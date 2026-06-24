Ngôi nhà của Ronaldo

Cristiano Ronaldo không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá mà còn được biết đến với khối tài sản đồ sộ được xây dựng qua hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao. Bên cạnh những danh hiệu và các bản hợp đồng giá trị, siêu sao người Bồ Đào Nha còn sở hữu danh mục bất động sản đáng ngưỡng mộ, trải dài từ Mỹ, Tây Ban Nha, Italy đến quê nhà Bồ Đào Nha.

Dinh thự nghỉ hưu trong mơ tại Cascais, Bồ Đào Nha

Trong số các bất động sản đang sở hữu, căn biệt thự tại Quinta da Marinha, Cascais được xem là dự án tham vọng nhất của Ronaldo. Theo Marca, đây là một trong những ngôi nhà đắt nhất Bồ Đào Nha với giá trị ước tính khoảng 21 triệu USD sau quá trình xây dựng và hoàn thiện.

Tọa lạc trên khu đất rộng lớn ven bờ biển phía Tây Bồ Đào Nha, dinh thự hướng hoàn toàn về phía Nam, mở ra tầm nhìn trực diện ra Đại Tây Dương. Ban đầu, dự án được dự đoán tiêu tốn hơn 280 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí liên tục tăng do giá vật liệu xây dựng leo thang cùng yêu cầu hoàn thiện ở mức cao nhất từ chính chủ nhân. Theo một nguồn tin thân cận với The Sun, Ronaldo muốn ngôi nhà phản ánh đúng triết lý theo đuổi sự hoàn hảo đã gắn liền với anh trong suốt sự nghiệp thi đấu.

Về kiến trúc, công trình được trang bị thang máy riêng, hệ thống pin năng lượng mặt trời và gara có sức chứa tới 20 chiếc ô tô. Toàn bộ không gian được thiết kế để tối đa hóa trải nghiệm nghỉ dưỡng, đồng thời tận dụng lợi thế cảnh quan biển hiếm có của khu vực Cascais.

Biệt thự siêu sang trị giá 30 triệu bảng Anh chờ ngày Ronaldo giải nghệ

Bên cạnh dinh thự Cascais, Ronaldo còn sở hữu một công trình nghỉ dưỡng ven biển khác được báo chí Anh đặc biệt chú ý. Theo Mirror, đây là khu biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng Anh nằm cách Lisbon khoảng 30 dặm.

Trung tâm khuôn viên là hồ bơi vô cực quy mô lớn hướng ra biển, trong khi tầng hầm được thiết kế thành bãi đậu xe ngầm dành cho bộ sưu tập siêu xe trị giá khoảng 12 triệu bảng Anh của Ronaldo.

Không gian sinh hoạt bên trong gồm 8 phòng ngủ cùng hàng loạt tiện ích cao cấp như hệ thống sưởi thông minh, phòng gym, phòng massage, rạp chiếu phim, hồ bơi trong nhà và ngoài trời.

Điểm đặc biệt nhất là hồ bơi bằng kính với lối đi bên dưới, cho phép quan sát người đang bơi từ phía dưới mặt nước. Bên cạnh đó còn có khu vui chơi dành riêng cho các con của Ronaldo, bãi biển riêng phục vụ nghỉ dưỡng và những chi tiết xa xỉ như vòi nước bằng vàng nguyên khối, đá cẩm thạch Italy cùng bức tranh tường Louis Vuitton được thiết kế riêng cho cặp đôi Ronaldo - Georgina Rodriguez.

Biệt thự La Finca: dấu ấn thời kỳ đỉnh cao tại Real Madrid

Khi còn khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã đầu tư vào biệt thự La Finca nằm tại khu dân cư cao cấp phía Tây Bắc thủ đô Madrid.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Joaquin Torres, dinh thự có giá trị khoảng 6,2 triệu USD, tương đương hơn 144 tỷ đồng. Dù ngoại thất mang phong cách hiện đại tối giản, bên trong lại là không gian sống được đầu tư kỹ lưỡng nhằm phục vụ cả sinh hoạt gia đình lẫn quá trình tập luyện chuyên nghiệp.

Ngay từ lối vào, căn biệt thự gây chú ý với biểu tượng chữ "CR" được đặt nổi bật ở cửa chính. Hệ thống camera giám sát được bố trí quanh khuôn viên nhằm đảm bảo mức độ riêng tư tối đa cho gia đình cầu thủ.

