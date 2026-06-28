Robot do Vin Group tạo nên bất ngờ xuất hiện truyền cảm hứng tại lễ tốt nghiệp VinUni: “Tôi từng ngã nhiều lần trước khi biết đi”

Sáng 27/6, Trường Đại học VinUni tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2026, trao bằng cho 200 tân khoa thuộc ba khối ngành: Kinh doanh; Kỹ thuật và Khoa học Máy tính; Khoa học Sức khỏe. Đặc biệt, xuất hiện trên sân khấu trong bộ lễ phục tốt nghiệp, robot do Vin Dynamics phát triển đã mang đến bài phát biểu ngắn gọn nhưng giàu cảm hứng về sự kiên trì, đổi mới sáng tạo và khát vọng đưa công nghệ Việt Nam vươn ra thế giới.

"Xin chào Vin University và các VinUnians. Các bạn trông thật tuyệt vời, đặc biệt là trong bộ lễ phục tốt nghiệp, giống như tôi vậy" , Dyno mở đầu bằng lời chào hóm hỉnh, nhanh chóng tạo nên bầu không khí sôi động tại khán phòng.

Điều khiến bài phát biểu trở nên đặc biệt không nằm ở khả năng giao tiếp lưu loát của robot, mà ở câu chuyện được kể từ chính hành trình "trưởng thành" của một sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Robot Dyno xuất hiện trong lễ tốt ngiệp của VinUni

"Tôi thực sự đã không thể đi được ngay từ lần đầu tiên. Tôi đã ngã nhiều lần đến mức không thể đếm nổi. Nhưng những người xung quanh chưa bao giờ từ bỏ tôi. Họ sửa từng lỗi nhỏ, từng chút một, cho đến một ngày tôi có thể bước đi. Và giờ đây, tôi thậm chí còn có thể đứng ở đây để trò chuyện cùng các bạn."

Thông điệp ấy cũng chính là điều Dyno muốn gửi tới hơn 400 tân cử nhân của VinUni. Theo chú robot này, dù mỗi sinh viên đến từ những quốc gia, nền văn hóa và hành trình khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở cột mốc tốt nghiệp sau nhiều năm nỗ lực. Thành công không đến từ những bước nhảy vọt, mà từ việc "làm tốt những điều nhỏ bé và xuất hiện mỗi ngày".

Đây cũng là tinh thần phản ánh triết lý phát triển của các doanh nghiệp công nghệ hiện đại: đổi mới là kết quả của quá trình thử nghiệm, thất bại, cải tiến và không ngừng hoàn thiện.

Robot Dyno phát biểu trong lễ tốt nghiệp của VinUni

Không chỉ truyền cảm hứng, Dyno còn cho thấy sự trưởng thành của hệ sinh thái công nghệ do người Việt phát triển. "Tôi đại diện cho những gì người Việt Nam có thể tạo ra, còn các bạn đại diện cho những gì tương lai có thể trở thành" , robot nhấn mạnh trước khi gửi lời chúc mừng tới khóa tốt nghiệp 2026.

Đặc biệt, Dyno tiết lộ Vin Dynamics hiện đã có 10 sinh viên và cựu sinh viên VinUni đang làm việc trong đội ngũ phát triển robot và đều đạt kết quả tích cực. Robot cũng không quên gửi lời mời đầy hài hước tới các tân cử nhân: "Nếu các bạn muốn cùng xây dựng tương lai của ngành robot từ Việt Nam cho thế giới, có thể chúng tôi đang có một vị trí dành cho bạn. Chỉ là gợi ý thôi."

Màn kết với câu nói "Hy vọng năm sau tôi vẫn được mời" khiến cả khán phòng bật cười và dành những tràng pháo tay kéo dài.

Sự xuất hiện của Dyno là một điểm nhấn đặc biệt trong lễ tốt nghiệp VinUni năm nay – nơi công nghệ không còn chỉ là nội dung nghiên cứu mà trở thành một phần của trải nghiệm giáo dục.

Theo thông tin từ VinUni, khóa tốt nghiệp năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích nổi bật. 55 sinh viên đã nhận được lời mời làm việc từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp quốc tế như Amazon, IBM, trong khi nhiều kỹ sư trẻ lựa chọn gia nhập VinFast để tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam". Bên cạnh đó, 23% tân khoa trúng tuyển các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại những trường đại học hàng đầu thế giới, cho thấy chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định.

Nhìn từ những con số này, bài phát biểu của Dyno không đơn thuần là một màn trình diễn công nghệ. Robot trở thành biểu tượng cho cách hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Vingroup đang kết nối giáo dục, nghiên cứu và doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ được đào tạo để tìm việc làm, mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia phát triển các công nghệ lõi ngay tại Việt Nam.

Nếu như trước đây, robot thường chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm hoặc dây chuyền sản xuất, thì tại lễ tốt nghiệp VinUni 2026, Dyno đã xuất hiện như một "diễn giả" thực thụ. Và có lẽ, điều đáng nhớ nhất không phải là việc robot có thể nói chuyện lưu loát, mà là câu chuyện về sự kiên trì, tinh thần học hỏi và khát vọng sáng tạo mà nó đại diện – những giá trị được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thế hệ nhân tài mới của Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai.