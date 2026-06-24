Ngôi nhà của Messi

Là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Lionel Messi không chỉ khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà còn bởi cuộc sống gia đình kín tiếng và ổn định. Từ cậu bé lớn lên trong căn nhà nhỏ tại Rosario (Argentina), Messi ngày nay sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Mỹ, Tây Ban Nha và quê nhà.

Gia đình nhỏ của Messi.

Mỗi ngôi nhà đều gắn với một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời siêu sao người Argentina: từ căn nhà tuổi thơ giản dị, biệt thự mang cảm hứng sân bóng ở Barcelona cho đến dinh thự ven sông sang trọng tại Miami - nơi anh đang sinh sống cùng vợ và các con.

Căn nhà tuổi thơ tại Rosario: Nơi bắt đầu giấc mơ của cậu bé Leo

Trái ngược hoàn toàn với những bất động sản triệu đô hiện tại, tuổi thơ của Messi gắn liền với một căn nhà hai tầng nhỏ tại Rosario, cách Buenos Aires khoảng 300km.

Ngôi nhà chỉ rộng vài chục mét vuông, có cửa sổ gỗ lớn và lớp sơn bên ngoài đã bong tróc theo thời gian. Hiện căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình Messi, được lắp camera an ninh và luôn đóng kín cửa.

Căn nhà tuổi thơ của Messi.

Bố của Messi là công nhân nhà máy thép, còn mẹ làm nhân viên phục vụ bán thời gian. Với ba người con, gia đình không có điều kiện kinh tế dư dả. Sau này, khi Messi được chẩn đoán thiếu hụt hormone tăng trưởng, việc chi trả chi phí điều trị càng trở thành gánh nặng lớn.

Dù ngày nay đã sở hữu những dinh thự trị giá hàng triệu USD, ký ức về căn nhà nhỏ tại Rosario vẫn là một phần không thể tách rời trong hành trình của Messi - từ cậu bé đạp xe rong ruổi trên các con phố quê nhà đến nhà vô địch World Cup và một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Cậu bé Messi với đam mê bóng đá cháy bỏng ngay từ khi còn nhỏ.

Biệt thự ven sông 10,75 triệu USD tại Miami: Có bến du thuyền riêng, cách sân Inter Miami chỉ vài phút

Mùa hè năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Messi khi anh rời châu Âu để gia nhập Inter Miami. Chỉ ít lâu sau, siêu sao người Argentina hoàn tất thương vụ mua một biệt thự ven kênh tại Fort Lauderdale, bang Florida với giá 10,75 triệu USD.

Điểm đặc biệt nhất của căn biệt thự nằm ở vị trí. Tọa lạc trong khu Bay Colony - một khu dân cư ven kênh nổi tiếng tại Fort Lauderdale, ngôi nhà chỉ cách sân nhà của Inter Miami vài phút di chuyển. Điều này giúp Messi thuận tiện hơn trong việc tập luyện và thi đấu.

Biệt thự bề thế của Messi tại Miami.

Biệt thự tọa lạc trên khu đất rộng gần 2.000m², trong đó có khoảng 52m tiếp giáp trực tiếp với mặt nước. Đây là một trong những lợi thế lớn nhất của căn nhà khi cho phép kết nối thẳng với hệ thống kênh đào dẫn ra biển.

Công trình còn sở hữu hai cầu tàu riêng ngay trong khuôn viên, biến nơi đây thành một dạng bất động sản ven sông - ven biển rất được giới siêu giàu tại Florida ưa chuộng.

Căn nhà nhìn từ trên cao.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1988 và trải qua đợt cải tạo toàn diện vào năm 2019 trước khi về tay Messi. Sau lần nâng cấp này, toàn bộ không gian được tổ chức lại theo hướng hiện đại hơn, ưu tiên tối đa tầm nhìn ra mặt nước và khả năng đón ánh sáng tự nhiên.

Mặt tiền sử dụng tông màu sáng kết hợp mái ngói thấp cùng hệ cửa kính khổ lớn. Xen giữa các khu vực là những khoảng sân và mảng xanh đóng vai trò lớp đệm chuyển tiếp từ cổng vào khu ở, giúp tổng thể trở nên thoáng đãng và riêng tư hơn.

Phía sau biệt thự là không gian thư giãn rộng mở hướng thẳng ra mặt nước. Tại đây bố trí hồ bơi ngoài trời, khu vực nghỉ ngơi, các góc ngồi thư giãn cùng hai bến neo thuyền riêng.

Nhờ lợi thế nằm sát kênh đào, từ khu vực này có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh sông nước đặc trưng của Florida. Toàn bộ sân sau được thiết kế như phần mở rộng của khu sinh hoạt chính, tạo cảm giác trong - ngoài liền mạch.

Khu vực nghỉ ngơi bên ngoài.

