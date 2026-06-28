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Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất về thẻ căn cước chính thức áp dụng từ 1/7

| | Sống

Từ ngày 1/7/2026, Luật Căn cước và Luật Cư trú sửa đổi, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Hàng loạt thủ tục hành chính của người dân sẽ trở nên thuận tiện, nhanh chóng hơn bao giờ hết nhờ vào Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự (bao gồm Luật Căn cước và Luật Cư trú) chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cắt giảm tối đa các rào cản giấy tờ phiền hà.

VNeID chính thức trở thành "chìa khóa" định danh số

Theo khung pháp lý mới, ứng dụng VNeID được luật hóa làm nền tảng cốt lõi duy nhất trên thiết bị di động để thực hiện định danh và xác thực điện tử. Công cụ này sẽ đồng hành cùng người dân trong mọi khâu giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cũng như các giao dịch trực tuyến khác. Song song đó, các tính năng trên VNeID sẽ liên tục được nâng cấp nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu thực tế của cả khối công quyền lẫn tư nhân.

Không cần giấy tờ vật lý khi đã có VNeID

Một điểm nhấn mang tính đột phá của luật mới là quy định cấm các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân phải đưa ra các loại giấy tờ bản cứng nếu thông tin đó đã có sẵn trên ứng dụng VNeID hoặc căn cước điện tử.

Quy định loại trừ: Bên tiếp nhận chỉ được yêu cầu xuất trình giấy tờ gốc trong hai trường hợp: thông tin do người dân cung cấp có sự mâu thuẫn với dữ liệu số, hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định bắt buộc khác. Ngoài ra, khi người dân đã trình căn cước điện tử, tuyệt đối không được yêu cầu bổ sung thêm bất kỳ giấy tờ hay thông tin nào đã được hệ thống ghi nhận.

Ngồi tại nhà vẫn có thể cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Thay vì phải xếp hàng chờ đợi, công dân hiện nay có thể đăng ký cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước hoàn toàn trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc app VNeID. Quy định này áp dụng cho các tình huống:

Tận dụng dữ liệu sinh trắc học: Không cần đi lại nhiều lần

Để đơn giản hóa tối đa quy trình hành chính, cơ quan chức năng sẽ khai thác lại toàn bộ dữ liệu sinh trắc học đã lưu giữ từ lần làm thẻ gần nhất (bao gồm ảnh chân dung, vân tay và mống mắt). Các thông tin này sẽ được đối chiếu tự động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thiện hồ sơ cấp lại thẻ mà không cần người dân phải có mặt trực tiếp để thu nhận lại từ đầu.

Chi tiết các trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước

Luật mới cũng quy định rõ ràng về mặt pháp lý các trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước, chủ yếu gắn liền với các thay đổi về trạng thái quốc tịch, bao gồm:

Từ nay đến hết năm 2026: Người sinh vào 3 năm này làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt

Theo Thái Hà

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