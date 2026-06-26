Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người xưa dặn "nhà nên tựa núi": 3 cây trồng sau nhà giúp "đời đời thịnh vượng"

| | Sống

Quan niệm dân gian gọi đây là thế "tựa sơn", tức phía sau cần có sự vững chãi, ổn định như có núi che chở thì gia chủ mới thịnh vượng.

Theo quan niệm của phong thủy, một ngôi nhà có "tựa sơn" tốt thường tạo cảm giác an toàn, ổn định lâu dài, giúp khí trong nhà không bị phân tán, từ đó mang lại sự cân bằng về sức khỏe, tinh thần, vượng khí và môi trường sống cho gia chủ.

Trong thực tế hiện đại, thay vì địa hình núi tự nhiên, nhiều gia đình lựa chọn trồng cây phía sau nhà để tạo thế "tựa sơn" nhân tạo. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp. Cây cần đảm bảo yếu tố: thân vững, tán ổn định, sinh trưởng bền và không gây ảnh hưởng xấu đến kết cấu nhà ở.

Dưới đây là 3 loại cây thường được sử dụng trong ứng dụng phong thủy để tạo thế "tựa sơn" phía sau nhà.

Cây sao đen

Cây sao đen là loại cây thân gỗ lớn, thường xuất hiện trong các khu đô thị, công viên hoặc khuôn viên nhà có diện tích rộng.

Người xưa dặn "nhà nên tựa núi": 3 cây trồng sau nhà giúp "đời đời thịnh vượng"- Ảnh 1.

Cây sao đen.

Với thân thẳng, tán cao và hệ rễ chắc khỏe, sao đen được đánh giá là một trong những loại cây phù hợp để tạo thế "tựa sơn" phía sau nhà. Trong phong thủy ứng dụng, cây mang hình tượng của "trụ đỡ" giúp ổn định không gian, hạn chế cảm giác trống trải phía sau công trình.

Tuy nhiên, do kích thước lớn, sao đen chỉ phù hợp với không gian rộng, cần trồng cách xa móng nhà để tránh ảnh hưởng kết cấu.

Tre, trúc

Tre và trúc là nhóm cây quen thuộc trong đời sống Á Đông, gắn liền với hình ảnh thanh cao nhưng bền bỉ.

Trong phong thủy, tre trúc thường được trồng thành hàng phía sau nhà để tạo "bức tường xanh" tự nhiên. Nhờ đặc tính mọc thẳng, dẻo dai và sinh trưởng theo cụm, tre trúc không chỉ có tác dụng chắn gió mà còn tạo cảm giác che chở, ổn định cho không gian phía sau.

Về mặt cảnh quan, hàng tre trúc giúp giảm bớt sự trống trải phía sau nhà, tạo cảm giác có điểm tựa vững vàng, đúng với tinh thần "tựa sơn".

Cây lộc vừng

Lộc vừng là loại cây thân gỗ trung bình, tán rộng vừa phải, thường được trồng ở sân vườn nhà phố hoặc biệt thự.

Trong quan niệm phong thủy, lộc vừng mang ý nghĩa tài lộc và sự bền vững. Khi trồng phía sau nhà, cây có khả năng tạo bóng mát, giữ độ ẩm và tạo cảm giác không gian được "ôm giữ" nhẹ nhàng, không quá nặng nề nhưng vẫn đảm bảo sự vững chãi.

Ngoài ra, lộc vừng có sức sống lâu năm, ít biến động, phù hợp với quan niệm "ổn định hậu phương" trong phong thủy nhà ở.

Dù mang ý nghĩa phong thủy, việc trồng cây phía sau nhà cần tuân thủ các nguyên tắc thực tế để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ:

- Không trồng cây quá sát tường hoặc móng nhà để tránh ảnh hưởng công trình

- Tránh để cây phát triển quá rậm rạp gây bí khí, thiếu ánh sáng

- Thường xuyên cắt tỉa để giữ hình dáng gọn gàng và thông thoáng

- Lựa chọn cây phù hợp với diện tích và điều kiện đất đai

Trong ứng dụng phong thủy hiện đại, "tựa sơn" không chỉ là khái niệm mang tính biểu tượng mà còn phản ánh kinh nghiệm lâu đời về việc tạo điểm tựa ổn định cho không gian sống.

Việc lựa chọn các loại cây như tre trúc, lộc vừng hay sao đen phía sau nhà không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn góp phần tạo cảm giác vững chãi, cân bằng và hài hòa hơn cho ngôi nhà. Khi được bố trí hợp lý, cây xanh phía sau nhà sẽ trở thành "hậu phương" vững chắc, giúp không gian sống ổn định và dễ chịu hơn theo cả nghĩa phong thủy lẫn thực tiễn.

5 loại cây cảnh "hút" tài lộc, là vị thuốc quý: Nhiều nhà trồng mà không biết

Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 ngành học tại “Harvard Việt Nam” có 100% sinh viên ra trường được “săn đón”: Không phải Kinh tế hay Kinh doanh Quốc tế

2 ngành học tại “Harvard Việt Nam” có 100% sinh viên ra trường được “săn đón”: Không phải Kinh tế hay Kinh doanh Quốc tế Nổi bật

Thêm 1 trường đại học gia nhập “cuộc đua” đào tạo bác sĩ: Học phí gần 1 tỷ đồng/khoá, cao top đầu Việt Nam

Thêm 1 trường đại học gia nhập “cuộc đua” đào tạo bác sĩ: Học phí gần 1 tỷ đồng/khoá, cao top đầu Việt Nam Nổi bật

Lời khuyên dành cho những ai đang cố tập thể dục để sống thọ: Nghiên cứu 70 năm của ĐH Harvard chỉ rõ "bạn làm sai rồi"

Lời khuyên dành cho những ai đang cố tập thể dục để sống thọ: Nghiên cứu 70 năm của ĐH Harvard chỉ rõ "bạn làm sai rồi"

16:51 , 26/06/2026
Xúc động bức tâm thư Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai gửi tới nhân viên trong ngày khai trương cơ sở 2 Ninh Bình

Xúc động bức tâm thư Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai gửi tới nhân viên trong ngày khai trương cơ sở 2 Ninh Bình

16:20 , 26/06/2026
Cậu bé 6 tuổi lén dùng 271 triệu đồng của bố để mua hàng qua điện thoại

Cậu bé 6 tuổi lén dùng 271 triệu đồng của bố để mua hàng qua điện thoại

16:10 , 26/06/2026
Từ ngày 1/7, người lao động là thanh niên được nhận đến 30.360.000 đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện sau

Từ ngày 1/7, người lao động là thanh niên được nhận đến 30.360.000 đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện sau

16:07 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên