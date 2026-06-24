Công thức đơn giản nhưng độc đáo giúp siêu sao World Cup “khoẻ như vâm”, toả sáng như Messi

Tại lượt trận mới nhất bảng I World Cup 2026, Na Uy tiếp tục gây ấn tượng khi vượt qua Senegal để tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out. Erling Haaland một lần nữa cho thấy vai trò đầu tàu của đội bóng Bắc Âu với màn trình diễn nổi bật, giúp anh trở thành một trong những ngôi sao được nhắc tới nhiều nhất giải đấu.

Đằng sau phong độ của chân sút thuộc biên chế Manchester City là sự chuẩn bị đặc biệt của tuyển Na Uy. Thay vì phụ thuộc vào thực phẩm địa phương hay các chuỗi đồ ăn nhanh nổi tiếng tại Mỹ, Liên đoàn bóng đá Na Uy quyết định mang theo hơn 400kg thực phẩm từ quê nhà sang Bắc Mỹ.

Theo truyền thông Na Uy, đội bóng này đã vận chuyển hơn 300kg cá hồi Đại Tây Dương cùng nhiều loại cá thịt trắng chất lượng cao. Ngoài ra, hơn 116kg phô mai brunost - đặc sản nổi tiếng của Na Uy - cũng được đưa sang Mỹ để phục vụ các cầu thủ trong suốt giải đấu.

Đội tuyển Bắc Âu còn chuẩn bị tới 6.000 quả cam nhằm bổ sung vitamin và duy trì thể trạng tốt nhất cho toàn đội. Nếu Na Uy tiến vào trận chung kết World Cup 2026, trung bình mỗi thành viên sẽ sử dụng khoảng 7 quả cam mỗi ngày.

Người đứng sau kế hoạch dinh dưỡng này là đầu bếp kỳ cựu Aron Espeland, người đã đồng hành cùng đội tuyển Na Uy suốt 35 năm. Theo kế hoạch, Haaland cùng các đồng đội duy trì 4 bữa ăn nhẹ mỗi ngày với thực đơn quen thuộc từ quê nhà nhằm tránh các vấn đề về tiêu hóa khi thi đấu xa nhà.

Chính vì vậy, các tuyển thủ Na Uy gần như nói không với những chuỗi thức ăn nhanh phổ biến tại Mỹ như McDonald's hay Taco Bell trong suốt thời gian diễn ra World Cup, ngoại trừ trường hợp đặc biệt nếu họ giành chức vô địch.

Sự chú trọng vào chế độ ăn uống và quá trình hồi phục cũng là điều Lionel Messi luôn đặc biệt quan tâm. Trong nhiều năm qua, siêu sao người Argentina nổi tiếng với lối sống khoa học, kiểm soát thực đơn chặt chẽ và ưu tiên những thực phẩm quen thuộc nhằm duy trì phong độ đỉnh cao.

Nhờ sự chuyên nghiệp đó, Messi vẫn là linh hồn của tuyển Argentina ở tuổi 39. Trong khi đó, Haaland cũng đang cho thấy hình ảnh của một ngôi sao hiện đại, không chỉ dựa vào tài năng mà còn đầu tư rất lớn cho việc chăm sóc cơ thể.

Căn cứ của tuyển Na Uy tại World Cup 2026 được đặt ở Đại học UNC Greensboro, bang North Carolina, cách thủ đô Oslo hơn 6.400 km. Dù công tác hậu cần gặp không ít khó khăn, ban huấn luyện vẫn ưu tiên đưa thực phẩm quen thuộc sang Mỹ để tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ.

Với hai chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng, Na Uy đang trở thành một trong những hiện tượng thú vị của World Cup 2026. Và phía sau sự thăng hoa của Haaland không chỉ là những bàn thắng, mà còn là một "công thức" đơn giản nhưng hiệu quả: ăn uống khoa học, duy trì thói quen quen thuộc và đặt sức khỏe lên hàng đầu - điều mà Messi đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình.