Choáng ngợp số tài sản thu giữ trong đại án mua bán kỳ nghỉ: Tiền mặt, sổ đỏ, ô tô...
Theo Thái Hà - Hà Linh |
19-06-2026 - 16:45 PM |
Xã hội
Cơ quan Cảnh sát điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng.
- 19-06-2026
- 19-06-2026
- 19-06-2026
Theo Thái Hà - Hà Linh
Phụ nữ mới
Theo Phụ nữ mới
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