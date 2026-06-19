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Xôn xao nam thanh niên đá chết chú chó rồi bỏ vào thùng rác chung cư ở Hải Phòng: Người đăng clip lên tiếng

| | Xã hội

Khi không tìm thấy chú chó, gia đình đã xin kiểm tra camera an ninh thì phát hiện sự việc.

Mạng xã hội mới đây vô cùng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đá chết chú chó nhỏ tại hành lang chung cư. Theo nội dung đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, một chú chó nhỏ đang chạy chơi ở hành lang chung cư. Bất ngờ, nam thanh niên đi về, nhìn thấy chú chó liền tung một cú đá mạnh khiến chú chó nằm bất động.

Nam thanh niên đứng nhìn một lát, quan sát xung quanh, đi lại quanh khu vực hành lang rồi sau đó đem chú chó đi ra chỗ khuất camera. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17/6 tại một chung cư ở Hải Phòng.

Camera ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên Tri thức - Znews , anh T.L., bạn của chủ nhân chú chó và cũng là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cho biết bản thân rất bức xúc khi xem lại toàn bộ sự việc.

Theo anh L., thời điểm xảy ra sự việc, chú chó được dắt xuống khu vực chung cư để đi dạo và đi vệ sinh. Sau đó, theo thói quen thường ngày, chú chó tự chạy về phía căn hộ trước, còn chủ nuôi lên sau ít phút.

Khi trở về, gia đình không thấy cún cưng đâu nên đã đi tìm kiếm tại nhiều khu vực trong tòa nhà nhưng không có kết quả. Đến khi trích xuất camera an ninh thì rất sốc khi phát hiện sự việc. Chú chó sau đó được tìm thấy trong thùng rác của chung cư và đã được chủ nhân đưa đi chôn cất.

Anh L. cho biết thêm, sau khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ rộng rãi song đến nay, nam thanh niên trong clip vẫn chưa có bất kỳ động thái công khai nào liên quan đến vụ việc.

Theo Lam Giang

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