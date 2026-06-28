Người EQ thấp không hẳn nói nhiều, nhưng thường mắc lỗi này

Nhiều người cho rằng người có EQ thấp thường là những người nói quá nhiều, thích áp đặt ý kiến hoặc không biết lắng nghe. Thực tế, khả năng quản lý cảm xúc không được quyết định bởi việc một người hướng ngoại hay hướng nội, hoạt ngôn hay ít nói.

Có những người rất trầm tính nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy khó chịu sau mỗi cuộc trò chuyện. Điểm chung không nằm ở số lượng lời nói, mà ở cách họ giao tiếp và đặt mình vào vị trí của người khác.

Không lắng nghe để thấu hiểu, mà chỉ chờ đến lượt mình nói

Lắng nghe là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của trí tuệ cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều người nhầm tưởng rằng chỉ cần giữ im lặng là đã biết lắng nghe. Trên thực tế, có không ít người gần như không ngắt lời ai, nhưng trong đầu họ lại chỉ đang chuẩn bị sẵn điều mình sẽ nói tiếp theo.

Đó là kiểu lắng nghe hời hợt, không thực sự quan tâm đến cảm xúc hay nhu cầu của người đối diện. Khi ai đó chia sẻ về một khó khăn, họ lập tức kể về trải nghiệm của bản thân.

Khi người khác bày tỏ quan điểm, họ vội vàng phản bác hoặc đưa ra lời khuyên dù chưa hiểu hết câu chuyện. Cuộc trò chuyện dần trở thành nơi để thể hiện cái tôi thay vì sự kết nối giữa hai con người.

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Nhà tâm lý học Daniel Goleman, tác giả cuốn Emotional Intelligence , cho rằng sự đồng cảm không chỉ là khả năng nhận biết cảm xúc của người khác, mà còn là việc dành cho họ cảm giác được lắng nghe và được thấu hiểu.

Một người có EQ cao không nhất thiết phải nói những lời thật hay, nhưng họ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên đặt thêm một câu hỏi và khi nào chỉ cần hiện diện để người đối diện cảm thấy được chia sẻ.

Ngược lại, người có EQ thấp thường bỏ lỡ những tín hiệu cảm xúc rất nhỏ. Họ không nhận ra người khác đang cần được an ủi chứ không phải bị đánh giá, cần được lắng nghe chứ không phải bị dạy bảo. Chính vì vậy, dù cuộc trò chuyện không xảy ra mâu thuẫn, người đối diện vẫn có cảm giác không được tôn trọng hoặc không được thấu hiểu.

Luôn nghĩ mình đang giúp người khác, nhưng lại khiến khoảng cách ngày càng lớn

Một biểu hiện khác của người có EQ thấp là quá vội vàng đưa ra kết luận hoặc giải pháp. Họ tin rằng nếu mình nhanh chóng tìm được cách giải quyết vấn đề thì đó là đang giúp đối phương. Thế nhưng điều con người cần trong nhiều tình huống lại không phải là một lời khuyên ngay lập tức.

Có người chỉ muốn được chia sẻ sau một ngày làm việc áp lực. Có người chỉ cần một câu nói thể hiện sự cảm thông trước khi nghe góp ý.

Khi chưa hiểu rõ cảm xúc của đối phương mà đã liên tục đưa ra lời khuyên như "Có gì đâu mà buồn", "Chuyện nhỏ thế cũng nghĩ nhiều" hay "Nếu là tôi thì tôi sẽ...", người nói rất dễ khiến người nghe cảm thấy cảm xúc của mình bị xem nhẹ.

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Điều đáng nói là những người mắc lỗi này thường không hề có ý xấu. Họ thực sự muốn giúp đỡ, nhưng lại thiếu khả năng nhận biết nhu cầu cảm xúc của người khác. Chính khoảng cách giữa ý định và cách thể hiện khiến các mối quan hệ dần trở nên xa cách mà bản thân họ không hiểu nguyên nhân.

Nhà tâm lý học Carl Rogers, một trong những người đặt nền móng cho liệu pháp lấy thân chủ làm trung tâm, từng nhấn mạnh rằng con người chỉ thật sự cởi mở khi họ cảm thấy mình được chấp nhận và được lắng nghe.

Một lời khuyên đúng thời điểm có thể rất giá trị, nhưng một lời khuyên đưa ra quá sớm đôi khi lại giống như cắt ngang cảm xúc của người khác.

EQ cao không đồng nghĩa với việc luôn nói những điều hoàn hảo. Đó là khả năng cảm nhận được điều người đối diện đang cần ở thời điểm hiện tại. Có lúc họ cần một giải pháp, nhưng cũng có lúc họ chỉ cần một người chịu ngồi xuống, lắng nghe và để họ được nói hết câu chuyện của mình.

Biết phân biệt hai điều đó mới là dấu hiệu của sự tinh tế trong giao tiếp và cũng là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ bền vững.