Ronaldo gặp cảnh "dở khóc dở cười", đang trả lời phỏng vấn thì nhân viên đòi tăng lương, xin thưởng xế hộp

Tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có màn hủy diệt Uzbekistan với tỷ số đậm 5-0. Trong trận đấu này, Cristiano Ronaldo tiếp tục rực sáng với một cú đúp, đồng thời chính thức đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trong tâm trạng thăng hoa, tiền đạo mang áo số 7 đã tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp với kênh truyền thông LiveMode Portugal. Đáng chú ý, bên cạnh tư cách là một tuyển thủ quốc gia, Ronaldo còn là cổ đông lớn của tập đoàn truyền thông này, biến anh trở thành "ông chủ" trên phương diện danh nghĩa của chính các phóng viên đang đặt câu hỏi.

Nắm bắt cơ hội này, các phóng viên của LiveMode Portugal đã không ngần ngại tạo nên một bầu không khí vô cùng thoải mái bằng những câu hỏi ngoài chuyên môn đầy tinh nghịch. Một phóng viên mở lời bằng việc khen ngợi và tranh thủ đòi quyền lợi: "Anh là ông chủ tuyệt vời nhất thế giới. Nhân đây, khi nào chúng tôi có thể thương lượng tăng lương?".

Ronaldo bật cười trước câu hỏi của nhân viên công ty truyền thông mà anh đang nắm giữ cổ phần

Ngay lập tức, người đồng nghiệp đi cùng cũng hùa theo màn tung hứng: "Tôi không cần tăng lương. Tôi chỉ muốn hỏi liệu mối quan hệ của chúng ta phát triển hơn thì có thể được cấp xe công ty không. Bất kỳ chiếc nào trong bộ sưu tập của anh cũng được".

Trước những lời đề nghị "gài bẫy" vô cùng hài hước từ phía nhân viên, Cristiano Ronaldo không hề tỏ ra khó chịu. Siêu sao 41 tuổi liên tục bật cười lớn và tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh vui vẻ đáp lại ngắn gọn: "Hài hước đấy. Tôi thích điều đó. Hôm nay là ngày thích hợp để nói mấy câu hài hước".

Phản ứng tinh tế và thân thiện của CR7 không chỉ khiến các phóng viên có mặt tại hiện trường thích thú mà còn nhanh chóng "gây bão" trên các nền tảng mạng xã hội, cho thấy một khía cạnh rất gần gũi của ông chủ Ronaldo ngoài đời thực.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn khác Ronaldo đã có phản ứng cực gắt khi nhắc đến Messi. Một phóng viên tự giới thiệu đến từ Porto, khiến Ronaldo nghi vấn: "Anh sẽ nói bằng tiếng Tây Ban Nha à?". Sau khi nhận được câu trả lời "đúng thế", người này bắt đầu đặt câu hỏi: "Hôm qua Lionel Messi ghi hai bàn thắng, còn Mbappe...". Không đợi câu hỏi được hoàn thành, thủ quân Bồ Đào Nha lập tức quay đi, chuyển sang người hỏi tiếp theo và tuyên bố ngắn gọn: "Câu hỏi tiếp theo".