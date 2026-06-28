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Phát hiện cặp "song trùng" không ai từng tưởng tượng được: 2 vận động viên mang cùng họ tên, gương mặt và cuộc đời y hệt nhau, đã làm ADN kiểm chứng

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Phát hiện cặp "song trùng" không ai từng tưởng tượng được: 2 vận động viên mang cùng họ tên, gương mặt và cuộc đời y hệt nhau, đã làm ADN kiểm chứng

Không chỉ giống tên, ngoại hình, chiều cao, nghề nghiệp, hai Brady Feigl còn phát hiện ra nhau theo cách vô cùng khó tin và hy hữu.

Thế giới song trùng: 2 vận động viên Mỹ mang cùng họ tên, gương mặt và cuộc đời giống nhau, kết quả kiểm tra ADN gây bất ngờ

Không chỉ giống tên, ngoại hình, chiều cao, nghề nghiệp, hai Brady Feigl còn phát hiện ra nhau theo cách vô cùng khó tin và hy hữu.

Trong thế giới bóng chày của nước Mỹ, có 2 vận động viên tên là Brady Feigl. Và sự giống nhau của họ không chỉ nằm ở họ tên mà thôi. Cơ duyên và sự song trùng thú vị giữa hai người đàn ông đã khiến bản thân họ, người xung quanh lẫn fan hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Brady Feigl, 35 tuổi, là cầu thủ của Long Island Ducks, trông gần giống với Brady Feigl, 30 tuổi, người đang chơi cho Las Vegas Aviators. Cả hai đều cao 1m93, có mái tóc đỏ, để râu và đeo kính. Thoạt nhìn ảnh của hai người, những ai không phải bạn bè người thân rất dễ nhầm lẫn hoặc cho rằng đây là anh em sinh đôi. Và khi nhìn vào cái tên của họ, mọi người càng bối rối.

Phát hiện cặp "song trùng" không ai từng tưởng tượng được: 2 vận động viên mang cùng họ tên, gương mặt và cuộc đời y hệt nhau, đã làm ADN kiểm chứng- Ảnh 1.

Brady Matthew Feigl, 35 tuổi đến từ Maryland và chơi cho Long Island Ducks.

Phát hiện cặp "song trùng" không ai từng tưởng tượng được: 2 vận động viên mang cùng họ tên, gương mặt và cuộc đời y hệt nhau, đã làm ADN kiểm chứng- Ảnh 2.

Brady Gregory Feigl 30 tuổi, sinh ra ở Missouri và chơi cho đội bóng chày Las Vegas Aviators.

Cả hai Brady Feigl đều đang thi đấu cho Giải bóng chày Minor League tại Mỹ. Ngoài giống gương mặt, tên, nghề nghiệp, vị trí thi đấu, cách hai người phát hiện ra nhau cũng kỳ lạ chẳng kém: họ đã điều trị cùng một bệnh ở phòng khám của cùng một bác sĩ trong cùng một khoảng thời gian, ngay cả khi 2 người ở 2 thành phố khác nhau. Và vị bác sĩ này đã nhầm lẫn giữa 2 bệnh nhân của mình.

Năm 2015, hai vận động viên đều bị chấn thương và phẫu thuật khuỷu tay, do cùng bác sĩ tên James Andrews thực hiện.

Brady 32 tuổi đã phẫu thuật 6 hoặc 7 tháng trước thì văn phòng bác sĩ đã gọi đến cho huấn luyện viên của anh và hẹn lịch đến khám tiền phẫu thuật. Vì rõ ràng mình đã dần bình phục, Brady đã phát hiện ra sự nhầm lẫn của bác sĩ, và họ bật cười thú vị khi có tới 2 vận động viên bóng chày tên Brady Feigl. Hai người song trùng đã liên lạc và quen biết nhau từ đấy.

Họ cũng gây chú ý khi tài khoản mạng xã hội của một tổ chức bóng chày lớn tweet chúc mừng sinh nhật tới Brady 30 tuổi. Thế nhưng họ đã tag nhầm tài khoản của Brady 35 tuổi.

Brady 35 tuổi đã trả lời hài hước: "Nhầm Brady Feigl rồi. Có phải bạn đang tìm @bfeigl39" và tag tên "song trùng" của mình.

Hai người đã trở thành bạn bè thân thiết vì sự trùng hợp thú vị rất hiếm khi xảy ra.

Phát hiện cặp "song trùng" không ai từng tưởng tượng được: 2 vận động viên mang cùng họ tên, gương mặt và cuộc đời y hệt nhau, đã làm ADN kiểm chứng- Ảnh 3.
Phát hiện cặp "song trùng" không ai từng tưởng tượng được: 2 vận động viên mang cùng họ tên, gương mặt và cuộc đời y hệt nhau, đã làm ADN kiểm chứng- Ảnh 4.

Sự giống nhau của hai vận động viên được chú ý đến mức nhiều người hâm mộ suy đoán rằng bằng cách nào đó, hai người là anh em ruột vì lý do nào đó mà bị thất lạc. Sau thời gian dài làm bạn, Brady Gregory Feigl và Brady Matthew Feigl thực sự đã đi thực hiện xét nghiệm ADN để xem mình có họ hàng với nhau hay không mà lại có ngoại hình trùng khớp đến vậy. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là người không có huyết thống hay thậm chí cùng tổ tiên, họ hàng xa cũng không.

Người xem bóng chày Mỹ đôi khi hơi "loạn" vì hai Brady Feigl.

Ngay cả khi họ không phải là anh em máu mủ, cả hai khẳng định họ sẽ gắn bó với nhau suốt đời với tư cách bạn bè thân thiết.

Brady lớn hơn nói: "Chúng tôi vẫn là anh em theo một cách nào đó. Và chúng ta sẽ luôn là Brady Feigl".

Hai vận động viên Brady Feigl có thể không phải là hai "người xa lạ giống hệt nhau" duy nhất trên thế giới. Một nghiên cứu công bố vào tháng 8 năm 2022 sau khi quan sát, phân tích 32 cặp "song trùng" giống nhau về ngoại hình như anh chị em sinh đôi cho thấy những người trông giống nhau nhưng không có quan hệ họ hàng với nhau đều có điểm tương đồng về gen.

Nguồn: The Sun

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

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