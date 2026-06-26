Người EQ thấp thường có 5 câu cửa miệng quen thuộc

1. "Có thế mà cũng buồn à?"

Đây là câu nói khá phổ biến khi ai đó chia sẻ cảm xúc tiêu cực. Người nói có thể chỉ muốn động viên, nhưng người nghe lại dễ cảm thấy cảm xúc của mình bị xem nhẹ. Mỗi người có hoàn cảnh, trải nghiệm và khả năng chịu áp lực khác nhau. Một sự việc tưởng như nhỏ với người này có thể lại là áp lực lớn đối với người khác.

Thay vì đánh giá vấn đề, hãy thử nói: "Mình hiểu chuyện này chắc khiến bạn khá áp lực", Bạn muốn chia sẻ thêm không?", "Mình có thể giúp gì cho bạn không?"... Việc thừa nhận cảm xúc của người đối diện thường giúp họ cảm thấy được đồng cảm hơn là tìm cách phủ nhận cảm xúc đó.

2. "Tôi nói có gì sai?"

Trong các cuộc tranh luận, nhiều người có xu hướng bảo vệ quan điểm của mình bằng cách khẳng định tuyệt đối rằng bản thân đúng. Tuy nhiên, giao tiếp hiệu quả không phải lúc nào cũng là chứng minh ai đúng ai sai.

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Những người có EQ cao thường hiểu rằng cùng một vấn đề có thể tồn tại nhiều góc nhìn khác nhau. Họ sẵn sàng lắng nghe trước khi phản hồi và chấp nhận khả năng bản thân chưa nhìn thấy toàn bộ bức tranh.

Một cách diễn đạt mềm mại hơn có thể là: "Theo góc nhìn của mình thì...", "Mình nghĩ như vậy, nhưng cũng muốn nghe ý kiến của bạn"... Những câu nói này không làm giảm giá trị quan điểm cá nhân mà còn mở ra cơ hội đối thoại tích cực hơn.

3. "Tại họ làm thế nên tôi mới xử sự như vậy"

Đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh hoặc người khác là phản ứng khá phổ biến khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, EQ cao gắn liền với khả năng nhận thức rằng mỗi người vẫn có quyền lựa chọn cách phản ứng của mình.

Điều này không có nghĩa là phải nhận hết trách nhiệm về bản thân, mà là biết nhìn nhận phần trách nhiệm mình có thể kiểm soát.

Ví dụ, thay vì nói "Tại họ cư xử như thế nên tôi mới nổi nóng", có thể chuyển thành: "Lúc đó mình đã không kiểm soát được cảm xúc", "Có lẽ mình nên xử lý bình tĩnh hơn", "Mình sẽ rút kinh nghiệm nếu gặp tình huống tương tự"... Việc chịu trách nhiệm với hành vi của mình thường giúp giải quyết xung đột hiệu quả hơn.

4. "Có phải mình tôi làm vậy đâu, người khác cũng thế mà"

Khi muốn tăng sức thuyết phục, nhiều người vô thức sử dụng những cụm từ như "ai cũng biết", "mọi người đều nói vậy" hay "không ai nghĩ khác đâu".

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Thực tế, những khẳng định mang tính tuyệt đối thường thiếu cơ sở và dễ khiến người đối diện cảm thấy ý kiến cá nhân của mình không được tôn trọng.

Thay vào đó, có thể nói: "Theo những gì mình quan sát", "Một số người mình biết có quan điểm như vậy", "Đó là trải nghiệm cá nhân của mình"...

Cách diễn đạt này vừa khách quan hơn, vừa tạo không gian để người khác chia sẻ góc nhìn khác.

5. "Tính tôi vốn thế rồi"

Đây là câu nói thường xuất hiện khi ai đó góp ý về cách cư xử hoặc giao tiếp. Mặc dù mỗi người đều có cá tính riêng, nhưng việc xem tính cách là điều không thể thay đổi đôi khi khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân.

Các nghiên cứu về tâm lý học cho thấy khả năng quản lý cảm xúc, giao tiếp và đồng cảm đều là những kỹ năng có thể rèn luyện theo thời gian.

Thay vì khép lại cuộc trò chuyện bằng câu "Tôi vốn là người như thế", có thể thử suy nghĩ: "Cảm ơn bạn đã góp ý", "Mình sẽ thử điều chỉnh", "Có lẽ mình cần luyện cách diễn đạt tốt hơn"… Một thái độ cởi mở thường tạo ra nhiều thay đổi tích cực hơn là cố gắng bảo vệ hình ảnh của bản thân.

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Không ai duy trì được sự khéo léo trong mọi cuộc trò chuyện. Ai cũng từng có lúc nóng giận, thiếu kiên nhẫn hoặc nói những điều khiến người khác tổn thương mà không cố ý. Điều tạo nên sự khác biệt không phải là chưa từng mắc sai lầm, mà là khả năng nhận ra tác động của lời nói, sẵn sàng lắng nghe phản hồi và điều chỉnh cách giao tiếp.