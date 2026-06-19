Khám xét, khởi tố Trần Thị Thu Hà trong chuyên án 'khủng': 200 công ty 'ma', dòng tiền 20.000 tỷ đồng

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn, hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành phố với nhiều đối tượng tham gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài nên đã lập án đấu tranh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai đã huy động lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố đã bắt giữ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh, Trịnh Phan Thiên để điều tra làm rõ về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai thi hành lệnh khám xétkhẩn cấp đối với đối tượng Trần Thị Thu Hà

Bước đầu, Cơ quan Công an thành phố xác định, từ năm 2020 đến năm 2025 các đối tượng đã thành lập 05 đường dây với hơn 200 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 15 ngàn tờ hóa đơn, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20 ngàn tỷ đồng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định.

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai; hoặc qua số điện thoại trực ban: 0693.480.187 để được hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và trình báo.