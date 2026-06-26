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Lời khuyên cho những người có thói quen tắm lâu

| | Sống

Nhiều người coi tắm nước nóng là cách thư giãn sau một ngày dài, nhưng dành quá nhiều thời gian dưới vòi sen có thể khiến làn da mất đi lớp bảo vệ tự nhiên mà không phải ai cũng biết.

Một buổi tắm nước nóng kéo dài thường mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là duy trì một làn da khỏe mạnh, thời gian tắm cũng quan trọng không kém nhiệt độ nước hay các sản phẩm chăm sóc da sử dụng hằng ngày.

Không chỉ thời gian, cách tắm và trình tự các bước cũng có thể ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da - lớp ngoài cùng giúp giữ độ ẩm và ngăn các tác nhân gây hại từ môi trường xâm nhập.

Tắm bao lâu là đủ?

Đối với hầu hết mọi người, thời gian tắm lý tưởng chỉ nên kéo dài khoảng 5-10 phút. Theo khuyến nghị của Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, việc tiếp xúc với nước quá 10 phút có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, khiến độ ẩm tự nhiên dễ bị thất thoát hơn.

(Ảnh Internet)

Thời lượng này có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhất là những người có thói quen đứng dưới vòi sen thật lâu để thư giãn. Tuy nhiên, nếu việc tắm kéo dài diễn ra thường xuyên, làn da có thể phải chịu nhiều tác động hơn so với những gì chúng ta cảm nhận được.

Bên cạnh thời gian, nhiệt độ nước cũng cần được lưu ý. Thay vì sử dụng nước quá nóng, nước ấm được xem là lựa chọn phù hợp hơn vì vẫn đủ để làm sạch cơ thể mà không làm mất quá nhiều lớp dầu tự nhiên trên da. Một dấu hiệu đơn giản là gương trong phòng tắm không nên phủ kín hơi nước sau khi tắm.

Điều gì xảy ra khi tắm quá lâu?

Nhiều người nghĩ rằng ngâm mình lâu trong nước sẽ giúp da được cấp ẩm tốt hơn, nhưng thực tế lại ngược lại. Khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài, đặc biệt là nước nóng, lớp dầu tự nhiên có nhiệm vụ giữ ẩm và bảo vệ da sẽ dần bị rửa trôi.

Khi hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, độ ẩm sẽ thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do không ít người có cảm giác da căng, khô, ngứa hoặc khó chịu ngay sau khi lau khô cơ thể và phải sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau đó.

(Ảnh Internet)

Theo các bác sĩ da liễu, nếu muốn bảo vệ làn da, thay vì kéo dài thời gian tắm, mọi người nên rút ngắn thời gian tiếp xúc với nước và duy trì thói quen dưỡng ẩm ngay sau khi tắm để khóa ẩm cho da.

Những thói quen khi tắm cũng cần điều chỉnh

Ngoài thời lượng tắm, trình tự làm sạch cơ thể cũng ảnh hưởng đến sức khỏe làn da. Thứ tự được khuyến nghị là gội đầu trước, sau đó tắm cơ thể và cuối cùng mới rửa mặt. Cách này giúp loại bỏ hoàn toàn dầu gội, dầu xả còn bám trên da, hạn chế nguy cơ gây bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn ở vùng trán, lưng hoặc vai.

Sau khi tắm, không nên dùng khăn chà xát mạnh lên da vì có thể làm tổn thương lớp biểu bì. Thay vào đó, hãy thấm khô nhẹ nhàng rồi thoa kem dưỡng ẩm trong vòng vài phút khi da vẫn còn hơi ẩm để giữ nước tốt hơn.

(Ảnh Internet)

Nếu thỉnh thoảng muốn dành nhiều thời gian hơn trong phòng tắm để thư giãn, bạn cũng không nhất thiết phải đứng liên tục dưới vòi sen. Các bác sĩ cho rằng có thể tận hưởng hơi nước ấm trong phòng tắm thay vì để toàn bộ cơ thể tiếp xúc với dòng nước nóng trong thời gian dài.

Một dấu hiệu đơn giản để nhận biết đã đến lúc nên kết thúc việc tắm là khi các đầu ngón tay bắt đầu nhăn lại. Đây là tín hiệu cho thấy làn da đã tiếp xúc với nước đủ lâu và không nên kéo dài thêm.

Theo Real Simple

Lan Hương

Đời sống & Pháp luật

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