diện cho người bệnh.

Di sản mà GS Nguyễn Đình Hối để lại không chỉ là những công trình khoa học, những thế hệ bác sĩ được đào tạo hay một bệnh viện hàng đầu cả nước, mà còn là hệ giá trị về trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần phụng sự. Ông được xem là người đặt nền móng cho mô hình Trường - Viện hiện đại ở Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử giáo dục và y học nước nhà.