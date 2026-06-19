Tin mới nhất về đợt nắng nóng gay gắt tại miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C. Từ khoảng ngày 22-23/6, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng trên toàn miền Bắc.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng đang xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo, đợt nắng nóng ở các khu vực trên sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 29-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 28-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.