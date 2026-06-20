Từ nay đến hết năm 2026: Người sinh vào 3 năm này làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt

Luật Căn cước quy định công dân bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi thẻ khi bước sang các mốc tuổi là đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân làm thẻ sớm, pháp luật quy định nếu công dân làm thẻ trong vòng hai năm trước độ tuổi quy định thì thẻ mới sẽ có giá trị sử dụng kéo dài đến tận mốc tuổi tiếp theo. Đáng chú ý nhất là mốc 60 tuổi, bởi thẻ căn cước được cấp cho người từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Áp dụng quy định này vào thực tế, những công dân sinh vào các năm 1966, 1967 và 1968 khi đi làm thẻ căn cước mới trong năm 2026 sẽ được cấp thẻ căn cước mới có hiệu lực trọn đời. Cụ thể vào năm 2026, những người sinh năm 1968 sẽ vừa đủ 58 tuổi, sinh năm 1967 đủ 59 tuổi và sinh năm 1966 tròn 60 tuổi.

Như vậy, nhóm công dân này chỉ cần thực hiện thủ tục cấp đổi một lần duy nhất từ nay đến hết ngày 31.12.2026 là không bao giờ phải lo lắng về việc hết hạn hay phải đi làm lại thẻ khi qua mốc 60 tuổi. Công dân sẽ chỉ phải làm lại thẻ đối với các trường hợp ngoại lệ như thẻ bị mất, hư hỏng vật lý hoặc cá nhân có nhu cầu thay đổi thông tin pháp lý.

Nếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính xác, người dân chỉ cần mang theo căn cước cũ đến cơ quan công an; trường hợp cần cập nhật thông tin thì mới phải chuẩn bị thêm các giấy tờ chứng minh liên quan.

Để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến căn cước một cách tiện lợi nhất, quy trình hiện đã được số hóa mạnh mẽ trên ứng dụng VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với công dân có nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ thông thường, toàn bộ bước khởi tạo hồ sơ giờ đây được thực hiện trực tuyến một cách dễ dàng.

Người dân chỉ cần đăng nhập vào VNeID, lựa chọn thủ tục và rà soát lại thông tin cá nhân đã được hệ thống tự động trích xuất. Khi dữ liệu đã chuẩn xác, công dân có thể chủ động ấn định thời gian và chọn địa điểm cơ quan công an thuận tiện nhất để thực hiện.

Nhờ việc đặt lịch hẹn trước và hồ sơ điện tử đã được luân chuyển, công dân khi đến trụ sở sẽ được ưu tiên thu nhận vân tay và chụp hình ngay lập tức, chấm dứt hoàn toàn tình trạng phải bốc số xếp hàng chờ đợi mệt mỏi như phương thức truyền thống.

Một điểm đột phá mang lại giá trị cao trong quy định số hóa là cơ chế giải quyết các sự cố về thẻ. Những công dân gặp trường hợp bị mất thẻ, thẻ bị hỏng không thể sử dụng hoặc cần cấp đổi do thay đổi địa giới hành chính nay không cần phải trực tiếp đến cơ quan công an để trình báo.

Quy trình này được rút gọn hoàn toàn trên môi trường số, người dân chỉ việc truy cập VNeID, chọn thủ tục cấp lại và đối chiếu dữ liệu. Ngay khi xác nhận thông tin trùng khớp, hồ sơ sẽ được đẩy thẳng về hệ thống của cơ quan quản lý để phê duyệt và phát hành thẻ mới.