Khu sinh hoạt chính bao gồm phòng khách rộng, các không gian mở kết nối với sân vườn và hồ bơi ngoài trời. Biệt thự có 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm cùng khu vui chơi riêng dành cho trẻ em.

Các khu vực sinh hoạt của gia đình.

Một trong những khu vực đáng chú ý nhất là phòng trưng bày cúp, nơi Ronaldo lưu giữ những danh hiệu và kỷ vật trong sự nghiệp. Ngoài ra, căn nhà còn sở hữu hồ bơi, phòng gym hiện đại và sân bóng riêng để anh duy trì thể trạng ngay tại nơi ở.

Các không gian tập luyện của siêu sao bóng đá.

Căn hộ áp mái gần 430 tỷ đồng tại Trump Tower, New York

Năm 2015, Ronaldo tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản bằng việc mua căn hộ áp mái nằm trên đỉnh tòa Trump Tower tại Đại lộ số 5, New York.

Theo New York Post, bất động sản này có giá 18,5 triệu USD, tương đương gần 430 tỷ đồng. Căn hộ sở hữu ba phòng ngủ cùng tầm nhìn bao quát ra Công viên Central Park và khu Manhattan nổi tiếng.

Không gian bên trong được hoàn thiện bằng nhiều chi tiết gỗ cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn riêng tư. Các khu vực nghỉ ngơi được bố trí tách biệt, kết hợp cùng nhiều tiện ích phục vụ thư giãn ngay giữa trung tâm thành phố đông đúc bậc nhất nước Mỹ.

Đến năm 2019, Ronaldo đưa căn hộ lên thị trường với mức giá khoảng 10 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với giá mua ban đầu.

Biệt thự nghỉ dưỡng Marbella bên bờ Địa Trung Hải

Năm 2019, Ronaldo mua một biệt thự tại Marbella, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc vùng Costa del Sol của Tây Ban Nha. Ngôi nhà có giá khoảng 1,6 triệu USD, tương đương hơn 37 tỷ đồng và nằm trong khu dân cư cao cấp quy tụ nhiều người nổi tiếng.

Không gian sống được thiết kế theo phong cách địa trung hải với bốn phòng ngủ cùng nhiều tiện ích nghỉ dưỡng. Tông màu trắng xám hiện đại trải dài toàn bộ căn biệt thự.

Điểm nhấn là hồ bơi vô cực hướng về phía biển, nơi được bao quanh bởi những bộ sofa cỡ lớn để gia chủ thư giãn và tận hưởng khung cảnh đại dương.

Ngoài hồ bơi, biệt thự còn có phòng gym riêng, rạp chiếu phim tại gia và lối đi riêng biệt. Nhờ nằm trong một tổ hợp nhà ở sang trọng, Ronaldo cũng có thể sử dụng sân golf của khu vực bất cứ lúc nào.

Tổ hợp biệt thự trên đồi tại Turin, Italy

Khi gia nhập Juventus, Ronaldo cùng gia đình chuyển tới Turin và lựa chọn sinh sống trong một tổ hợp gồm hai biệt thự liền kề nằm trên đồi cao. Toàn bộ khu nhà được bao quanh bởi hàng rào an ninh nghiêm ngặt cùng hệ thống bảo vệ chặt chẽ. Bao phủ xung quanh là những thảm thực vật xanh mướt và hàng cây dày đặc, tạo nên lớp "lá chắn" tự nhiên giúp gia đình siêu sao người Bồ Đào Nha tránh khỏi sự dòm ngó của hàng xóm, paparazzi và người hâm mộ.

Điểm đặc biệt của cơ ngơi này nằm ở vị trí đắc địa trên sườn đồi. Từ các khu vực cao nhất của ngôi nhà, gia chủ có thể thu trọn toàn cảnh thành phố Turin vào tầm mắt. Báo chí Italy từng ví von rằng đứng từ dinh thự này có cảm giác như "cả Turin nằm dưới chân Cristiano Ronaldo".

Một bên căn nhà hướng về những triền đồi xanh, bên còn lại nhìn ra dòng sông êm đềm, mang đến bầu không khí tĩnh lặng và tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Theo truyền thông địa phương, Ronaldo đặc biệt yêu thích căn biệt thự này bởi nó có nhiều nét tương đồng với ngôi nhà anh từng sinh sống tại Madrid trong thời gian khoác áo Real Madrid. Không gian rộng rãi, riêng tư và đầy đủ tiện nghi giúp anh dễ dàng cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Bên trong khu dinh thự, mỗi căn biệt thự đều có lối đi riêng, gara riêng với sức chứa đủ cho bộ sưu tập siêu xe nổi tiếng của CR7. Thiết kế hiện đại cùng các khoảng mở lớn giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và tận dụng tối đa cảnh quan xung quanh.

