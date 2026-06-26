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Ca sĩ Mỹ Tâm khẳng định người thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

| | Lifestyle

Mỹ Tâm đã lên tiếng sau khi xuất hiện các nội dung sai sự thật liên quan đến cô.

Ngày 26/6, ca sĩ Mỹ Tâm đã đăng tải thông báo trên fanpage chính thức, lên tiếng về việc thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh và video được tạo dựng bằng công nghệ AI với nội dung sai sự thật liên quan đến cô.

Thông báo từ Mỹ Tâm. Ảnh chụp màn hình

Theo thông báo từ phía nữ ca sĩ, các nội dung này đều được cắt ghép, tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện Mỹ Tâm khẳng định đây là những thông tin hoàn toàn giả mạo, không phản ánh sự thật.

"MTE - công ty của Mỹ Tâm khẳng định đây là những nội dung hoàn toàn giả mạo, không phản ánh sự thật và lợi dụng công nghệ AI để tạo ra thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ cũng như tác động tiêu cực đến môi trường thông tin trên không gian mạng", thông báo nêu rõ.

Trước thực trạng này, phía Mỹ Tâm mong muốn khán giả và cộng đồng mạng nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp nhận và kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thức trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.

Đồng thời, ê-kíp nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh việc tạo lập, phát tán hoặc chia sẻ các nội dung giả mạo không chỉ gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức mà còn góp phần lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Theo phía Mỹ Tâm, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi, người tạo lập hoặc phát tán các nội dung giả mạo có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cuối thông báo, ê-kíp của nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn tin tưởng, đồng hành và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn, có trách nhiệm.

Động thái của Mỹ Tâm diễn ra trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phát triển, kéo theo sự xuất hiện của nhiều hình ảnh, video "deepfake" được tạo dựng tinh vi, gây khó khăn cho người dùng trong việc phân biệt thật - giả. Không ít nghệ sĩ trong và ngoài nước đã trở thành nạn nhân của các nội dung giả mạo được tạo bằng AI nhằm câu kéo lượt xem, lan truyền thông tin thất thiệt hoặc trục lợi trên mạng xã hội.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

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