Từ ngày 1/7, người lao động là thanh niên được nhận đến 30.360.000 đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện sau

Theo Điều 25 Nghị định 338/2025/NĐ-CP, người lao động là thanh niên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm 2025 được hỗ trợ chi phí khi tham gia các khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng.

Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 12 tháng mức lương cơ sở. Với việc Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 là 2.530.000 đồng/tháng theo Điều 3 Nghị định 161/2026/NĐ-CP, tổng mức hỗ trợ cao nhất mà mỗi người lao động có thể nhận là 30.360.000 đồng.

Khoản hỗ trợ này bao gồm :

Hỗ trợ chi phí đào tạo theo mức học phí thực tế của cơ sở đào tạo. Hỗ trợ tiền ăn và sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo. Hỗ trợ chi phí đi lại từ nơi ở hiện tại đến địa điểm đào tạo.

Trường hợp tổng kinh phí vượt mức quy định, việc thanh toán sẽ ưu tiên hỗ trợ theo thứ tự các khoản chi tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 338/2025/NĐ-CP. Trường hợp bãi bỏ mức lương cơ sở thì thực hiện theo mức tham chiếu theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, người lao động là thanh niên thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Luật Việc làm 2025 khi tham gia đào tạo trình độ sơ cấp hoặc các khóa đào tạo dưới 3 tháng sẽ được Nhà nước hỗ trợ với tổng mức tối đa 30.360.000 đồng/người. Chính sách này góp phần giảm chi phí học nghề và nâng cao kỹ năng để người trẻ tham gia thị trường lao động.

Người lao động là thanh niên cần đáp ứng điều kiện gì để được hỗ trợ học nghề?

Bên cạnh quy định về mức hỗ trợ tối đa lên tới 30,36 triệu đồng/người, Nghị định 338/2025/NĐ-CP cũng nêu rõ các điều kiện để người lao động là thanh niên được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng.

Theo Điều 26 Nghị định 338/2025/NĐ-CP, người lao động là thanh niên thuộc đối tượng được hỗ trợ theo khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm 2025 sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Có nhu cầu đào tạo trong thời hạn 60 tháng, kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội hoặc hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng;

- Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội hoặc hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

Như vậy, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề không áp dụng cho tất cả người lao động là thanh niên mà chỉ dành cho những người thuộc đối tượng quy định của Luật Việc làm 2025 và đáp ứng đầy đủ hai điều kiện trên.

(Theo Thư viện Pháp luật)