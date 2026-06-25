Nhìn nhà hàng xóm tôi mới phát hiện: Ban công đẹp lên chỉ vì bỏ một thứ quen thuộc

Không ít gia đình mua nhà với mong muốn có một ban công thật đẹp để uống cà phê, trồng cây hoặc đơn giản là đón nắng mỗi sáng. Thế nhưng sau một thời gian sinh sống, khu vực này lại trở thành nơi phơi quần áo, treo chăn ga và đủ loại đồ lặt vặt. Kết quả là ánh sáng tự nhiên bị che bớt, không gian trông chật chội hơn và ban công gần như mất đi chức năng thư giãn ban đầu.

Thực tế, ngày càng nhiều gia đình đã bắt đầu chuyển sang những giải pháp phơi đồ gọn gàng hơn. Nhờ đó, ban công vẫn thông thoáng, sáng sủa mà nhu cầu giặt giũ hàng ngày vẫn được đáp ứng đầy đủ. Dưới đây là 2 giải pháp đang được nhiều người áp dụng.

1. Giá phơi quần áo gấp gọn gắn tường

Nếu nhà có khu vực giặt đồ riêng hoặc một góc ban công phụ, giá phơi quần áo gấp gọn gắn tường là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Loại giá này thường được làm từ inox hoặc hợp kim nhôm chống gỉ. Khi không sử dụng, toàn bộ khung có thể gấp sát vào tường nên gần như không chiếm diện tích. Khi cần phơi đồ, chỉ cần kéo ra là đã có thêm một khoảng không đủ để treo quần áo cho cả gia đình.

Điểm khiến nhiều người yêu thích giải pháp này là khả năng tận dụng phần tường vốn ít được sử dụng. Thay vì để trống, khu vực này trở thành nơi phơi đồ hiệu quả mà không ảnh hưởng đến lối đi hay không gian sinh hoạt. Một số mẫu còn được thiết kế thêm thanh ngang, móc treo hoặc cánh mở rộng hai bên để phơi khăn tắm, ga giường hay quần áo dài.

Lưu ý khi lắp đặt: Nên ưu tiên lắp trên tường chắc chắn và lựa chọn vật liệu inox hoặc nhôm chống gỉ để đảm bảo độ bền khi tiếp xúc thường xuyên với độ ẩm và ánh nắng.

2. Giàn phơi âm trần giấu trong trần nhà

Đây là giải pháp được nhiều căn hộ chung cư hiện nay lựa chọn. Khác với những mẫu giàn phơi truyền thống luôn lộ rõ trên trần ban công, giàn phơi âm trần được thiết kế gần như hòa vào hệ trần. Khi không sử dụng, phần thân giàn phơi nằm gọn bên trong hoặc sát với trần nhà nên rất khó nhận ra. Khi cần phơi đồ, người dùng chỉ việc bấm điều khiển hoặc nút bấm để thanh phơi hạ xuống. Sau khi sử dụng xong có thể nâng trở lại vị trí ban đầu.

Ưu điểm lớn nhất là tính thẩm mỹ. Ban công nhìn gọn gàng hơn rất nhiều, không còn cảm giác lỉnh kỉnh bởi các thanh phơi cố định. Đồng thời ánh sáng tự nhiên cũng được tận dụng tốt hơn. Ngoài chức năng phơi đồ, nhiều mẫu hiện nay còn tích hợp đèn LED, quạt sấy hoặc tính năng nâng hạ tự động, phù hợp với những gia đình muốn tối ưu không gian sống.

Lưu ý khi thi công: Giàn phơi âm trần cần được tính toán ngay từ giai đoạn hoàn thiện trần nhà. Việc chuẩn bị sẵn vị trí lắp đặt sẽ giúp quá trình thi công dễ dàng và thẩm mỹ hơn rất nhiều.