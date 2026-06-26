Mối quan hệ không ai ngờ tới của Mỹ Tâm và Lê Phương

Ít ai nhớ rằng, Mỹ Tâm và Lê Phương từng có dịp hợp tác trong bộ phim truyền hình ca nhạc đình đám Cho Một Tình Yêu. Qua một đoạn clip cắt từ bộ phim, 2 nghệ sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH. Đây là dự án phát sóng trên VTV3 giai đoạn 2010 - 2011, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ Tâm đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình, đồng thời giữ vai trò đạo diễn âm nhạc của tác phẩm.

Cho Một Tình Yêu, dài 37 tập, xoay quanh Linh Đan (Mỹ Tâm) - con gái duy nhất của một gia đình giàu có sống ở nước ngoài. Dù được định hướng nối nghiệp kinh doanh của gia đình, Linh Đan lại mang trong mình khát khao cháy bỏng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Để chứng minh bản thân có thể sống tự lập và theo đuổi đam mê, cô trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình trưởng thành với hàng loạt thử thách trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Không chỉ kể câu chuyện theo đuổi âm nhạc, bộ phim còn khai thác những biến cố mà Linh Đan phải đối mặt khi từ một tiểu thư sống trong nhung lụa dần mất đi chỗ dựa gia đình và buộc phải tự đứng trên đôi chân của mình. Song song với đó là chuyện tình nhiều sóng gió giữa cô với Hải Đông (Quang Dũng) và sau này là Trần Vũ (Tuấn Hưng), tạo nên tuyến nội dung tình cảm xuyên suốt tác phẩm.

Trong phim, Mỹ Tâm, vào vai Linh Đan, phải trải qua nhiều biến cố trong tình yêu lẫn sự nghiệp trước khi chạm tới ước mơ của mình. Câu chuyện của Linh Đan cũng là trục chính xuyên suốt 37 tập phim, xoay quanh hành trình trưởng thành và những mối quan hệ phức tạp trong cuộc sống.

Trong khi đó, Lê Phương đảm nhận vai Ngọc Dung, một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ của phim. Ngọc Dung là đồng nghiệp làm việc cùng Linh Đan tại khu nghỉ dưỡng ở Hội An. Do ghen tỵ trước việc Linh Đan được mọi người yêu mến và nhận được sự quan tâm từ con trai ông chủ, Ngọc Dung thường xuyên tìm cách gây khó dễ, đối đầu và tạo ra không ít rắc rối cho nữ chính. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Lê Phương thử sức với dạng vai phản diện sau nhiều năm gắn liền với hình tượng hiền lành, cam chịu trên màn ảnh.

Vì vậy, mối liên hệ đặc biệt giữa Mỹ Tâm và Lê Phương thực chất bắt nguồn từ Cho Một Tình Yêu. Trên phim, hai người không phải bạn thân hay người nhà mà ở thế đối đầu trực diện. Nếu Linh Đan là cô gái giàu nghị lực, luôn nỗ lực theo đuổi đam mê, thì Ngọc Dung lại là nhân vật thường xuyên ganh ghét và tìm cách cản trở cô. Chính sự tương phản này đã tạo nên nhiều tình huống kịch tính, góp phần làm nên sức hút cho bộ phim cách đây hơn một thập kỷ.

Mỹ Tâm tên đầy đủ là Phan Thị Mỹ Tâm, sinh năm 1981 tại Đà Nẵng. Bước ra từ phong trào văn nghệ học sinh - sinh viên, cô nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ thành công nhất lịch sử nhạc Việt với hàng loạt bản hit như Ước Gì, Họa Mi Tóc Nâu, Nhé Anh, Người Hãy Quên Em Đi, Đúng Cũng Thành Sai... Sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì sức hút hàng đầu, sở hữu lượng khán giả đông đảo cùng vị thế đặc biệt trong làng nhạc Việt nhờ khả năng hát live, tư duy âm nhạc hiện đại và hình ảnh sạch scandal.

Bên cạnh âm nhạc, Mỹ Tâm cũng nhiều lần lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Năm 2010, cô đảm nhận vai nữ chính Linh Đan trong bộ phim truyền hình ca nhạc Cho Một Tình Yêu, đánh dấu lần đầu tiên thử sức với vai trò diễn viên chính. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh luận, bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm lớn nhờ sức hút của nữ ca sĩ. Gần một thập kỷ sau, Mỹ Tâm tái xuất màn ảnh rộng với Chị Trợ Lý Của Anh (2019), vừa đóng chính vừa tham gia sản xuất. Tác phẩm đạt doanh thu khả quan và được xem là bước tiến đáng kể của cô trong lĩnh vực điện ảnh.

Những năm gần đây, Mỹ Tâm tiếp tục mở rộng hoạt động với vai trò nhà sản xuất phim. Năm 2023, cô phát hành phim tài liệu âm nhạc Người Giữ Thời Gian, ghi lại hành trình thực hiện liveshow Tri Âm và thu hút đông đảo khán giả ra rạp. Đến năm 2026, Mỹ Tâm vẫn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Vpop duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Nữ ca sĩ cũng đóng vai trò nhà sản xuất, trong khi Mai Tài Phến làm đạo diễn cho bộ phim Tài. Khi rời rạp, tác phẩm thu về hơn 100 tỷ đồng.

Lê Phương tên đầy đủ là Trần Lê Phương, sinh năm 1985 tại Trà Vinh. Cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ giữa những năm 2000. Nhờ ngoại hình đằm thắm cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc, nữ diễn viên nhanh chóng được khán giả chú ý qua các bộ phim như Ký Túc Xá, Tường Vi Cánh Mỏng, Mây Trắng Ngang Trời, Bìm Bịp Kêu Chiều, Vó Ngựa Trời Nam, Nắng Sớm Mưa Chiều... Trong giai đoạn này, cô được xem là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh truyền hình phía Nam.

Sự nghiệp của Lê Phương tiếp tục thăng hoa khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án ăn khách. Năm 2010, cô tham gia bộ phim ca nhạc Cho Một Tình Yêu, vào vai Ngọc Dung – nhân vật có nhiều mâu thuẫn với Linh Đan do Mỹ Tâm thủ vai. Những năm sau đó, nữ diễn viên ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm như Nghiêng Nghiêng Dòng Nước, Trận Đồ Bát Quái, Sông Phố Nhà Ghe, Cha Rơi, Đánh Cắp Giấc Mơ... Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô phải kể đến vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Hình ảnh người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh nhưng giàu lòng vị tha đã lấy đi nước mắt của khán giả và giúp Lê Phương trở thành một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất thời điểm đó.

Sau thành công của Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lê Phương tiếp tục duy trì sức hút với các bộ phim như Thương Con Cá Rô Đồng, Giông Tố Cuộc Đời, Mẹ Rơm, Vong Nhi, Sáng Đèn và nhiều dự án truyền hình, điện ảnh khác. Bên cạnh hoạt động diễn xuất, cô còn tham gia sân khấu kịch và các chương trình truyền hình. Đến năm 2026, Lê Phương tham gia hiện tượng truyền trình là Bóng Ma Hạnh Phúc, giúp tên tuổi được lan toả mạnh hơn trên MXH.