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Choáng ngợp số tài sản thu giữ trong đại án mua bán kỳ nghỉ: Tiền mặt, sổ đỏ, ô tô...

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng.

Theo Thái Hà - Hà Linh

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