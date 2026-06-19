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Tài khoản nam sinh lớp 10 phát sinh giao dịch 10 triệu đồng lúc chiều muộn, người mẹ SN 1985 vội trình báo công an

| | Xã hội

Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 10 triệu đồng từ người lạ, nam sinh lớp 10 ở Tuyên Quang đã chủ động báo gia đình và công an, giúp người chuyển nhầm sớm nhận lại toàn bộ số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, chiều 16/6, chị Lê Thị Nga (SN 1985, trú tổ dân phố Hưng Thành 9, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) đã đến Công an phường An Tường trình báo về việc tài khoản ngân hàng của con trai là cháu Đoàn Đức Khánh (SN 2010) bất ngờ nhận được 10 triệu đồng từ một tài khoản lạ, không rõ người chuyển.

Người phụ nữ nhận lại số tiền không may chuyển khoản nhầm trước sự chứng kiến của cơ quan công an

Đáng chú ý, ngay sau khi phát hiện tài khoản của mình nhận được số tiền lớn từ người không quen biết, cháu Khánh đã chủ động báo cho gia đình để tìm cách xử lý. Nhờ sự trung thực và ý thức trách nhiệm của nam sinh, gia đình đã nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan công an nhằm hỗ trợ xác minh, tìm chủ nhân thực sự của số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Tường đã khẩn trương xác minh và xác định người chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1961, trú xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, gia đình chị Lê Thị Nga đã hoàn trả đầy đủ số tiền 10 triệu đồng cho bà Nghĩa. Nhận lại tài sản bị chuyển nhầm, bà Nghĩa bày tỏ sự vui mừng và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của gia đình cháu Khánh cũng như sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, việc làm của cháu Đoàn Đức Khánh là hành động đẹp, thể hiện sự trung thực, ý thức trách nhiệm của một học sinh khi đứng trước tài sản không thuộc về mình. Cùng với tinh thần tận tụy, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở, số tiền chuyển nhầm đã nhanh chóng được trao trả cho người mất.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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