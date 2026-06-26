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MC quen mặt trên VTV xác nhận mang thai con đầu lòng

| | Lifestyle

Tin vui được thông báo đúng dịp sinh nhật nữ MC.

Đó là vợ chồng MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Phạm Đức Huy.

Tối 25/6, cặp đôi nổi tiếng giới truyền hình và thể thao bất ngờ báo tin vui đúng dịp sinh nhật nữ MC. Mù Tạt chia sẻ: “Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé!”.

Ở phần bình luận, MC tiết lộ thêm rằng mang thai con đầu lòng nên cô bị nghén nặng và suy nhược, dẫn đến sụt cân: “Mọi người đừng trách vì sao em còn 43.5kg nữa nhé, bé nhà em nó hơi ‘quậy’ ạ”.

Hình ảnh ngập tràn hạnh phúc của vợ chồng MC Mù Tạt

Về phần mình, cầu thủ Đức Huy đăng ảnh mừng sinh nhật vợ, gọi cô là “Ronaldinho Vĩnh Phúc” và chúc “luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và đủ kiên nhẫn để quản lý một gia đình ngày càng đông dân cư”.

Trong những hình ảnh được đăng kèm, cặp đôi check-in đi du lịch ở resort sang chảnh, đội mũ có in chữ Mom - Dad nhằm xác nhận đã lên chức.

Cặp đôi đi du lịch nhân dịp sinh nhật Mù Tạt

Bài đăng của Mù Tạt và Đức Huy nhanh chóng nhận về nhiều lời chúc mừng. Trong đó có sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng như Á hậu Phương Nga, MC - Á hậu Hoàng Oanh, BLV Tuấn Anh, MC Bùi Đức Bảo, diễn viên Chí Nhân, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh,... và dàn cầu thủ như Phan Văn Đức, Đỗ Duy Mạnh,...

MC Huyền Trang Mù Tạt có tên đầy đủ là Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993. Năm 2009, cô từng đạt giải Icon phong cách - HHT Icon. Sau đó Huyền Trang bén duyên với công việc dẫn chương trình và được công chúng biết đến rộng rãi thông qua Bữa Trưa Vui Vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần,... và một số chương trình giải trí khác trên sóng truyền hình.

Huyền Trang cũng gây chú ý ở lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong loạt phim truyền hình như Sắc Màu Phái Đẹp, 5S Online, Mê Cung, 11 Tháng 5 Ngày, Biệt Dược Đen,... Ngoài ra cô còn làm người mẫu cho các thương hiệu thời trang và tuần lễ thời trang.

Tiền vệ Phạm Đức Huy sinh năm 1995, đến từ Hải Dương. Anh nổi tiếng cùng lứa U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) năm nào. Sau đó anh cùng ĐT Việt Nam giành thêm các danh hiệu khác như Vô địch AFF Cup 2018, Á quân King’s Cup,...

Ở cấp CLB, Đức Huy từng thi đấu cho CLB Hà Nội, CLB Nam Định nhưng đến giữa mùa giải 2024/2025 thì chuyển sang thi đấu cho CLB Bình Định. Hiện tại, chàng cầu thủ đang thi đấu cho CLB Công An TP.HCM.

Về chuyện tình cảm, Đức Huy từng khá kín tiếng, Huyền Trang Mù Tạt là cô gái đầu tiên được Đức Huy công khai hẹn hò. Cặp đôi vướng tin hẹn hò từ đầu năm 2025 và chính thức công khai mối quan hệ vào đúng dịp Valentine 2025.

Hình ảnh xác nhận hẹn hò của cặp đôi

Đến tối 27/11/2025, Đức Huy bất ngờ công bố đã cầu hôn thành công bạn gái. Anh chia sẻ hình ảnh quỳ gối trao nhẫn cùng dòng trạng thái dí dỏm: “Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Từ nay đội hình thiếu một trụ cột, đơn hàng đã chốt”. Trong khi đó, Mù Tạt xúc động nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt: “Lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ. Nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay ‘xấu xí’ hơn nữa, người bên cạnh vẫn luôn ở đó”.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, nữ MC cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh được bạn trai chăm sóc, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Đầu năm 2026, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào đầu năm 2026

Nữ MC tái hôn với chồng đại gia: Được tặng biệt thự 200m² ở Sài thành, đẹp từng centimet, có cả hồ cá koi

Theo Trang

Đời sống & pháp luật

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