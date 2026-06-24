Trấn Thành và Hari Won mâu thuẫn

Không khí World Cup 2026 đang ngày càng nóng hơn bao giờ hết khi những trận cầu đỉnh cao liên tục tạo ra các khoảnh khắc lịch sử. Không chỉ người hâm mộ bóng đá, dàn sao Vbiz cũng bị cuốn vào vòng xoáy của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Thế nhưng giữa lúc nhiều người cùng chung chiến tuyến, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won lại bất ngờ tạo nên một "cuộc chiến nội bộ" khiến cư dân mạng được phen thích thú.

Mọi chuyện bắt đầu khi Trấn Thành đăng tải bài viết thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Lionel Messi sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Nam đạo diễn hài hước cho biết anh đã lên mạng tìm kiếm thành tích của siêu sao người Argentina và phải thốt lên rằng đây đúng là "người ngoài hành tinh".

Trấn Thành viết: "Sáng có lén lên mạng search thành tích của bạn í (hai đứa tui bằng tuổi), nó hiện ra mớ này! Đúng là người ngoài hành tinh! Ít coi bóng đá lắm... mà mê ảnh!!!! Đá như giỡn chơi vậy á!!!! Còn hơn chơi game! Mê quá mê!".

Kèm theo đó là loạt thống kê về những cột mốc lịch sử mà Messi vừa thiết lập, trong đó có thành tích trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup sau pha lập công ở phút bù giờ trận gặp Áo. Dù tự nhận không phải người thường xuyên theo dõi bóng đá, Trấn Thành vẫn không giấu nổi sự phấn khích trước những gì huyền thoại người Argentina thể hiện.

Trấn Thành bày tỏ sự hâm mộ với Messi

Thế nhưng điều khiến cư dân mạng bật cười là chỉ ít phút sau, Hari Won cũng có động thái riêng trên trang cá nhân. Và nhân vật được cô lựa chọn lại không phải Messi.

"Tui cũng ít coi bóng đá lắm! Nhưng ổng nói mình up thì sẽ tặng đồ ăn. Nên tui up", Hari Won viết.

Đi kèm bài đăng là hình ảnh Cristiano Ronaldo cùng hàng loạt thành tích đồ sộ của siêu sao người Bồ Đào Nha. Từ cột mốc hơn 950 bàn thắng trong sự nghiệp cho đến những danh hiệu cá nhân và tập thể lẫy lừng, tất cả đều được Hari Won đăng tải như một màn "đáp lễ" đầy duyên dáng dành cho ông xã.

Ngay lập tức Hari Won liền đăng ảnh Ronaldo lên trang cá nhân

Ngay lập tức, cư dân mạng phát hiện sự đối lập thú vị giữa hai bài đăng. Trong khi Trấn Thành hết lời ca ngợi Messi thì Hari Won lại chọn Ronaldo. Trớ trêu thay, đây cũng chính là hai cái tên được xem là kỳ phùng địch thủ lớn nhất của bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ qua.

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện dưới các diễn đàn mạng xã hội: "Nhà người ta cãi nhau chuyện cơm áo gạo tiền, nhà này cãi nhau vì Messi với Ronaldo", "Sống chung một mái nhà nhưng mỗi người một phe", hay "Trấn Thành - Hari Won đang tái hiện El Clasico phiên bản hôn nhân",...

Từ lâu Messi và Ronaldo luôn là đề tài tranh luận bất tận trong giới yêu bóng đá. Nay đến cả Trấn Thành và Hari Won cũng vô tình góp thêm một "cuộc chiến" nho nhỏ giữa mùa World Cup.

Màn công khai đối đầu nhau của Hari Won và Trấn Thành khiến cư dân mạng bật cười

Điều khiến nhiều khán giả thích thú là dù đã kết hôn nhiều năm, Trấn Thành và Hari Won vẫn giữ được năng lượng yêu đương ngọt ngào như thuở ban đầu. Cả hai không ít lần bị bắt gặp có những khoảnh khắc tình tứ khi đi du lịch, ăn uống hay tham gia các sự kiện giải trí. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét nếu không biết trước, khó ai nghĩ đây là cặp vợ chồng đã đồng hành cùng nhau gần một thập kỷ.

Không chỉ xuất hiện cùng nhau trong những chuyến đi sang trọng hay các sự kiện lớn, Trấn Thành và Hari Won còn khiến cư dân mạng thích thú bởi loạt khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tình cảm. Nam đạo diễn thường xuyên chăm sóc, thể hiện sự cưng chiều dành cho bà xã, trong khi Hari Won cũng luôn đồng hành, ủng hộ chồng trong công việc lẫn cuộc sống. Chính sự thoải mái, hài hước và tự nhiên trong cách tương tác giúp cặp đôi luôn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng suốt nhiều năm qua.

Trấn Thành và Hari Won có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng cũng rất lầy lội

Ảnh: FBNV