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Lời khuyên dành cho những ai đang cố tập thể dục để sống thọ: Nghiên cứu 70 năm của ĐH Harvard chỉ rõ "bạn làm sai rồi"

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Lời khuyên dành cho những ai đang cố tập thể dục để sống thọ: Nghiên cứu 70 năm của ĐH Harvard chỉ rõ "bạn làm sai rồi"

Nhiều người cặm cụi chạy bộ mỗi sáng, đếm bước đi mỗi ngày, tin rằng càng vận động nhiều thì càng sống lâu. Nhưng một nghiên cứu theo dõi hàng nghìn người suốt 70 năm của Đại học Harvard lại chỉ ra điều ngược lại và câu trả lời thực sự đơn giản đến bất ngờ.

Nhiều người cặm cụi chạy bộ mỗi sáng, tin rằng càng vận động nhiều thì càng sống lâu. Một nghiên cứu theo dõi hàng nghìn người trong 70 năm của Harvard lại chỉ ra điều ngược lại và câu trả lời không liên quan gì đến phòng gym.

Ông Tuấn 62 tuổi, sau khi nghỉ hưu, dậy sớm chạy bộ mỗi ngày, không nghỉ dù mưa hay nắng. Sau hai năm, ông không thấy khỏe hơn — lưng thường xuyên mỏi, ngủ kém, cứ trái gió là ốm. Người hàng xóm cùng tuổi, không tập gì nhiều, nhưng da dẻ hồng hào, đi lại nhanh nhẹn.

Harvard đã có câu trả lời cho nghịch lý này.

Vận động không phải yếu tố cốt lõi quyết định tuổi thọ

Theo nghiên cứu dài hạn của Đại học Harvard, sau khi loại trừ các biến số di truyền, bệnh nền và điều kiện y tế, vận động cường độ cao không phải yếu tố quyết định tuổi thọ. Nhiều người cao tuổi khỏe mạnh không có thói quen tập luyện nặng - họ chỉ duy trì vận động nhẹ, vừa sức.

Vận động quá mức ở người trung và cao tuổi có thể gây tổn hại khớp, giảm sức đề kháng và đẩy nhanh lão hóa thay vì ngăn chặn nó.

Thứ thực sự tạo ra khoảng cách tuổi thọ nằm ở bốn yếu tố khác.

1. Giữ cảm xúc ổn định

Người hay lo âu, dễ nổi giận, thường xuyên suy nghĩ tiêu cực có nguy cơ tử vong sớm cao hơn so với nhóm có tâm lý bình ổn. Cảm xúc tiêu cực kéo dài kích thích rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch và tăng tải lên tim mạch.

Người điềm tĩnh, ít bị kéo vào chuyện ngoài tầm kiểm soát, thường có chuyển hóa ổn định và tốc độ lão hóa chậm hơn so với tuổi thực.

2. Ăn đúng giờ, dừng ở mức bảy phần

Người sống thọ không theo chế độ ăn đặc biệt. Họ ăn ba bữa đúng giờ và dừng lại khi no khoảng bảy phần. Không ăn khuya, không nhịn ăn, ăn vừa đủ giúp kích hoạt cơ chế tự làm sạch tế bào, giảm tải cho hệ tiêu hóa và làm chậm lão hóa từ bên trong.

3. Ngủ đủ giấc

Trong khi ngủ, cơ thể tái tạo tế bào, củng cố miễn dịch và phục hồi chức năng nội tạng. Thiếu ngủ hoặc thức khuya thường xuyên đẩy nhanh lão hóa. Người sống thọ thường ngủ trước 23 giờ và giữ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm - không nhất thiết phải dậy sớm hay tập thể dục buổi sáng.

4. Duy trì quan hệ xã hội

Người sống cô lập, ít giao tiếp có tốc độ lão hóa nhanh hơn và tỷ lệ mắc bệnh mạn tính cao hơn. Người có quan hệ gần gũi với vài người thân hoặc bạn bè duy trì sức khỏe tốt hơn về cả thể chất lẫn tinh thần.

Không cần mạng lưới rộng hay hoạt động đông người. Giữ liên lạc thường xuyên với người thân, có người để trò chuyện - đó là điều nghiên cứu xác nhận có tác động.

Điều Harvard chỉ ra qua 70 năm nghiên cứu không phức tạp: không để cảm xúc tiêu cực kéo dài, ăn đúng giờ và vừa đủ, ngủ đủ giấc, không sống cô lập. Đây không phải phát hiện mới, mà vẫn là những thói quen rất tự nhiên với nhiều người trước khi "phương pháp sống thọ" trở thành một ngành công nghiệp.

Theo Aboluowang

Lời khuyên dành cho những ai đang cố tập thể dục để sống thọ: Nghiên cứu 70 năm của ĐH Harvard chỉ rõ "bạn làm sai rồi" - Ảnh 3.Phát hiện 5 KHÔNG trên bàn ăn tối của những người sống thọ: Tôi “tiếc đứt ruột” vì giờ mới biết

Hóa ra ranh giới giữa một cơ thể khỏe mạnh, sống thọ và một cơ thể đầy bệnh tật đôi khi chỉ nằm ở những quy tắc cực đơn giản trên bàn ăn tối hằng ngày.

Minh Ánh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
sống thọ

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