Không phải ảnh AI, đây là SVĐ World Cup 2026 đang hot rần rần vì có view "triệu đô" quá đẹp và hùng vĩ

Một bức ảnh chụp bên trong sân Estadio Monterrey trước trận Nam Phi gặp Hàn Quốc đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khung cảnh khán đài kín chỗ cùng dãy núi Sierra Madre hùng vĩ phía sau khiến nhiều người hâm mộ không tin đây là hình ảnh có thật.

Bên cạnh những màn so tài trên sân cỏ, World Cup 2026 tiếp tục tạo nên cơn sốt với một khoảnh khắc đặc biệt đến từ Estadio Monterrey, sân vận động có sức chứa 53.529 chỗ ngồi tại Mexico. Bức ảnh được ghi lại trước trận đấu giữa Nam Phi và Hàn Quốc nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trong ảnh, khán đài chật kín khán giả, còn phía sau phần mái mở của sân là dãy núi Sierra Madre phủ màu xanh hùng vĩ, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo.

"Lần đầu tiên tôi tưởng đây là AI. Haha nhưng nó là thật. Quá đẹp", một người hâm mộ bình luận. Một CĐV khác viết: "Khung cảnh đẹp quá". Trong khi đó, người thứ ba bày tỏ: "Hãy tưởng tượng được xem bóng đá ở đó, thật tuyệt".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Estadio Monterrey, sân nhà của CLB Monterrey, được xem là một trong những địa điểm ấn tượng nhất tại kỳ World Cup 2026 mở rộng. Với vị trí nằm dưới chân dãy Sierra Madre, sân vận động này mang đến phông nền thiên nhiên hiếm có cho các trận đấu.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan, trận đấu tại đây cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ của Nam Phi. Đại diện châu Phi đánh bại Hàn Quốc 1-0 nhờ pha lập công ở phút 63 của Thapelo Maseko, qua đó vượt lên giành vị trí nhì bảng và lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup.

Khi giải đấu bước vào giai đoạn knock-out, Estadio Monterrey được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những sân vận động thu hút nhiều sự chú ý nhất, không chỉ bởi các trận cầu mà còn nhờ khung cảnh thiên nhiên hiếm nơi nào có được.