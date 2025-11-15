Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động

15-11-2025 - 14:10 PM | Sống

Hiện tượng doppelganger (song trùng) khiến người xem vô cùng tò mò, choáng ngợp.

Đã bao giờ bạn được ai đó nhận xét rằng bạn làm họ nhớ đến một người khác hoàn toàn xa lạ mà bạn không hề biết không? Hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên này được gọi là song trùng (doppelganger), chỉ trường hợp hai người không hề có quan hệ ruột thịt hay họ hàng nhưng lại giống nhau một cách đáng kinh ngạc.

Hiện tượng thú vị này đã được nhiếp ảnh gia người Canada François Brunelle công bố qua một bộ ảnh gây tiếng vang lớn mang tên "I'm not a look-alike!" (Tôi không phải là người tương tự!). François Brunelle là một nhiếp ảnh gia chuyên về chân dung, người đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 1968.

Với ý tưởng độc đáo của mình, ông đã dành suốt 20 năm đi qua nhiều quốc gia và vùng miền khác nhau để tìm kiếm những người lạ có khuôn mặt giống hệt nhau như song sinh để thực hiện bộ ảnh.

François đã tìm thấy những người mẫu tham gia dự án của mình khi đang đi du lịch. Sau đó, ông sắp xếp để đưa hai người hoàn toàn xa lạ này đến với nhau để chụp ảnh chung. Ông chia sẻ: "Tôi tìm được những người mẫu đầu tiên của mình đơn giản chỉ là thông qua những người tôi quen biết trông giống nhau. Sau này, khi dự án nghệ thuật của tôi được các phương tiện truyền thông đưa tin, càng có nhiều người tìm đến để tham gia hơn". Kết quả là Brunelle đã đặt chân đến 25 thành phố, chụp ảnh hơn 200 cặp song trùng và cho ra đời bộ ảnh nổi tiếng thế giới của mình.

Các cặp đôi song trùng trong bộ ảnh có thể thuộc nhiều độ tuổi, thậm chí khác giới tính, cùng tạo dáng như trong một bức ảnh gia đình. Các người mẫu trong ảnh còn được sắp xếp mặc trang phục và sử dụng phụ kiện tương đồng. Nếu không được giới thiệu trước, người xem sẽ rất khó để tin rằng giữa họ không hề có bất kỳ liên hệ huyết thống nào.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 1.

Qua dự án của nhiếp ảnh gia người Canada, không ít người đã tìm được "sinh đôi thất lạc" của mình

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 2.

Ngay cả những người khác giới tính cũng có thể giống nhau đến ngỡ ngàng

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 3.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 4.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 5.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 6.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 7.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 8.

Các người mẫu được yêu cầu tạo dáng thân thiết như người nhà thực thụ

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 9.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 10.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 11.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 12.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 13.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 14.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 15.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 16.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 17.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 18.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 19.

Nhiếp ảnh gia đi tìm 200 người xa lạ giống nhau như sinh đôi để chụp ảnh, kết quả vô cùng chấn động- Ảnh 20.

Nguồn: Bored Panda

Sau tuổi 50, tôi đã làm 4 việc “vô lương tâm” với họ hàng: Giờ đây sống một cuộc sống rất hạnh phúc

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

