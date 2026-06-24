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Điều đặc biệt chỉ Ronaldo duy trì suốt nhiều năm

| | Lifestyle

Trong khi phần lớn cầu thủ lựa chọn áo ngắn tay để thích nghi với thời tiết nắng nóng tại Bắc Mỹ, Cristiano Ronaldo vẫn trung thành với chiếc áo đấu dài tay - hình ảnh đã gắn liền với anh suốt nhiều năm.

Sau chiến thắng 5-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Uzbekistan vào rạng sáng 24/6 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi màn trình diễn trên sân, siêu sao 41 tuổi còn khiến nhiều người bất ngờ khi ra sân với áo đấu dài tay trong điều kiện thời tiết mùa hè tại Mỹ.

Trong bối cảnh đa số đồng đội đều sử dụng áo ngắn tay để tạo cảm giác thoải mái hơn, Ronaldo vẫn giữ lựa chọn quen thuộc. Theo Goal, áo đấu dài tay đã trở thành một phần hình ảnh đặc trưng của CR7 trong suốt sự nghiệp.

Đến nay, Ronaldo chưa từng giải thích công khai về thói quen này. Một số ý kiến cho rằng việc thi đấu nhiều năm tại châu Âu, đặc biệt là ở Anh với thời tiết lạnh giá, khiến anh hình thành thói quen mặc áo dài tay để giữ nhiệt và bảo vệ cơ thể.

Tuy nhiên, giả thuyết này chưa hoàn toàn thuyết phục bởi Ronaldo vẫn duy trì phong cách tương tự ngay cả ở những giải đấu diễn ra vào mùa hè như Euro 2020 hay World Cup 2026.

Nhiều người cho rằng đây đơn giản là cách CR7 xây dựng dấu ấn cá nhân. Trong thời đại mà hình ảnh và thương hiệu cá nhân ngày càng được coi trọng, chiếc áo dài tay trở thành một "thương hiệu nhận diện" riêng của ngôi sao Bồ Đào Nha.

Dẫu vậy, Ronaldo không phải lúc nào cũng tuyệt đối trung thành với lựa chọn này. Tại Euro 2020, trong trận gặp tuyển Đức diễn ra dưới nền nhiệt hơn 30 độ C ở Munich, anh từng chuyển từ áo dài tay sang áo ngắn tay.

Trong sự nghiệp quốc tế, CR7 cũng nhiều lần thay đổi giữa hai kiểu áo. Anh mặc áo dài tay ở Euro 2004 và World Cup 2006, sau đó sử dụng áo ngắn tay ở một số giải đấu lớn tiếp theo. Đáng chú ý, tại trận chung kết Euro 2016 - nơi Bồ Đào Nha lần đầu vô địch châu Âu - Ronaldo lại xuất hiện với áo dài tay.

Không chỉ Ronaldo, nhiều ngôi sao khác như Gareth Bale, Eden Hazard, Gerard Piqué hay David Beckham cũng từng nổi tiếng với phong cách thi đấu này, bất chấp thời tiết nóng bức.

Dù chưa ai biết chính xác lý do, Cristiano Ronaldo vẫn là một trong số ít cầu thủ biến chiếc áo đấu dài tay trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của bóng đá hiện đại.

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Hữu Bách

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