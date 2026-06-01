1 trường ĐH tăng 240 bậc trên BXH quốc tế trong 1 năm, lọt top 5 trường hàng đầu châu Á tại Việt Nam, thu hút 6.000 sinh viên từ hơn 40 quốc gia

Trong mùa xếp hạng đại học vừa qua, một trường đại học tại Việt Nam khiến giới học thuật chú ý, vì tốc độ leo hạng hiếm có. Không phải đại học quốc gia, không phải trường công lập lâu đời, đây là một trường tư thục tại TP.HCM thành lập năm 1995, nhưng đang thay đổi cách người ta nhìn nhận hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Đó là Trường Đại học Văn Lang.

Tăng 240 bậc trong một năm

Về tổng thể, Trường Đại học Văn Lang đạt thứ hạng 251 trong QS Asia University Rankings 2026, thể hiện tốc độ tăng trưởng vượt bậc qua các kỳ xếp hạng: từ top 701–750 năm 2024, lên top 491–500 năm 2025, và đạt hạng 251 trong năm 2026. Với kết quả này, Văn Lang đã vượt qua 83,6% các trường đại học được xếp hạng trong khu vực châu Á.

Nguồn: Đại học Văn Lang

Mức tăng từ nhóm 491–500 lên vị trí 251, tức hơn 240 bậc chỉ trong một kỳ xếp hạng là con số hiếm thấy trong bảng QS khu vực, nơi phần lớn các trường chỉ dịch chuyển vài chục bậc mỗi năm. Với thứ hạng này, Văn Lang đang nằm trong top 5 đại học Việt Nam được QS xếp hạng tại châu Á, vị trí mà nhiều trường công lập lâu đời hơn chưa chạm tới.

Danh tiếng học thuật: top 199 châu Á

Điều đáng chú ý hơn nằm ở một tiêu chí cụ thể và có trọng số lớn nhất trong phương pháp đánh giá của QS. Trường đạt thứ hạng 199 toàn châu Á về tiêu chí Danh tiếng học thuật, tăng 63 bậc so với năm trước. Đây là tiêu chí quan trọng nhất của bảng xếp hạng QS, dựa trên khảo sát ý kiến của hàng chục nghìn học giả toàn cầu, phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng học thuật quốc tế đối với chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và tầm ảnh hưởng học thuật của nhà trường.

Nói cách khác, không phải chỉ nhờ cơ sở vật chất hay số lượng công bố khoa học chính giới học giả quốc tế đang ngày càng nhắc đến Đại học Văn Lang nhiều hơn trong các khảo sát học thuật toàn cầu.

Nếu thứ hạng tổng thể của trường đã gây chú ý, thì thành tích theo ngành còn đáng ngạc nhiên hơn. Khối ngành Performing Arts (Nghệ thuật trình diễn) của Văn Lang được QS xếp hạng top 51–100 thế giới, khối ngành Art & Design (Nghệ thuật & Thiết kế) xếp hạng top 101–150 thế giới theo QS World University Rankings by Subject 2025.

Top 51–100 thế giới ngành Nghệ thuật trình diễn là vị trí mà phần lớn các trường đại học công lập lâu năm ở Việt Nam chưa chạm tới ở bất kỳ ngành nào. Đây cũng là minh chứng cho một hướng đầu tư ngành học khác biệt, không chạy theo khối ngành kỹ thuật hay kinh tế vốn đã có nhiều đối thủ, mà đặt cược vào nghệ thuật và thiết kế sáng tạo.

Điểm đến của hơn 6.000 sinh viên quốc tế, từ hơn 40 quốc gia

Không chỉ được ghi nhận từ cộng đồng học thuật, Văn Lang cũng đang trở thành điểm đến của sinh viên quốc tế với tốc độ tăng đáng kể. Tỷ lệ sinh viên quốc tế đến Văn Lang học tập xếp hạng 129 châu Á, tăng trưởng 38 bậc so với năm ngoái. Trong 5 năm gần nhất, nhà trường đã đón hơn 6.000 sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia, hình thành cộng đồng học thuật đa văn hóa năng động. Con số này ít ai ngờ đến ở một trường tư thục TP.HCM vốn gắn với hình ảnh đào tạo sinh viên trong nước.

Cuối tháng 9/2025, Văn Lang đón thêm một danh hiệu quốc tế hiếm có trong giáo dục đại học. Trường ĐH Văn Lang là trường ĐH đầu tiên của Việt Nam được công nhận là "trường học số điển hình" (Microsoft Showcase School) bởi Microsoft. Danh hiệu này được trao cho các cơ sở giáo dục tiên phong toàn cầu trong đổi mới và chuyển đổi số, thông qua việc ứng dụng hiệu quả công nghệ vào giảng dạy và quản trị nhà trường.

Tính đến nay, trường có 1.858 cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các chương trình đào tạo của Microsoft, và hơn 1.170 giảng viên tham gia học tập kỹ năng số trên nền tảng Coursera với hơn 5.000 lượt học﻿.

Trong lần đầu tiên tham gia bảng xếp hạng QS Sustainability 2026, Văn Lang đạt hạng 781 thế giới, 247 châu Á, 49 Đông Nam Á và hạng 7 tại Việt Nam. Về công bố khoa học, giai đoạn 2020-2025, đội ngũ Văn Lang công bố hơn 2.500 bài nghiên cứu quốc tế và xây dựng mạng lưới hợp tác với 1.489 tổ chức tại 92 quốc gia.

Từ một trường tư thục TP.HCM ít được nhắc đến trong các bảng xếp hạng, Văn Lang đang đi một hành trình tăng tốc đáng chú ý, khiến nhiều phụ huynh và thí sinh nhìn lại cái tên này theo một góc khác.

Tổng hợp từ QS Asia Rankings 2026, ĐH Văn Lang...