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Đoạn clip trúng giải độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội

| | Sống

Một nhóm 6 người làm việc trong ngành du lịch ở đặc khu Phú Quốc đã trúng giải độc đắc xổ số miền Nam.

Đoạn clip trúng giải độc đắc xổ số miền Nam gây bão mạng xã hội

Ngày 26-6, liên quan kết quả xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ đoạn clip nhóm người vui mừng khi hay tin trúng giải độc đắc (dãy số 991913) vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 25-6.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng chục ngàn lượt lượt tương tác. Trong đó, nhiều người cho biết cảm thấy "vui lây" với nhóm nam nữ trúng giải độc đắc.

Đoạn clip trúng giải độc đắc xổ số miền Nam đang gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 1.
Đoạn clip trúng giải độc đắc xổ số miền Nam đang gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 2.
Đoạn clip trúng giải độc đắc xổ số miền Nam đang gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 3.

Nhiều người vui mừng khi hay tin trúng giải độc đắc vé số An Giang. Ảnh cắt ra từ clip

Thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Thanh Hải – chủ đại lý vé số Việt Hằng ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang – cho biết nhóm người trong đoạn clip đang làm việc tại một đơn vị kinh doanh du lịch ở đặc khu Phú Quốc.

Trong đó, có 6 người may mắn trúng độc đắc tổng cộng 16 vé An Giang. Bước đầu, những người này đã đến đại lý vé số Việt Hằng để đổi thưởng 6 vé trúng độc đắc; các vé còn lại chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Trước đó, vào ngày 31-3, anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) - nhân viên quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh – cũng là người từng gây "bão" mạng xã hội khi trúng độc đắc 9 vé Bến Tre.

Sau khi lãnh giải, anh Phát đã tặng tiền cho cụ bà bán vé số dạo và tất cả nhân viên trong quán. Thậm chí, anh còn tặng tiền cho em gái chủ quán mua một chiếc ô tô mới.

Xôn xao không kém là một nhân viên công ty viên mai táng tên Vinh ở tỉnh Tây Ninh may mắn trúng độc đắc 10 tỉ đồng vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 5-5.

Chia sẻ thông tin về việc anh Vinh trúng giải độc đắc, ông Nguyễn Đức Lợi – chủ trại hòm Sáu Lợi ở xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh – cho biết anh Vinh là tài xế của trại hòm Sáu Lợi.

"Cậu Vinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Lúc phát hiện trúng số, nó mừng lắm. Hôm sau đi làm, tôi thấy đôi mắt nó sâu hoắm có lẽ do mừng quá nên mất ngủ. Do đó, tôi kêu nó tạm nghỉ một ngày cho bình tâm trở lại" - ông Lợi nói.

Theo Thu Tâm

Người lao động

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