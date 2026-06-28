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Công an điều tra số tiền 142.400.000 đồng chuyển tới tài khoản của Nguyễn Thu Loan SN 1992, người đàn ông SN 1982 ở phường Xuân Đỉnh được mời tới làm việc

| | Sống

Công an điều tra số tiền 142.400.000 đồng chuyển tới tài khoản của Nguyễn Thu Loan SN 1992, người đàn ông SN 1982 ở phường Xuân Đỉnh được mời tới làm việc

Sau quá trình xác minh và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, công an xã đã làm rõ nguồn gốc số tiền.

Công an xã Thư Lâm, TP Hà Nội vừa kịp thời hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền hơn 142 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Cụ thể, thểCổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 24/6/2026, Công an xã Thư Lâm tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thu Loan (sinh năm 1992; trú tại Tổ 12, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 142.400.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển khoản nhầm là anh Nguyễn Xuân Nam (sinh năm 1982; trú tại CT3, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội).

Sau quá trình xác minh và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, Công an xã Thư Lâm đã hướng dẫn các bên thực hiện việc đối chiếu thông tin. Sau đó, công an xã đã hỗ trợ chị Nguyễn Thu Loan hoàn trả toàn bộ số tiền 142.400.000 đồng cho anh Nguyễn Xuân Nam theo đúng quy định.

Nhận lại được số tiền đã chuyển nhầm, anh Nguyễn Xuân Nam bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới cán bộ Công an xã Thư Lâm. Trong thư, anh ghi nhận và trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nhanh chóng của lực lượng Công an trong việc xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc, giúp anh nhận lại tài sản một cách đầy đủ, kịp thời.

Việc làm trên tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, củng cố niềm tin và tình cảm của Nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô nói chung và Công an xã Thư Lâm nói riêng.

Công an điều tra số tiền 142.400.000 đồng chuyển tới tài khoản của Nguyễn Thu Loan SN 1992, người đàn ông SN 1982 ở phường Xuân Đỉnh được mời tới làm việc - Ảnh 1.Công an điều tra số tiền 500 triệu đồng chuyển tới tài khoản của Trần Quang Tuyến SN 1995, một người đàn ông SN 1961 có liên quan

Công an kịp thời xác minh nguồn gốc số tiền lớn.

Minh Ánh

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