Khu vực sinh hoạt chung được bố trí rộng rãi, là nơi Ronaldo và gia đình thường xuyên quây quần sau những trận đấu hay buổi tập luyện. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là phòng ăn với hệ tường kính lớn, mở ra tầm nhìn thoáng đãng ra khuôn viên bên ngoài. Không gian này luôn ngập nắng vào ban ngày và thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh gia đình được Georgina Rodriguez chia sẻ trên mạng xã hội.

Phòng khách mang phong cách sang trọng nhưng ấm cúng, nổi bật với bức chân dung người cha quá cố của Ronaldo được treo trang trọng trên tường. Đây cũng là một trong những góc quen thuộc xuất hiện trong nhiều hình ảnh đời thường của gia đình CR7.

Dinh thự còn sở hữu khu vui chơi riêng dành cho các con của Ronaldo. Không gian này được thiết kế để các bé có thể vui chơi, học tập và sinh hoạt trong môi trường an toàn ngay tại nhà. Gia đình Ronaldo nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con tại khu vực này.

Đúng với hình ảnh một vận động viên luôn đặt thể trạng lên hàng đầu, Ronaldo dành riêng một khu vực lớn trong biệt thự cho phòng gym. Đây là nơi được trang bị những thiết bị tập luyện hiện đại, phục vụ quá trình duy trì phong độ của anh. Georgina Rodriguez cũng thường xuyên tập luyện tại đây. Bên ngoài là hồ bơi và khu vườn xanh mát, tạo nên không gian thư giãn sau những giờ vận động cường độ cao.

Ngoài những khu vực chức năng chính, dinh thự còn có nhiều góc được thiết kế đẹp mắt, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang hay những chiến dịch quảng bá thương hiệu cá nhân của Ronaldo.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc hiện đại và tính riêng tư cao đã biến căn biệt thự trên đồi Turin trở thành một trong những tổ ấm đáng nhớ nhất trong bộ sưu tập bất động sản của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Biệt thự 7 tầng nhìn ra Đại Tây Dương tại Madeira

Tại quê hương Madeira, Ronaldo sở hữu một trong những dinh thự lớn nhất của mình.

Năm 2015, anh chi khoảng 8,5 triệu USD để mua lại một nhà kho cũ tại thành phố Funchal trước khi cải tạo thành biệt thự 7 tầng sang trọng. Công trình hoàn thành vào năm 2019 và hiện là nơi sinh sống của mẹ Ronaldo cùng anh trai Hugo.

Dinh thự sở hữu tầm nhìn hướng thẳng ra Đại Tây Dương. Bên trong là hệ thống tiện ích đồ sộ gồm hai hồ bơi lớn, bể sục, sân bóng đá cùng hai phòng tập thể dục được xây dựng riêng trong khuôn viên. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, Ronaldo cùng Georgina Rodriguez và các con cũng từng sống tại đây trong thời gian dài.

Căn hộ đặc biệt tại Đà Nẵng, Việt Nam

Ít người biết rằng Ronaldo cũng từng trở thành một trong những chủ sở hữu đầu tiên của dự án Cocobay Towers tại Đà Nẵng.

Căn hộ nằm trong tổ hợp khách sạn và condotel 5 sao Cocobay Tower. Theo chia sẻ của Ronaldo tại thời điểm đó, không gian nơi đây mang lại cho anh cảm giác gần gũi như đang ở quê nhà Bồ Đào Nha.

Chính sự thoải mái và tiện nghi của dự án đã khiến siêu sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng quyết định trở thành chủ nhân của căn hộ này.

Từ dinh thự ven biển trị giá hàng trăm tỷ đồng đến những căn hộ giữa trung tâm New York hay tổ hợp biệt thự riêng tư trên đồi Turin, bộ sưu tập bất động sản của Cristiano Ronaldo cho thấy một lối sống gắn liền với sự tiện nghi, riêng tư và những tiêu chuẩn cao nhất. Mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn phản ánh từng chặng đường trong hành trình của một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá thế giới.