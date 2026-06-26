Mua đúng - Sống khỏe cùng Siêu thị y tế Sano Mart

Nâng cao trải nghiệm mua sắm tại điểm bán

Với diện tích hơn 500m², siêu thị được thiết kế theo mô hình tích hợp giữa mua sắm, trưng bày sản phẩm và trải nghiệm thực tế ngay tại điểm bán. Không gian bên trong được bố trí khoa học, giúp khách hàng dễ dàng định hướng và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Trên cơ sở đó, mỗi khu vực được gắn mã QR, cho phép khách hàng truy cập nhanh vào trang thông tin chi tiết trên website để tìm hiểu thông số, công dụng và hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Cách triển khai này giúp việc tiếp cận thông tin trở nên nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định mua sắm chính xác hơn.

Sano Mart đa dạng giải pháp chăm sóc sức khỏe

Đa dạng giải pháp cho chăm sóc

Danh mục sản phẩm được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà; chăm sóc người cao tuổi; hỗ trợ điều trị và phục hồi chức năng; hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế.

Trong đó, nhóm thiết bị theo dõi sức khỏe gia đình bao gồm máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy đo SpO2,... giúp người dùng chủ động kiểm soát các chỉ số sức khỏe ngay tại nhà. Bên cạnh đó là các thiết bị chuyên biệt như máy tạo oxy và máy trợ thở, hỗ trợ trong các trường hợp cần theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Ngoài ra, Sano Mart còn cung cấp thiết bị chăm sóc cá nhân, làm đẹp và vệ sinh răng miệng; thiết bị phục hồi chức năng & vật lý trị liệu; thiết bị chăm sóc người cao tuổi; nội thất y tế; cùng một số thiết bị y tế công nghệ cao phục vụ chẩn đoán chuyên sâu.

Túi tự hủy sinh học - Thân thiện với môi trường

Bảo vệ môi trường

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Sano Mart cũng quan tâm đến các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc thay thế túi nhựa thông thường bằng túi tự hủy sinh học góp phần hạn chế rác thải nhựa, hạn chế áp lực lên môi trường.

Điểm đến đáng tin cậy

Với định hướng trở thành điểm đến mua sắm đáng tin cậy, Sano Mart cam kết phân phối các sản phẩm chính hãng, có đầy đủ tem phụ tiếng Việt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những thương hiệu uy tín trong và ngoài nước Omron, Yuwell, Microlife, Accu Chek, Sinocare, OneTouch, Beurer, A&D Medical, On Call,...

Đến với Sano Mart, khách hàng được đảm bảo về chất lượng sản phẩm và chính sách bảo hành chính hãng, cùng mức giá ưu đãi hàng đầu thị trường và các chương trình khuyến mại hấp dẫn khác thường xuyên diễn ra.

Mua sắm nhanh chóng trên website: sanomart.vn

Mua sắm đa kênh

Sano Mart phát triển mô hình bán hàng đa kênh. Thông qua website, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin, mua sắm, theo dõi chương trình ưu đãi và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Mô hình kết hợp giữa trải nghiệm mua sắm trực tiếp và nền tảng số được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng khả năng phục vụ, đồng thời tạo thêm nhiều điểm chạm thuận tiện cho khách hàng trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Tưng bừng khai trương - ngập tràn ưu đãi

Nhân dịp khai trương, Sano Mart triển khai nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động tri ân dành cho khách hàng từ ngày 26/6 đến 5/7, cụ thể như giảm đến 30% toàn bộ sản phẩm khi mua trực tiếp tại siêu thị; tặng 1 phần quà lưu niệm khi khách hàng đến tham quan và theo dõi Fanpage Siêu thị Y tế Sano Mart; cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác khi mua hàng trực tiếp tại siêu thị.

Xuyên suốt 10 ngày khai trương, Sano Mart chuẩn bị hơn 2.000 phần quà hấp dẫn, cùng 25 phần quà đặc biệt dành cho khách hàng. Đây là hoạt động tri ân dành cho những khách hàng đầu tiên đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng Sano Mart ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Nhằm duy trì sự kết nối với khách hàng sau khai trương, Sano Mart tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động Sano Care Day từ ngày 06/07/2026, kéo dài trong 8 tuần liên tiếp. Mỗi tuần là một chủ đề sức khỏe khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Thông tin liên hệ

Sano Mart - Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dịch vụ Vân Long

Địa chỉ: 26 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://sanomart.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Sanomart.vn