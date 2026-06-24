Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân đi mua nhà ở Úc: "Coi mấy cái mà chưa trả giá được"

| | Lifestyle

"Chưa, tôi coi mấy cái nhà mà chưa trả giá được" – Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về cuộc sống của cô sau khi "về hưu sớm" ở tuổi 50 tại một livestream.

Cô nói: "Tôi vừa đi Trung Quốc về rồi, đi có 5 ngày 4 đêm thôi, xong lại đi xuyên Việt. Tôi mới đi xuyên Việt về tới nhà ngày hôm qua. Bây giờ tôi nghỉ ngơi vài ngày thôi rồi lại tiếp tục đi, đi liên tục.

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân đi mua nhà ở Úc: "Coi mấy cái mà chưa trả giá được"- Ảnh 1.

Cát Tường tại Úc

Tại vì tôi đang làm tới 2 kênh Youtube liền, một tuần tôi đăng tới 5 clip, nên phải đi thật nhiều và quay thật nhiều để có clip đăng lên.

Giờ tôi chỉ ăn và đi du lịch. Tôi đi để quay Youtube nên đâu cần trưng diện gì nhiều, nên đi về đen khủng khiếp, muỗi cắn khắp tay. Tôi còn cắt hết móng tay, móng chân, không sơn sửa gì.

Tôi đi du lịch toàn mặc quần đùi nên chân đen hết dù vẫn bôi kem chống nắng. Giờ tôi thành dân du mục luôn rồi. Nhưng nói vậy vẫn có cái vui, mỗi việc có một niềm vui khác nhau.

Sắp tới tôi cũng đi diễn kịch dưới miền Tây mà không có thời gian đi tập kịch. Hôm nọ, tôi còn phải từ chối một phim đóng vai vợ anh Trung Dũng vì đưa ba mẹ đi Trung Quốc. Anh Trung Dũng đến giờ vẫn chưa quay xong phim ấy".

Khi có một khán giả hỏi đã mua được nhà tại Úc chưa, Cát Tường tiết lộ: "Chưa, tôi coi mấy cái nhà mà chưa trả được tới giá mình muốn".

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân đi mua nhà ở Úc: "Coi mấy cái mà chưa trả giá được"- Ảnh 2.

Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ năm 24 tuổi, NSƯT Cát Tường lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái Nguyễn Cát Tường An (Nauy) khôn lớn và du học thành công tại Úc.

Bước vào ngưỡng tuổi 50, nữ nghệ sĩ sở hữu khối tài sản ổn định nhờ tích lũy sau gần 30 năm làm nghề, kết hợp kinh doanh mát tay và cho thuê mặt bằng. Cuộc sống hiện tại của cô được coi là viên mãn khi có kinh tế vững vàng, gia đình ba thế hệ quây quần và con gái đã trưởng thành, tự lập, đi làm cho công ty nước ngoài.

Dù tự nhận bản thân "gánh nặng" trụ cột tài chính gia đình còn lớn, Cát Tường vẫn duy trì tinh thần lạc quan, sắc vóc trẻ trung và chăm chỉ làm nghề qua các dự án phim ảnh, sân khấu kịch riêng.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 khu du lịch hơn 200.000ha liên tiếp được "Oscar du lịch thế giới" vinh danh: Mát mẻ quanh năm, góp phần mang về 6.300 tỷ đồng/năm cho địa phương

Việt Nam có 1 khu du lịch hơn 200.000ha liên tiếp được "Oscar du lịch thế giới" vinh danh: Mát mẻ quanh năm, góp phần mang về 6.300 tỷ đồng/năm cho địa phương Nổi bật

Hoa hậu gợi cảm nhất nhì Việt Nam, 37 tuổi chưa lấy chồng, sống trong giàu có nhung lụa: “Tôi không cho ai vay tiền”

Hoa hậu gợi cảm nhất nhì Việt Nam, 37 tuổi chưa lấy chồng, sống trong giàu có nhung lụa: “Tôi không cho ai vay tiền” Nổi bật

Thanh Tuyền ra sân bay cùng con dâu NSƯT, nhắc con trai 1 câu thấm thía

Thanh Tuyền ra sân bay cùng con dâu NSƯT, nhắc con trai 1 câu thấm thía

14:55 , 26/06/2026
Tôi rất ngưỡng mộ cách người phụ nữ 53 tuổi này sắp xếp phòng tắm: Không gian nhỏ nhưng chứa được gấp đôi đồ đạc, lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng

Tôi rất ngưỡng mộ cách người phụ nữ 53 tuổi này sắp xếp phòng tắm: Không gian nhỏ nhưng chứa được gấp đôi đồ đạc, lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng

14:49 , 26/06/2026
Nhận định Na Uy vs Pháp, 02h00 ngày 27/6: Đại chiến siêu sao

Nhận định Na Uy vs Pháp, 02h00 ngày 27/6: Đại chiến siêu sao

14:48 , 26/06/2026
Nhận định Senegal vs Iraq, 02h00 ngày 27/6: Được ăn cả, ngã về không

Nhận định Senegal vs Iraq, 02h00 ngày 27/6: Được ăn cả, ngã về không

14:47 , 26/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên