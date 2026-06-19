Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ 2 vợ chồng Lữ Thị Tú

| | Xã hội

Công an bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Cảnh Tường và Lữ Thị Tú, thu giữ 01 thùng xốp màu trắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ngày 19/6/2026 cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào 12 giờ ngày 03/6/2026, tại thôn Hoa Sơn 1, Nghệ An, Công an xã Anh Sơn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Phúc Sơn và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Cắn đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan chức năng bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Cảnh Tường (SN 1983) và Lữ Thị Tú (SN 1994) cùng trú thôn Bãi Lim, xã Anh Sơn, thu giữ 01 thùng xốp màu trắng bên trong chứa thịt động vật đông lạnh, 10 gói ma túy hồng phiến (2.000 viên).

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là vợ chồng, mua số ma túy trên ở nước ngoài rồi đem về bán lẻ nhằm kiếm lời bất chính.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luât

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm giữ hình sự Mạc Thị Thùy Linh SN 1996

Tạm giữ hình sự Mạc Thị Thùy Linh SN 1996 Nổi bật

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng Nổi bật

Khám xét, khởi tố Trần Thị Thu Hà trong chuyên án 'khủng': 200 công ty 'ma', dòng tiền 20.000 tỷ đồng

Khám xét, khởi tố Trần Thị Thu Hà trong chuyên án 'khủng': 200 công ty 'ma', dòng tiền 20.000 tỷ đồng

20:50 , 19/06/2026
Tài khoản nam sinh lớp 10 phát sinh giao dịch 10 triệu đồng lúc chiều muộn, người mẹ SN 1985 vội trình báo công an

Tài khoản nam sinh lớp 10 phát sinh giao dịch 10 triệu đồng lúc chiều muộn, người mẹ SN 1985 vội trình báo công an

20:23 , 19/06/2026
Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo tới tất cả người dân

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo tới tất cả người dân

19:16 , 19/06/2026
Đất công 50 tỉ đồng “hô biến” thành đất “ông”: Kỷ luật 3 cán bộ liên quan

Đất công 50 tỉ đồng “hô biến” thành đất “ông”: Kỷ luật 3 cán bộ liên quan

18:25 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên