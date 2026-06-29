Người đàn ông Hà Nội 42 tuổi hay hụt hơi khi leo cầu thang, đi khám phát hiện bệnh người già: Bác sĩ cảnh báo!

"Có những ngày lồng ngực như trống trận…"

Ở tuổi 42, anh Trần Đức Hải (sinh năm 1984, ngụ tại Hà Đông, Hà Nội) đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp và là trụ cột gia đình. Thế nhưng, ít ai biết anh đã có "thâm niên" 3 năm chống chọi với bệnh rung nhĩ cơn.

Nhớ lại chuỗi ngày đầy ám ảnh đó khi đang nằm điều trị tại Khoa Nội Tim mạch và Đơn vị Can thiệp Tim mạch của Bệnh viện Đại học Y dược, ĐHQGHN, cơ sở Linh Đàm, anh Hải chia sẻ, ban đầu bản thân chỉ gặp những cái hụt hơi nhẹ khi leo cầu thang, nên chủ quan nghĩ do mình áp lực công việc hoặc do chứng trào ngược dạ dày. Tuy nhiên thời gian gần đây, những đêm nằm xuống, lồng ngực anh đập thình thịch liên hồi như trống trận, mồ hôi vã ra kèm theo cảm giác nghẹt thở hụt hơi vô cùng đáng sợ, khiến sự bất an cứ thế gặm nhấm anh mỗi ngày.

Khi các cơn hồi hộp trống ngực dồn dập xuất hiện liên tục và không thể kiểm soát bằng các phương pháp thông thường, anh Hải quyết định vào viện khám sức khoẻ, kết quả đo Holter điện tâm đồ ghi nhận chẩn đoán rõ ràng anh bị Rung nhĩ và cuồng nhĩ cơn, đi kèm bệnh nền cơn đau thắt ngực và trào ngược dạ dày thực quản. Trái tim của người đàn ông 42 tuổi lúc này đang phát đi những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, đòi hỏi một giải pháp điều trị triệt để hơn.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị rung nhĩ.

Ở tuổi 42, anh Hải là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Thế nhưng, ít ai biết anh đã có "thâm niên" 3 năm chống chọi với bệnh rung nhĩ cơn và cuồng nhĩ cơn. Anh Hải nhớ lại: "Có những đêm nằm xuống, lồng ngực tôi đập thình thịch liên hồi như trống trận, mồ hôi vã ra kèm cảm giác nghẹt thở vô cùng đáng sợ".

Đối với bệnh nhân trẻ tuổi, các bác sĩ thường ưu tiên điều trị nội khoa bằng thuốc. Tuy nhiên, sau nhiều đợt điều trị theo phác đồ hiện đại, cơ thể anh Hải hoàn toàn không đáp ứng thuốc và không dung nạp điều trị. Trái tim liên tục phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, buộc các bác sĩ phải đưa ra quyết định can thiệp triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio (RF) sử dụng công nghệ lập bản đồ 3D.

Ca can thiệp dưới sự hỗ trợ của hệ thống lập bản đồ 3D đã diễn ra thành công vượt mong đợi. Ngay khi các bước triệt đốt cô lập 4 nhánh tĩnh mạch phổi hoàn tất, dòng điện hỗn loạn trong tim anh Hải lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Màn hình monitor hồi sức ngay tại phòng mổ báo dải nhịp xoang đều đặn, đẹp đẽ trở lại trong niềm vui mừng của cả ê-kíp y bác sĩ. Anh Trần Đức Hải (42 tuổi, Hà Nội) đã khép lại hành trình 3 năm ròng rã chống chọi với căn bệnh rung nhĩ cơn nguy hiểm. Ca bệnh của anh là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng trẻ hóa của căn bệnh rối loạn nhịp tim này, đồng thời khẳng định tính ưu việt của công nghệ bản đồ điện học 3D trong việc định vị và triệt tiêu tận gốc các ổ loạn nhịp phức tạp. Nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên khuôn mặt người đàn ông vừa bước qua lồng ngực "giông bão".

