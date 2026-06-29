Công an điều tra tài khoản ngân hàng của Hà Thị Liệu sau 8 tháng phát sinh giao dịch nhận 16 triệu đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, ngày 06/10/2025, tài khoản ngân hàng của chị Hà Thị Liệu, trú tại xóm 15, xã Thiên Nhẫn bất ngờ nhận số tiền hơn 16 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Liệu không xác định được ai là người chuyển khoản cho mình. Chị Liệu nghĩ sẽ có người liên hệ để nhận lại nên không trình báo Công an.

Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, chị Liệu vẫn không thấy ai liên lạc. Lúc này, xác định số tiền không thuộc về mình, không thể xác minh được người gửi, chị Liệu quyết định trình báo Công an xã Thiên Nhẫn.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã tiến hành xác minh, tìm kiếm thông tin người chuyển số tiền nói trên vào tài khoản của chị Liệu.

Đến ngày 22/5/2026, qua quá trình xác minh với các bên liên quan, Công an xã xác định được chủ nhân số tiền đó là của chị Cao Thị Vân Trang, sinh năm 2001, trú tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an xã Thiên Nhẫn phối hợp Công an xã Kỳ Anh xác minh, liên hệ nhận lại số tiền. Chị Trang rất bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ được nhận lại số tiền do chuyển nhầm từ lâu. Trong niềm xúc động, chị Trang viết thư cảm ơn Công an xã Thiên Nhẫn, Công an xã Kỳ Anh và chị Liệu.