Tình hình bất thường của Phạm Quỳnh Anh và chồng doanh nhân

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với đạo diễn Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn trai doanh nhân. Không chỉ được cầu hôn, nữ ca sĩ còn chào đón con gái chung là bé Zoey và nhiều lần chia sẻ về cuộc sống bình yên bên tổ ấm mới. Thế nhưng thời gian gần đây, cư dân mạng lại bắt đầu đặt dấu hỏi khi người đàn ông này gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội của Phạm Quỳnh Anh.

Dù không công khai danh tính bạn trai, nữ ca sĩ nhiều lần tiết lộ anh là một doanh nhân, luôn ở bên đồng hành và chăm sóc cô trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống. Không chỉ vậy, Phạm Quỳnh Anh còn từng gây chú ý khi cho biết mối quan hệ giữa bạn trai hiện tại và chồng cũ Quang Huy khá văn minh, tốt đẹp. Cả hai đều đặt sự phát triển của các con lên hàng đầu, tạo nên môi trường gia đình tích cực cho bé Zoey cũng như hai con gái lớn.

Phạm Quỳnh Anh từng xác nhận đã có hạnh phúc mới bên 1 doanh nhân

Tuy nhiên, trái ngược với giai đoạn ngọt ngào trước đây, thời gian gần đây cư dân mạng phát hiện Phạm Quỳnh Anh hầu như không còn chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến bạn trai. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chủ yếu đăng tải cuộc sống bên ba con gái, những chuyến du lịch, công việc biểu diễn và các hoạt động thường nhật. Điều này khiến nhiều người tò mò bởi trước đó Phạm Quỳnh Anh từng khá thoải mái nhắc đến nửa kia trong các cuộc phỏng vấn. Thậm chí, cô còn nhiều lần bày tỏ sự biết ơn vì anh đã yêu thương và chăm sóc các con của mình như con ruột.

Sự vắng mặt kéo dài của bạn trai doanh nhân khiến không ít khán giả đặt ra nhiều đồn đoán. Một số người cho rằng cả hai đang lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn thay vì công khai trên mạng xã hội như trước. Trong khi đó, cũng có ý kiến thắc mắc liệu chuyện gì đã xảy ra với mối quan hệ này. Đến thời điểm hiện tại, Phạm Quỳnh Anh chưa từng lên tiếng về những nghi vấn liên quan đến chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ vẫn duy trì hình ảnh tích cực, tập trung cho âm nhạc, công việc và việc chăm sóc ba cô con gái.

Việc không xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội chưa thể khẳng định điều gì về mối quan hệ của Phạm Quỳnh Anh và bạn trai doanh nhân. Tuy nhiên, trong bối cảnh cặp đôi từng có nhiều dấu mốc quan trọng như cầu hôn và có con chung, sự im ắng kéo dài này vẫn đang trở thành chủ đề khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, loạt ảnh gần đây, doanh nhân này không còn xuất hiện trên mạng xã hội khiến netizen bàn tán

Chồng doanh nhân của Phạm Quỳnh Anh là ai?

Phạm Quỳnh Anh từng là thành viên nhóm Sắc Màu và H.A.T. Cô được khán giả biết đến với nhiều ca khúc như Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Tất cả sẽ thay em... Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy từng là một trong những cặp đôi showbiz được yêu mến. Cuối năm 2018, Phạm Quỳnh Anh xác nhận ly hôn Quang Huy, khép lại mối tình được ngưỡng mộ một thời. Trước khi ly hôn, nữ ca sĩ và chồng cũ đã có chung 2 con gái là Tuệ Lâm và Tuệ An.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần một thập kỷ với đạo diễn Quang Huy, nữ ca sĩ hiện đang tận hưởng cuộc sống mới. Bất ngờ đến giữa năm 2022, Phạm Quỳnh Anh công khai hình ảnh sinh con gái thứ ba trong sự chúc mừng của bạn bè và khán giả. Điều đáng chú ý, cô không tiết lộ danh tính cha của em bé mà chỉ khẳng định bản thân hạnh phúc và bình yên với lựa chọn của mình. Sự kín tiếng càng khiến người hâm mộ tò mò về danh tính bạn trai mới của Phạm Quỳnh Anh.

Phạm Quỳnh Anh từng khoe khoảnh khắc doanh nhân đồng hành khi chào đón nhóc tỳ thứ 3

Nói về lý do giữ kín danh tính nửa kia, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô và bạn trai muốn có sự bình yên, nên không muốn chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. "Chúng tôi tôn trọng để đồng hành với nhau. Khi có mâu thuẫn chúng tôi tìm cách giải quyết khéo léo. Thời điểm này, sự bình yên đến với tôi vì tôi đã có sự tôn trọng, tích cực trong suy nghĩ để mọi điều nhẹ nhàng nhất", nữ ca sĩ nói.

Phạm Quỳnh Anh từng được cầu hôn trong sự chứng kiến của bạn bè

Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ về mối quan hệ giữa Quang Huy và chồng doanh nhân hiện tại: "Phải khoe với mọi người một chút, rằng mình có cơ hội tạo mối duyên để người bạn đời mới ngồi chung với người từng là bạn đời của mình trong một buổi tiệc. Cả hai đã quen biết nhau và cảm thấy không có bất kỳ trở ngại gì trong cảm xúc. Cũng như các con cũng rất thương yêu người bạn đời mới của mình. Đó là điều mình cảm thấy rất may mắn".

Theo một số nguồn tin, bạn trai hiện tại của Phạm Quỳnh Anh là một doanh nhân, kém tuổi cô. Nữ ca sĩ nhận xét anh có tính cách giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô. Nói về nửa kia, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Trong đời sống, anh quan sát tôi mỗi ngày. Anh rất quan tâm, chăm sóc, không bao giờ để tôi phải vất vả trong chuyện gia đình. Tôi gần như không phải thức đêm chăm con vì anh đã "cân" hết rồi. Nếu cả hai đồng hành cùng nhau thì hành trình chăm con sẽ rất tuyệt vời".

Phạm Quỳnh Anh cũng từng thoải mái chia sẻ khoảnh khắc chồng bên các con

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nữ ca sĩ từng cho hay: "Cuộc sống của chúng tôi bây giờ là sự đồng hành, cùng chăm sóc, chia sẻ, xây dựng từ cả hai bên. Một trong hai người xao nhãng đi là không khí gia đình khác liền. Tôi dùng từ đồng hành vì các con rồi cũng sẽ lớn, người còn lại ở bên mình rất quan trọng. Tôi may mắn tìm được người đồng hành cùng mình trong cuộc sống hàng ngày.

Họ sẵn sàng chia sẻ với tôi hết mọi chuyện, từ việc cùng nhau chăm con tới việc trong nhà, gia đình, không nề hà gì hết. Chúng tôi không phân chia việc này của vợ việc kia của chồng mà việc gì mình có thể làm đều chia sẻ với người còn lại. Tôi gọi đó là người bạn đồng hành cùng mình. Trong tương lai, tôi không biết mọi sự sẽ ra sao, rất hi vọng sự bình yên sẽ kéo dài với mình mãi mãi, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả".

Phạm Quỳnh Anh từng nhiều lần khen ngợi chồng doanh nhân

Ảnh: FBNV