Bắt giữ 2 vợ chồng Lữ Thị Tú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ngày 19/6/2026 cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào 12 giờ ngày 03/6/2026, tại thôn Hoa Sơn 1, Nghệ An, Công an xã Anh Sơn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Phúc Sơn và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Cắn đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan chức năng bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Cảnh Tường (SN 1983) và Lữ Thị Tú (SN 1994) cùng trú thôn Bãi Lim, xã Anh Sơn, thu giữ 01 thùng xốp màu trắng bên trong chứa thịt động vật đông lạnh, 10 gói ma túy hồng phiến (2.000 viên).

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là vợ chồng, mua số ma túy trên ở nước ngoài rồi đem về bán lẻ nhằm kiếm lời bất chính.