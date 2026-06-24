Ngày càng nhiều gia đình bỏ cửa trượt nhà bếp: 3 phương án thay thế giúp không gian sáng hơn, rộng hơn và đỡ bí bách

Ngày càng nhiều gia đình quyết định không lắp cửa trượt truyền thống khi sửa bếp. Thay vào đó, họ lựa chọn những giải pháp mở hơn, linh hoạt hơn để biến căn bếp thành một phần kết nối với không gian sống.

Vì sao cửa trượt dần mất sức hút? Và đâu là những phương án thay thế đang được nhiều người áp dụng?

Vì sao ngày càng nhiều người không còn thích cửa trượt nhà bếp?

Nhà bếp vẫn tối dù dùng cửa kính

Một thực tế khá phổ biến là nhiều căn bếp trong chung cư nằm ở vị trí ít nhận ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là những căn bếp hướng Bắc hoặc nằm sâu trong mặt bằng.

Không ít gia đình từng kỳ vọng rằng việc lắp cửa trượt kính sẽ giúp không gian sáng hơn. Tuy nhiên sau khi sử dụng mới nhận ra rằng khi cửa đóng lại, căn bếp vẫn là một không gian tương đối tách biệt và thiếu sáng.

Nguyên nhân nằm ở thiết kế khép kín. Dù cửa làm bằng kính trong suốt, ánh sáng vẫn bị hạn chế khi bếp bị ngăn cách hoàn toàn với phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Nói cách khác, nếu không thay đổi cấu trúc không gian thì việc thay cửa vật liệu khác gần như không giải quyết được vấn đề.

Cửa trượt luôn chiếm một phần lối đi

Một nhược điểm khác là cửa trượt không bao giờ mở hoàn toàn 100%.

Khi kéo sang trái hoặc phải, luôn có một cánh cửa nằm chắn một phần ô cửa. Điều này khiến lối đi bị thu hẹp, đặc biệt bất tiện khi cần di chuyển các vật dụng lớn như tủ lạnh, máy giặt hoặc đồ nội thất.

Ở những căn hộ có diện tích khiêm tốn, cảm giác chật chội này càng dễ nhận thấy.

Khiến căn bếp trở nên tách biệt

Đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến nhiều người muốn thay đổi.

Trong mô hình bếp khép kín truyền thống, chỉ cần đóng cửa là người nấu ăn gần như tách hẳn khỏi các hoạt động của gia đình.

Nhiều người cho biết cảm giác đứng một mình trong bếp suốt thời gian dài khá nhàm chán. Trong khi đó, xu hướng sống hiện đại lại ưu tiên sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Một không gian mở hoặc bán mở giúp người nấu ăn vẫn có thể trò chuyện với người thân, quan sát con cái hoặc tương tác với khách trong phòng khách.

Nếu không dùng cửa trượt, nên cải tạo nhà bếp như thế nào?

Dưới đây là 3 phương án đang được nhiều gia đình lựa chọn khi cải tạo nhà bếp.

1. Tạo ô cửa kết nối giữa bếp và phòng khách

Đây là giải pháp tương đối đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Nếu bức tường ngăn giữa bếp và phòng khách là tường không chịu lực, gia chủ có thể tạo một khoảng mở trên tường thay vì giữ nguyên cấu trúc kín hoàn toàn.

Khoảng mở này thường rộng từ 1–1,5m và có thể kết hợp thành quầy bar mini hoặc khu vực chuyển đồ ăn.

Nhờ đó, ánh sáng từ phòng khách có thể đi sâu vào bếp, giúp không gian sáng sủa hơn đáng kể.

Ngoài ra, người nấu ăn cũng dễ dàng trò chuyện với các thành viên trong gia đình mà không có cảm giác bị "nhốt" trong bếp.

Hiện nay nhiều gia đình còn lắp thêm cửa sổ gấp, cửa sổ trượt hoặc cửa sổ nâng hạ để linh hoạt đóng mở khi cần.

2. Thay tường đặc bằng vách kính

Nếu điều kiện cho phép và bức tường có thể tháo dỡ, đây là giải pháp mang lại sự thay đổi mạnh mẽ nhất.

Thay vì giữ nguyên bức tường gạch kín, nhiều gia chủ lựa chọn phá bỏ và thay bằng hệ vách kính cố định hoặc kính khung mỏng.

Giải pháp này giúp ánh sáng lan tỏa khắp không gian mà vẫn duy trì sự phân chia tương đối giữa các khu vực chức năng.

Đặc biệt, với những căn hộ diện tích nhỏ, vách kính tạo cảm giác rộng rãi hơn rất nhiều so với tường xây truyền thống.

Trong trường hợp cần ngăn mùi khi nấu ăn, gia chủ có thể kết hợp thêm hệ cửa kính trượt hoặc cửa kính gấp.

3. Sử dụng cửa âm tường hoặc cửa ẩn

Nếu vẫn muốn giữ khả năng đóng mở nhưng không thích cảm giác vướng víu của cửa trượt truyền thống, cửa âm tường là lựa chọn đáng cân nhắc.

Loại cửa này được thiết kế để trượt hoàn toàn vào bên trong hốc tường khi mở. Nhờ vậy, toàn bộ ô cửa được giải phóng, tạo cảm giác như một không gian mở.

Một lựa chọn khác là cửa PD – loại cửa đang khá phổ biến trong các căn hộ hiện đại nhờ khả năng gấp gọn và tiết kiệm diện tích.

Ưu điểm của các giải pháp này là vừa đảm bảo khả năng ngăn mùi khi cần, vừa hạn chế cảm giác cản trở thị giác như cửa trượt thông thường.

Tuy nhiên, gia chủ nên đầu tư hệ ray và phụ kiện chất lượng tốt để tránh tình trạng cửa bị xệ, kẹt hoặc phát sinh tiếng ồn sau thời gian sử dụng.

Xu hướng mới không phải là bỏ cửa, mà là mở rộng kết nối

Thực tế, việc ngày càng nhiều gia đình không còn sử dụng cửa trượt truyền thống không có nghĩa cửa bếp đã lỗi thời.

Điều thay đổi nằm ở tư duy thiết kế. Thay vì ưu tiên ngăn cách hoàn toàn, nhiều người đang tìm cách tạo ra những không gian linh hoạt hơn, sáng hơn và kết nối hơn.

Dù là mở ô cửa trên tường, thay bằng vách kính hay sử dụng cửa âm tường, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp căn bếp thoát khỏi cảm giác tối tăm, chật chội và tách biệt – những điều từng được xem là "đặc sản" của các căn bếp khép kín trước đây.