Tất cả người dân livestream bán hàng cần nắm rõ hàng loạt quy định mới từ ngày 1/7

Theo Công an Hưng Yên, Luật mới mở ra khung pháp lý toàn diện và chặt chẽ cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số với nhiều quy định mới đáng chú ý như:

Người livestream phải xác thực danh tính

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật Thương mại điện tử, người livestream bán hàng sẽ phải thực hiện xác thực điện tử danh tính người livestream bán hàng theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử trước khi cho phép thực hiện livestream bán hàng.

Trường hợp người livestream bán hàng là người nước ngoài thì xác thực danh tính thông qua các giấy tờ hợp pháp.

Ảnh: Công an xã Luận Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Người bán hàng phải cung cấp giấy phép kinh doanh, quảng cáo

Trước khi thực hiện livestream bán hàng, người bán hàng phải cung cấp đầy đủ cho người livestream bán hàng về giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 23 Luật Thương mại điện tử bao gồm những loại giấy tờ như sau:

Giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trước khi livestream bán hàng;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đáp ứng chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo, người bán hàng cần cung cấp văn bản xác nhận cho chủ quản nền tảng và người livestream bán hàng trước khi thực hiện livestream bán hàng. Nội dung bán hàng livestream phải phù hợp với nội dung quảng cáo được xác nhận.

Lưu ý: Đối với các hành vi vi phạm pháp luật, các bên liên quan trong hoạt động livestream bán hàng phải dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối, trang phục phản cảm

Điều 24 Luật Thương mại điện tử quy định người livestream bán hàng có trách nhiệm:

Cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ xác thực danh tính người livestream bán hàng.

Thực hiện theo quy chế hoạt động livestream bán hàng đã được công khai trên nền tảng trong quá trình livestream bán hàng.

Từ chối hợp tác khi người bán hàng không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

Không cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, chính sách khuyến mại, bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Thực hiện nội dung quảng cáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật phải xác nhận nội dung quảng cáo.

Không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục trong quá trình livestream bán hàng.

Dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của người bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.

Người tiếp thị liên kết phải định danh điện tử, không được thực hiện nội dung xấu

Trách nhiệm của người tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử quy định tại Điều 26 Luật Thương mại điện tử như sau:

Trước khi thực hiện tiếp thị liên kết, người bán hàng cần:

Cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phục vụ việc xác thực và định danh điện tử;

Từ chối thực hiện tiếp thị liên kết trên các nền tảng số đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai thông báo vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc trên nền tảng số kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

Từ chối thực hiện tiếp thị liên kết gắn với nội dung có sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Đối với đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự đã được thiết lập cần:

Gỡ bỏ liên kết cho hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Cung cấp thông tin về hoạt động tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử.