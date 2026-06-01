Việt Nam 1 nơi mệnh danh là “đảo thiên đường”, có công trình dài gần 8000 m đạt kỷ lục thế giới, được Sun Group đầu tư 5.000 tỷ đồng

Hòn đảo phía Nam Phú Quốc gây ấn tượng với tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới

Hòn Thơm nằm ở phía Nam đảo Phú Quốc, thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây là hòn đảo lớn trong quần đảo An Thới, khu vực nổi tiếng với nhiều đảo nhỏ, bãi biển đẹp và làn nước trong xanh. Trước đây, để ra Hòn Thơm, du khách chủ yếu di chuyển bằng cano hoặc tàu, mất khoảng 30 phút tùy điều kiện thời tiết. Từ năm 2018, hành trình ra đảo trở nên khác biệt khi tuyến cáp treo Hòn Thơm chính thức đi vào vận hành.

Công trình này do Sun Group đầu tư với tổng mức khoảng 5.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 9/2015 và khai trương vào đầu năm 2018. Tuyến cáp treo có chiều dài chính xác 7.899,9 m, xuất phát từ ga An Thới, đi qua Hòn Dừa, Hòn Rỏi rồi kết thúc tại Hòn Thơm. Ngay trong ngày khai trương, công trình được Guinness World Records công nhận là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới.

Cáp treo Hòn Thơm - công trình vượt biển đặc biệt ở Phú Quốc

Không chỉ gây chú ý bởi chiều dài gần 8 km, cáp treo Hòn Thơm còn là một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất của du lịch Nam Phú Quốc. Mỗi cabin có thể chở tối đa 30 khách, toàn tuyến có 69 cabin, thời gian di chuyển khoảng 15 phút. Từ trên cao, du khách có thể nhìn thấy trọn vẹn vùng biển Nam đảo với những cụm đảo lớn nhỏ nằm giữa mặt nước xanh ngắt, những bãi cát sáng màu, các tàu thuyền đánh cá và những dải san hô thấp thoáng dưới mặt biển khi trời quang.

Nếu đi vào ngày nắng đẹp, hành trình trên cáp treo gần như là một chuyến ngắm cảnh trên không. Một bên là mặt biển rộng mở, một bên là các đảo đá và mảng xanh của rừng nhiệt đới. Ở độ cao hàng trăm mét so với mặt nước, cảm giác lướt qua quần đảo An Thới mang lại cho du khách một góc nhìn rất khác về Phú Quốc – không chỉ là một hòn đảo nghỉ dưỡng, mà còn là một vùng biển đảo có địa hình đẹp và giàu tiềm năng du lịch.

Bản thân các nhà ga của tuyến cáp treo cũng là điểm nhấn về kiến trúc. Ga An Thới được thiết kế như một công trình mang phong cách Địa Trung Hải, gợi liên tưởng đến những quảng trường ven biển châu Âu, trong khi ga Hòn Thơm là điểm mở ra toàn bộ không gian vui chơi, nghỉ dưỡng của đảo. Sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông du lịch và cảnh quan biển đảo khiến cáp treo Hòn Thơm không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là một phần của trải nghiệm tham quan.

Từ hòn đảo hoang sơ thành điểm đến nổi bật của Nam Phú Quốc

Nếu cáp treo là “cánh cửa” đưa du khách đến với Hòn Thơm, thì chính cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái vui chơi trên đảo là yếu tố giữ chân du khách. Hòn Thơm vốn được biết đến với những bãi biển đẹp, nước biển trong, cát trắng và khung cảnh còn khá thoáng đãng so với nhiều bãi biển đông đúc khác ở Phú Quốc. Từ bãi Trào - bãi biển nổi tiếng của đảo - du khách có thể dễ dàng cảm nhận vẻ đặc trưng của Nam đảo: biển lặng, nước xanh ngọc, bờ cát thoải và nắng gần như rực rỡ quanh năm.

Nhờ khí hậu ấm áp, mùa khô kéo dài và biển êm trong nhiều tháng, Hòn Thơm phù hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, tắm biển, chèo kayak, mô tô nước hay lặn ngắm sinh vật biển. Khu vực quần đảo An Thới cũng là nơi thường được nhắc đến khi nói về các tour lặn biển ở Phú Quốc, bởi vùng nước này có độ trong tương đối tốt vào mùa đẹp và sở hữu hệ sinh thái biển phong phú.

Những năm gần đây, cùng với tuyến cáp treo, Hòn Thơm còn được biết đến như trung tâm vui chơi của khu vực phía Nam đảo Phú Quốc. Trên đảo hiện có công viên nước Aquatopia - một trong những công viên nước quy mô lớn tại Việt Nam, cùng khu trò chơi Exotica Village với nhiều hạng mục giải trí ngoài trời.

Mắt Đại Bàng - đài quan sát 360 độ cao 120 mét tại khu vui chơi Sun World Hòn Thơm (Phú Quốc)

Ngoài các dịch vụ hiện đại, sức hút lớn nhất của Hòn Thơm vẫn nằm ở cảnh quan biển đảo. Đó là cảm giác ngồi trên cáp treo nhìn xuống mặt nước xanh sâu hun hút, là khoảnh khắc bước xuống đảo và nghe tiếng sóng vỗ ngay sát bãi cát, hay đơn giản là đứng trên bờ biển nhìn những chiếc thuyền nhỏ lướt qua giữa quần đảo phía xa.

Sự xuất hiện của cáp treo đã làm thay đổi cách du khách tiếp cận Hòn Thơm. Từ một hòn đảo chủ yếu dành cho những chuyến đi cano ngắn trong ngày, Hòn Thơm trở thành một điểm đến có thể tiếp cận dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và phù hợp với nhiều nhóm khách, từ gia đình có trẻ nhỏ, khách đi nghỉ dưỡng cho tới những người muốn khám phá biển đảo Phú Quốc theo cách nhẹ nhàng hơn.

Từ một hòn đảo vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên, Hòn Thơm hôm nay được biết đến như nơi hội tụ của cả cảnh quan biển đảo và hạ tầng du lịch hiện đại. Sự kết hợp giữa thiên nhiên Nam đảo Phú Quốc với tuyến cáp treo vượt biển đạt kỷ lục thế giới đã tạo nên một sức hút rất riêng cho điểm đến này. Với nhiều du khách, chỉ riêng khoảnh khắc ngồi trong cabin cáp treo, nhìn quần đảo An Thới mở ra dưới chân mình, đã là một lý do đủ để ghé Hòn Thơm ít nhất một lần khi đến Phú Quốc

(Tổng hợp)