TS.BS Vũ Văn Bạ, Phụ trách Khoa Nội Tim mạch và Can thiệp, chia sẻ: "Nhờ bản đồ 3D sắc nét, chúng tôi đã luồn ống thông xâm lấn tối thiểu qua mạch máu vùng đùi, tác động năng lượng RF tạo ra các vết sẹo vi mô chuẩn xác để cô lập hoàn toàn đường điện học bất thường tại bốn tĩnh mạch phổi. Thủ thuật thành công giúp dập tắt hoàn toàn dòng điện hỗn loạn, đưa trái tim về lại nhịp xoang đều đặn mà ít gây đau đớn hay tổn thương mô lành xung quanh. Ứng dụng công nghệ lập bản đồ 3D trong điều trị loạn nhịp tim phù hợp với xu hướng điều trị bệnh hiện nay là Y học chính xác và cá thể hoá".

Lời cảnh báo từ chuyên gia: Đừng đùa với rung nhĩ ở người trẻ

Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện ca can thiệp phức tạp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ này, TS.BS Vũ Văn Bạ (Phụ trách Khoa Nội Tim mạch và Can thiệp), nhận định ca bệnh của anh Hải là một hồi chuông cảnh báo rõ ràng cho cộng đồng về xu hướng trẻ hóa của bệnh lý tim mạch. TS. BS Vũ Văn Bạ đưa ra khuyến cáo khoa học sâu sắc rằng hiện nay nhiều người trẻ vẫn "đóng đinh" tư duy rung nhĩ là căn bệnh của tuổi già. Thực tế lâm sàng tại bệnh viện cho thấy bệnh đang trẻ hóa rất nhanh do áp lực cuộc sống hiện đại, lối sống ít vận động, lạm dụng chất kích thích hoặc do các bệnh lý chuyển hóa, kết hợp với các bệnh nền sẵn có.

Chuyên gia cảnh báo rung nhĩ không đơn thuần gây ra những cơn khó chịu thoáng qua, mà nó làm tăng nguy cơ suy tim và đặc biệt là tăng gấp 5 lần nguy cơ đột quỵ do biến chứng hình thành cục máu đông trong buồng tim.

TS Bạ nhấn mạnh, rung nhĩ không đơn thuần gây ra những cơn khó chịu thoáng qua, mà nó làm tăng nguy cơ suy tim và đặc biệt là tăng gấp 5 lần nguy cơ đột quỵ do biến chứng hình thành cục máu đông trong buồng tim. Nếu người bệnh chủ quan chịu đựng và trì hoãn điều trị, để bệnh tiến triển thành rung nhĩ mạn tính dai dẳng thì cấu trúc cơ tim sẽ bị xơ hóa. Lúc đó, cơ hội để áp dụng các công nghệ cao nhằm điều trị triệt để cho bệnh nhân sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Sự gia tăng của bệnh lý rung nhĩ ở người trẻ tuổi thường xuất phát từ các yếu tố nguy cơ ít ai ngờ tới trong cuộc sống hiện đại: béo phì, uống rượu bia nhiều, áp lực tâm lý kéo dài (stress), hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, làm việc trên 45 giờ/ tuần… hoặc tích lũy cộng dồn của nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch thấp.

Hệ lụy tàn khốc của rung nhĩ là làm tăng gấp 5 lần nguy cơ đột quỵ do dòng máu bị ứ đọng tạo thành cục máu đông trong buồng tim, di chuyển gây tắc mạch não, mạch chi, mạch tạng, hoặc dẫn đến suy tim. Nếu trì hoãn điều trị để bệnh tiến triển thành mạn tính, cấu trúc cơ tim sẽ bị xơ hóa, làm giảm đáng kể cơ hội can thiệp triệt để bằng công nghệ cao.

Đáng ngại hơn, bệnh lý rối loạn nhịp tim thường diễn tiến âm thầm, thậm chí không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xuất hiện biến cố đột quỵ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo: Bất kỳ ai, ở độ tuổi nào, khi xuất hiện các dấu hiệu như hồi hộp, trống ngực, tức ngực, mệt mỏi vô cớ hoặc khó thở khi gắng sức đều cần đến các cơ sở y tế để tầm soát rối loạn nhịp tim sớm. Hãy chủ động lắng nghe cơ thể để cá thể hóa việc phòng bệnh, bảo vệ tính mạng trước khi quá muộn.