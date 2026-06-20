Quyết định khởi tố game thủ Trần Xuân Trung SN 1996

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 19/6/2026 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Trung (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại TDP Tân Phong, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/6, Công an xã Hồng Vũ tiếp nhận đơn trình báo của anh N.H.Q (sinh năm 1997), trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook với số tiền 3 triệu đồng.

Anh Q cho biết, ngày 13/5, khi đến nhà bạn chơi tại thôn Trà Vy Bắc, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên, anh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để hỏi mua tài khoản game Free Fire và được một tài khoản Facebook tên “Trần Trung” đồng ý bán tài khoản với giá 3 triệu đồng.

Sau khi anh Q đồng ý chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, đối tượng không giao tài khoản game như thỏa thuận mà chặn toàn bộ liên lạc. Nhận thấy mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Q đã làm đơn trình báo gửi Công an xã Hồng Vũ.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bị hại, Công an xã Hồng Vũ đã tập trung xác minh, làm rõ vụ việc; tiến hành triệu tập đối tượng Trần Xuân Trung để làm việc. Trong quá trình xác minh, bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Xuân Trung sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia các hội nhóm mua bán tài khoản game Free Fire và đăng bài rao bán tài khoản. Khi có người liên hệ mua tài khoản game, đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Sau khi nhận được tiền, đối tượng chặn liên lạc với khách hàng và không giao tài khoản game nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Xuân Trung đã chiếm đoạt của bị hại số tiền 3 triệu đồng và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Trung để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.