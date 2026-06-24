Từng chi chục tỷ sắm đồ hiệu chẳng cần nghĩ, Ngọc Trinh nay thừa nhận: "Giờ có việc kiếm tiền là mừng"

Có thời điểm được xem là một trong những "tay chơi hàng hiệu" đình đám nhất Vbiz, Ngọc Trinh từng khiến công chúng choáng ngợp với những lần chi tiền không chớp mắt cho túi xách, giày dép, đồng hồ hay trang sức xa xỉ. Trong căn biệt thự 50 tỷ, Ngọc Trinh còn bày trí một không gian rộng lớn để quần áo, giày dép, túi hiệu... Thế nhưng sau nhiều biến cố và những thay đổi trong cuộc sống, "Nữ hoàng nội y" giờ đây lại có quan điểm hoàn toàn khác về chuyện mua sắm.

Ngọc Trinh từng sở hữu kho giày hiệu đắt đỏ, ai nhìn cũng mê

"Nữ hoàng nội y" còn có tủ phụ kiện, túi xách từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng

Mới đây, Ngọc Trinh thẳng thắn thừa nhận bản thân không còn quá mặn mà với hàng hiệu như trước. Người đẹp cho biết bối cảnh kinh tế khó khăn trong vài năm gần đây đã khiến cô nhìn nhận lại nhiều thứ và học cách trân trọng công việc cũng như nguồn thu nhập hiện có. Ngọc Trinh cũng học cách tiết kiệm hơn, không quá đặt nặng giá trị quần áo, phụ kiện mỗi khi ra ngoài.

Ngọc Trinh nói: "Bây giờ có rất nhiều người thất nghiệp, ngay cả bạn bè tôi cũng vậy nên giờ có việc đi làm kiếm tiền là mừng rồi. Tôi phải trân trọng những gì mình đang có, trong 2 - 3 năm gần đây mọi thứ rất khó khăn. Nên mọi người cũng thấy mấy năm nay tôi đâu còn sắm đồ hiệu, bởi tôi thấy cả tủ túi, tủ giày ở nhà cũng có sài hết đâu. Quan trọng bây giờ tôi sài những đồ giá cả phù hợp với bản thân mình, có độ bền, tốt là được. Tôi chỉ kỹ lưỡng khi chọn những thứ ăn vào, phải dùng tố còn những thứ bên ngoài chỉ cần vừa vặn với mình, không cần phải mấy trăm triệu như hồi xưa".

Sự thay đổi trong quan điểm sống của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bởi nếu như trước đây cô từng được nhắc đến với hình ảnh gắn liền cùng hàng hiệu, siêu xe và những chuyến mua sắm bạc tỷ thì hiện tại, nữ người mẫu lại cho thấy một góc nhìn trưởng thành và thực tế hơn.

Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ khong còn chi tiêu thả ga như trước (Nguồn: @lifestyle)

Dù không còn thường xuyên khoe những món đồ xa xỉ như trước, Ngọc Trinh vẫn duy trì cuộc sống ổn định, tập trung cho công việc kinh doanh, sáng tạo nội dung và các dự án cá nhân. Với cô, ở thời điểm hiện tại, có công việc để làm, có thu nhập ổn định và cuộc sống bình yên đã là điều đáng quý hơn rất nhiều so với việc sở hữu thêm một chiếc túi hay đôi giày hàng hiệu mới.

Ngọc Trinh cho biết vài năm gần đây không còn chi tiền khủng vào đồ hiệu như xưa, chỉ chọn những món giá cả vừa vặn

Ngọc Trinh từng chi tiêu khủng cỡ nào?

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngọc Trinh dần xây dựng cho mình cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một trong những dấu mốc gây chú ý nhất là vào năm 2020, khi người đẹp công khai chuyển vào sinh sống trong căn biệt thự rộng hơn 800m² tại TP.HCM.

Theo chia sẻ của Ngọc Trinh, căn nhà có giá mua ban đầu khoảng 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện và đầu tư nội thất cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài, tổng giá trị cơ ngơi này được cho là lên đến gần 50 tỷ đồng. Không gian sống của cô từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội với thiết kế sang trọng, khu vực trưng bày hàng hiệu riêng cùng loạt tiện ích đẳng cấp.

Ngoài ra, biệt thự còn có hồ bơi riêng, khu vườn xanh mát, phòng trưng bày hàng hiệu với hàng trăm chiếc túi, giày, quần áo của các thương hiệu xa xỉ. Ngọc Trinh thậm chí còn thiết kế một căn phòng riêng để lưu trữ và trưng bày đồ hiệu như một showroom mini.

Ngọc Trinh từng có cuộc sống rất sang chảnh, xa hoa

Cách đây vài năm, Ngọc Trinh gây xôn xao khi công khai rao bán hàng loạt món đồ xa xỉ từng gắn liền với hình ảnh "nữ hoàng nội y". Không phải vài chiếc túi hay đôi giày đơn lẻ, đây thực sự là một cuộc "xả kho" quy mô lớn, với tổng giá trị ước tính lên đến khoảng 30 tỷ đồng. Danh sách thanh lý trải dài từ những món phụ kiện quen thuộc như túi xách, giày dép cho đến các tài sản có giá trị cao như kim cương, đồng hồ. Những thương hiệu xa xỉ bậc nhất như Hermès, Chanel hay Louis Vuitton xuất hiện dày đặc, thậm chí có những món có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở bất động sản, Ngọc Trinh còn gây chú ý với bộ sưu tập xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng. Đáng nói nhất là chiếc Rolls-Royce Ghost có giá hơn 10 tỷ đồng, được cô chi thêm khoảng 2 tỷ để "độ" lại theo tông màu đen - hồng đặc trưng. Bên cạnh đó, cô thường xuyên sử dụng Mercedes-Maybach S500 trị giá khoảng 10 tỷ đồng, cùng nhiều dòng xe đắt đỏ khác như Range Rover LWB hay BMW 750Li. Thậm chí, để phục vụ nhu cầu đi chơi và trải nghiệm, người đẹp còn chi hơn 2 tỷ đồng cho một chiếc xe dạng "nhà di động" với đầy đủ tiện nghi.

Cô từng có phiên pass đồ hiệu, hay unbox đồ mới lên đến hàng chục tỷ đồng