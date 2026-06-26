Nữ ca sĩ Việt mờ nhạt nhiều năm vừa trở lại leo top 1 cả nước, giọng hát là “vũ khí” cực bén

Bảo Anh trở lại "vùng an toàn"

Ngày 25/6, Bảo Anh phát hành MV Níu Kéo Mãi Không Phải Cách, kết hợp cùng tân binh HYO. Ca khúc do team Fillinus và producer Reeze thực hiện, tiếp tục khai thác thế mạnh ballad vốn đã trở thành "thương hiệu" của nữ ca sĩ.

Níu Kéo Mãi Không Phải Cách - Bảo Anh ft. HYO

Không lựa chọn một câu chuyện chia ly đầy nước mắt, bài hát kể về một cuộc tình khép lại trong sự cảm thông và biết ơn. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng được phối theo hướng hiện đại với tiết tấu rõ ràng hơn, giúp ca khúc vừa giữ được cảm xúc vừa dễ tiếp cận khán giả trẻ.

MV được quay tại đảo Jeju với những khung hình trải dài qua bốn mùa, tái hiện hành trình yêu rồi chia tay của một cặp đôi bằng ngôn ngữ điện ảnh nhẹ nhàng. Thay vì bi lụy, Bảo Anh gửi gắm thông điệp rằng đôi khi kết thúc cũng là cách để mỗi người bước sang một chương mới.

Bảo Anh và HYO trong MV

Đáng chú ý, đây là sản phẩm tiếp theo sau thành công của Tìm em kết hợp cùng Hngle. Ca khúc hiện đang giữ vị trí #1 YouTube Music Videos Daily Việt Nam. Khi ca khúc trước vẫn giữ sức hút trên các bảng xếp hạng, Bảo Anh tiếp tục bắt tay với một gương mặt Gen Z khác là HYO. Việc liên tục cộng tác cùng những nghệ sĩ trẻ cho thấy nữ ca sĩ không chỉ làm mới âm nhạc mà còn mở rộng lựa chọn hợp tác và tìm kiếm thêm màu sắc mới cho sản phẩm âm nhạc.

Dẫu vậy, chính Bảo Anh cũng thừa nhận ballad vẫn là thế mạnh lớn nhất của mình. Sau nhiều năm thử sức với nhiều màu sắc khác nhau, cô nhận ra điều khán giả yêu thích nhất vẫn là giọng hát giàu cảm xúc và khả năng kể chuyện qua những bản tình ca.

Chính Bảo Anh cũng thừa nhận ballad vẫn là thế mạnh lớn nhất của mình

Sau nhiều lần thử sức với những màu sắc âm nhạc khác nhau, Níu Kéo Mãi Không Phải Cách cho thấy Bảo Anh đang lựa chọn trở về với dòng ballad vốn làm nên tên tuổi của mình, nhưng không lặp lại công thức cũ. Việc kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ HYO và ê-kíp sản xuất mới mang đến một diện mạo hiện đại hơn, cho thấy nỗ lực làm mới ngay trong chính thế mạnh của nữ ca sĩ. Dù vậy, để khẳng định đây có phải là màn trở lại tiếp tục tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả như những thành công trước đây hay không vẫn cần thêm thời gian.

Một thập kỷ nhiều biến đổi của Bảo Anh

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, Bảo Anh là một trong số ít ca sĩ bước ra từ chương trình truyền hình thực tế nhưng vẫn giữ được sức hút bền bỉ hơn một thập kỷ. Năm 2012, cô được biết đến rộng rãi khi tham gia Giọng hát Việt trong đội cố nhạc sĩ Trần Lập. Dù không giành ngôi quán quân, Bảo Anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhất mùa giải nhờ ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào và lượng người hâm mộ đông đảo.

Bảo Anh là một trong số ít ca sĩ vẫn giữ được sức hút bền bỉ hơn một thập kỷ

Giai đoạn 2014 - 2017 được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi liên tiếp sở hữu hàng loạt bản hit như Mình Yêu Nhau Bao Lâu, Hay Mình Chia Tay, Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Yêu Một Người Vô Tâm, Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng ... Những ca khúc này không chỉ phủ sóng trên các nền tảng nghe nhạc mà còn liên tục dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng, góp phần đưa Bảo Anh trở thành một trong những giọng ca ballad hàng đầu Vpop.

Bảo Anh được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc buồn" khi sở hữu một loạt bản hit là những bản ballad lụy tim quen thuộc với khán giả

Đặc biệt, Trái Tim Em Cũng Biết Đau trở thành hiện tượng của năm 2016 khi hiện đạt hơn 148 triệu lượt xem trên YouTube, nằm trong số những MV ballad thành công nhất Vpop. Cùng năm, Yêu Một Người Vô Tâm cũng tạo nên cơn sốt với hơn 80 triệu lượt xem, trong khi Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng tiếp tục nối dài chuỗi thành công với hơn 73 triệu lượt xem tính đến nay. Chuỗi hit liên tiếp không chỉ giúp Bảo Anh khẳng định vị thế trên thị trường nhạc Việt mà còn gắn liền tên tuổi cô với danh xưng "nữ hoàng nhạc buồn" trong lòng nhiều khán giả.

Trái Tim Em Cũng Biết Đau là bản hit nổi tiếng nhất sự nghiệp Bảo Anh

Không chấp nhận bị đóng khung, nữ ca sĩ sau đó mạnh dạn thay đổi hình ảnh sang quyến rũ, cá tính hơn, thử sức với pop dance, Latin và EDM qua các bản hit như Như Lời Đồn, Ai Cần Ai, Lười Yêu . Dù có nhiều thử nghiệm, khán giả vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho những bản ballad mang đậm dấu ấn của cô.

Bảo Anh có giai đoạn dài thử nghiệm hình ảnh sang quyến rũ, cá tính hơn nhưng khán giả vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho những bản ballad đậm dấu ấn

Không chỉ thành công ở âm nhạc, Bảo Anh còn tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng. Sau vai diễn đầu tay trong Nhà Có 5 Nàng Tiên , cô được đánh giá cao khi đảm nhận vai Camy trong Bẫy Ngọt Ngào, thể hiện hình ảnh người phụ nữ bị bạo hành với nhiều lớp tâm lý phức tạp.

Ở lĩnh vực truyền hình thực tế, nữ ca sĩ từng đảm nhận vai trò đội trưởng tại Street Dance Vietnam, tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và sau đó có màn tái xuất ấn tượng tại Em Xinh Say Hi năm 2025. Sân khấu Cô Ấy Không Yêu Anh cùng Phúc Du được xem là một trong những màn trình diễn nổi bật nhất chương trình, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Bảo Anh sau thời gian vắng bóng.

Bảo Anh tạo ra một hình ảnh mới sau Em Xinh Say Hi giúp nữ ca sĩ thoát khỏi cái bóng của một giọng ca ballad quen thuộc

Em Xinh Say Hi được kỳ vọng sẽ là cơ hội để Bảo Anh tạo ra một hình ảnh mới sau nhiều năm làm nghề. Dù ghi dấu bằng một số tiết mục được đầu tư, chương trình vẫn chưa mang đến cú hích đủ lớn để giúp nữ ca sĩ thoát khỏi cái bóng của một giọng ca ballad quen thuộc. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Bảo Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi công khai con gái đầu lòng, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân với những áp lực, tổn thương nhưng cũng đầy sự chữa lành.

Ảnh: FBNV