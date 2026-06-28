Đang ngủ trên máy bay thì nghe tiếng động, người đàn ông kiểm tra hành lý thì thấy mất 90.000 đô la Hong Kong

Mới đây, một doanh nhân người Thái Lan đã chia sẻ trải nghiệm bắt quả tang một tên trộm người Trung Quốc trên chuyến bay đến Hồng Kông (Trung Quốc) và thu hồi lại số tiền mặt bị đánh cắp trị giá 90.000 đô la Hong Kong (tương đương khoảng 300 triệu VNĐ).

Ông Anuchart Rojpitipongsathon, chủ sở hữu công ty phụ tùng ô tô SSC Autoparts, đã đăng tải chi tiết vụ việc lên trang Facebook chính thức của công ty nhằm cảnh báo du khách về tình trạng trộm cắp trên máy bay.

Ngủ thiếp đi trên máy bay, người đàn ông mất ngay 300 triệu

Theo lời ông Anuchart, sự việc xảy ra trên chuyến bay mới đây của hãng Thai Airways từ Thái Lan đi Hong Kong (Trung Quốc). Ông Anuchart cho biết ông mang theo 90.000 đô la Hong Kong tiền mặt để mua phụ tùng ô tô tại Hong Kong. Ông để số tiền này trong một chiếc ba lô thông thường và cất trong ngăn chứa hành lý phía trên ghế ngồi của mình.

Nghe tiếng ngăn chứa đồ bị mở ra, người đàn ông đã tỉnh giấc. (Ảnh minh họa)

Theo lời kể, ông Anuchart ngồi ở ghế cạnh cửa sổ và đã ngủ thiếp đi ngay sau khi máy bay cất cánh. Khoảng 10 phút sau, ông tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ngăn chứa hành lý phía trên đầu mình bị mở ra. Ông cho biết mình nhìn thấy một hành khách người Trung Quốc đang đóng ngăn chứa đồ lại rồi nhanh chóng bước về phía nhà vệ sinh. Ông Anuchart cảm thấy nghi ngờ vì người đàn ông này ngồi cách xa ngăn chứa hành lý đó và không có lý do gì để mở nó.

Người đàn ông đã kiểm tra túi và thấy mất phong bì tiền 90.000 đô la Hong Kong. (Ảnh minh họa)

Do vị trí ghế ngồi không cho phép kiểm tra túi xách ngay lập tức, Anuchart cho biết ông đã đợi đến khi máy bay hạ cánh xuống Hong Kong. Sau khi kiểm tra túi, ông phát hiện số tiền mặt đã biến mất và đối chất với người đàn ông Trung Quốc kia. Anuchart kể lại rằng ban đầu người đàn ông này phủ nhận việc lấy trộm tiền. Ông thừa nhận đã đấm người đàn ông Trung Quốc trong lúc đối chất, trước khi yêu cầu đối phương phải cho xem những gì có trong hành lý của mình.

Phong bì tiền mà ông Anuchart suýt mất trên máy bay. (Ảnh từ FB nạn nhân)

Theo lời Anuchart, sau đó nghi phạm đã lấy từ túi áo ra một phong bì chứa số tiền mặt bị mất và giao lại cho ông. Ông cho biết người đàn ông Trung Quốc đã xin lỗi và cầu xin ông không thực hiện các thủ tục pháp lý. Vị doanh nhân này cho biết ông đã liên hệ với cảnh sát Hong Kong sau khi hạ cánh. Ông cho hay các sĩ quan cảnh sát khuyên rằng việc theo đuổi quy trình pháp lý có thể tốn rất nhiều thời gian, nhất là khi số tiền đã được thu hồi.

Anuchart quyết định không tiếp tục các thủ tục pháp lý do còn vướng bận công việc kinh doanh tại Hong Kong. Ông tin rằng nghi phạm có thể sẽ phải chịu hình thức xử lý từ phía hãng hàng không.

Ông Anuchart cũng khuyến cáo những hành khách mang theo tiền mặt nên giữ các vật dụng có giá trị bên mình thay vì để trong ngăn chứa hành lý phía trên đầu. Anuchart còn nghi ngờ rằng người đàn ông Trung Quốc có thể đã tạm thời giấu số tiền trong nhà vệ sinh máy bay trước khi quay lại lấy sau đó.

Ông cũng cho biết nghi phạm đã trò chuyện với một hành khách Trung Quốc khác trong suốt chuyến bay, làm dấy lên lo ngại rằng có thể còn có những người khác cùng tham gia vụ việc. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác minh độc lập.