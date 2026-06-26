Căn hộ 35m2 có gác xép của chàng trai 37 tuổi mê trồng cây, đang sống cùng hai chú mèo

Tan làm trở về nhà, tắm rửa, nằm dài trên sàn, bật một bộ phim nhưng không nhất thiết phải xem hết, bên cạnh là hai chú mèo đi qua đi lại, quạt thổi nhè nhẹ, cây xanh đứng yên trong góc phòng,... tất cả tạo nên cảm giác dễ chịu hiếm có. Với Đan - blogger sống tại Phúc Kiến (Trung Quốc), đây chính là lý do khiến anh ít khi ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết.

Đan đang sống cùng 2 chú mèo

Được biết Đan bắt đầu chuyển vào sống trong căn hộ này từ năm 2022 cùng với 2 chú mèo. Theo giấy tờ sở hữu, căn hộ có diện tích gần 40m2 nhưng thực tế sử dụng khoảng 35m2, có một gác xép.

Không gian không quá lớn, nhưng được phân chia vừa vặn. Từ cửa vào, bên trái là tủ giày và nhà vệ sinh (gồm phòng tắm có vách ngăn, vệ sinh, máy giặt và sấy), bên phải là bếp. Bước vào bên trong là bàn ăn, phòng khách và phòng ngủ - làm việc là toàn bộ gác xép khoảng 10m2.

Toàn bộ căn hộ

Căn hộ nhìn từ phía trên xuống

Gác xép là nơi ngủ bàn làm việc

Thời điểm mới dọn vào, căn hộ là nhà thô hoàn toàn. Theo Đan, chi phí sửa sang và thi công rơi vào khoảng 120.000 NDT (hơn 465 triệu đồng). Sau gần 4 năm dọn căn hộ từng gần như trống trơn đã dần đầy lên bằng nội thất, đồ điện tử, cây xanh và những món đồ nhỏ do chính anh tự làm hoặc sưu tầm.

Căn hộ không phải kiểu nhà được trang trí theo một công thức cụ thể, mà giống như một cuốn nhật ký bằng không gian. Anh chọn trắng, nâu và xanh lá là 3 gam màu chủ đạo. Đồ đạc trong nhà có đủ loại chất liệu từ gỗ, thép không gỉ hoặc sự kết hợp ngẫu nhiên. Mọi thứ không cố gắng đúng chuẩn một phong cách nào, nhưng lại thống nhất ở cảm giác ấm cúng, thể hiện gu riêng của chủ nhà.

Năm 2024, Đan tự sắp xếp thêm góc pha cà phê chỉ rộng khoảng 1m2 đặt trong phòng khách. “Mỗi sáng tôi thường pha một ly cà phê và tận tận hưởng trọn vẹn quá trình tự tay pha chế thôi” , anh chia sẻ.

Góc pha cà phê

Theo thời gian, cây xanh cũng xuất hiện ở nhiều góc trong nhà. Với Đan, chúng không chỉ để trang trí mà còn giúp không gian dịu lại giữa những ngày nóng bức. Sau giờ làm, anh thường tắm rửa, nằm xuống sàn, bật nhạc hoặc tivi, để hai chú mèo đi lại bên cạnh.

“Cuộc sống một người hai mèo cũng đơn giản, cứ thoải mái, tùy theo ý mình, không cần vội vã” , Đan viết.

Cuối tuần, Đan thường dành thời gian sáng thứ 7 thành khoảng thời gian dành cho việc dọn dẹp kỹ hơn: chăm sóc cây cối, lau dọn đồ đạc, xử lý từng góc nhỏ trong nhà,... Anh xem việc dọn nhà như một cách chăm sóc cuộc sống của mình, giống như giặt quần áo hay chuẩn bị một bữa ăn. Không phải nghĩa vụ nặng nề, mà là hành động nhắc nhở rằng không gian này cần được gìn giữ bởi nó là nơi anh trở về mỗi ngày.

Với nhiều người, sống một mình có thể gắn với cảm giác trống trải. Nhưng với Đan, cô đơn không đồng nghĩa với thiếu vắng. Đó là tự do, là không phải điều chỉnh bản thân để phù hợp với nhịp sinh hoạt của người khác, là được sắp xếp từng món đồ theo ý mình, được im lặng khi muốn im lặng và ở trong căn nhà mà mọi chi tiết đều kể một câu chuyện về mình.

Nhiều đồ decor trong nhà đều do Đan tự làm

Phía dưới những bài đăng và chia sẻ của Đan về căn hộ, nhiều cư dân mạng để lại bình luận tích cực. Ai nấy đều thừa nhận đây là cuộc sống độc thân mà họ mơ ước.

“Căn hộ đem lại cảm giác trưởng thành nhưng vẫn thoải mái. Hài hòa. Ấm áp. Điều này khó đạt được nhưng bạn đã làm rất tốt”, “Không gian hiện đại nhưng không theo lối mòn, vô cùng phong cách!”, “Trông thật ấm cúng!”, “Ấm cúng quá! Mình thích cách phối màu và ánh sáng dịu nhẹ, những bức ảnh trên tường cũng góp phần tạo nên cá tính cho căn nhà”, “Nó cho thấy chủ nhà có gu thẩm mỹ tuyệt vời và khả năng cảm thụ cái đẹp”, “Đây thực sự là giấc mơ của tôi”,... là một số bình luận từ dân tình.

Cây xanh trong nhà cũng ngày càng nhiều

(Nguồn: Xiaohongshu)