Bước vào bên trong, điểm gây ấn tượng đầu tiên là sảnh chính với chiều cao trần khoảng 8,2m. Không gian này đóng vai trò như trung tâm kết nối giữa phòng khách, khu ăn uống và các khu vực chức năng khác trong nhà.

Trần cao kết hợp hệ đèn trang trí và những mảng kính lớn giúp căn biệt thự luôn ngập tràn ánh sáng, đồng thời giảm cảm giác nặng nề của khối kiến trúc có diện tích lớn.

Khu vực sảnh.

Phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trung tính chủ đạo. Tường trắng, nội thất tối giản cùng một số chi tiết màu đen tạo điểm nhấn tương phản nhẹ nhàng.

Hệ cửa kính cỡ lớn trải dài từ sàn đến trần cho phép ánh sáng tự nhiên tràn sâu vào không gian. Từ nhiều vị trí trong phòng khách, gia chủ đều có thể nhìn thấy hồ bơi và mặt nước phía sau nhà.

Không gian phòng khách nhìn từ mọi góc đều ngập tràn ánh sáng.

Liền kề là khu bếp mở được trang bị hệ tủ gỗ sang trọng cùng đảo bếp kích thước lớn ở trung tâm. Theo hồ sơ niêm yết bất động sản, toàn bộ hệ thống bếp được sản xuất tại Italy, đáp ứng cả nhu cầu sinh hoạt thường ngày lẫn những buổi tụ họp đông người của gia đình.

Phòng bếp.

Khu vực bàn ăn tương tự được bao quanh bởi các hệ cửa kính lớn giúp ánh sáng luôn tràn ngập.

Một trong những khu vực đáng chú ý khác là phòng làm việc sử dụng bảng màu xanh đen làm chủ đạo. Bàn làm việc được đặt ở vị trí trung tâm, phía trước là cụm ghế tiếp khách thấp. Bao quanh căn phòng là hệ cửa kính mở ra sân vườn ở ba hướng khác nhau, giúp không gian luôn nhận được lượng ánh sáng tự nhiên dồi dào.

Khu làm việc.

Theo hồ sơ bất động sản, biệt thự có tổng cộng 8 phòng ngủ và 9 phòng tắm.

Trong đó, phòng ngủ chính rộng khoảng 149m², tích hợp khu nghỉ ngơi, góc tiếp khách riêng, phòng tắm khép kín và ban công hướng thẳng ra mặt nước. Không gian này được thiết kế như một căn suite hạng sang bên trong biệt thự.

Phòng ngủ chính.

Các phòng ngủ còn lại đều được bố trí theo tiêu chuẩn suite với phòng tắm riêng biệt nhằm đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên trong gia đình hoặc khách lưu trú.

Phòng ngủ phụ.

Khu phòng tắm sử dụng tông màu đen - trắng hiện đại. Nội thất nổi bật với hệ tủ dài tích hợp hai chậu rửa, mặt bàn sáng màu và gương khổ lớn giúp mở rộng cảm giác không gian. Phòng tắm đứng được thiết kế với hai vòi sen đối xứng, vách kính khung đen cùng băng ghế liền tường, mang đến trải nghiệm tương tự các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Phòng tắm.

Ngoài ra, căn biệt thự còn được trang bị gara dành cho ba ô tô, phòng gym, khu spa cùng nhiều tiện ích khép kín khác. Theo ước tính, riêng thuế bất động sản hằng năm của căn nhà vào khoảng 83.400 USD (tương đương hơn 2,2 tỷ đồng). Với vị trí ven mặt nước, hệ tiện ích riêng tư và khoảng cách chỉ vài phút tới sân nhà Inter Miami, đây được xem là một trong những bất động sản đáng chú ý nhất trong danh mục nhà đất của Lionel Messi tại Mỹ.

"Biệt thự sân bóng" tại Barcelona: Ngôi nhà khiến cả thế giới phải chú ý

Trước khi chuyển sang Mỹ, Messi có nhiều năm sinh sống tại Barcelona cùng gia đình.

Một trong những ngôi nhà nổi tiếng nhất của anh là biệt thự tại khu Pedralbes, được thiết kế bởi kiến trúc sư Luis de Garrido. Điều khiến căn nhà này gây tiếng vang chính là ý tưởng kiến trúc lấy cảm hứng từ một sân vận động bóng đá thu nhỏ.

Bản thiết kế và thực tế căn nhà.

Toàn bộ khu biệt thự rộng hơn 1.200m² được quy hoạch với phần nhà chính đặt ở trung tâm, bao quanh bởi các đường nét gợi liên tưởng đến sân cỏ và khán đài.

Phía trước biệt thự là khu cổng được rải đá và trồng cỏ, trong khi phía sau bố trí hồ bơi ngoài trời hiện đại.

Từ trên cao nhìn xuống, tổng thể công trình tạo cảm giác giống một sân bóng được cách điệu, phản ánh niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời Messi.

Dựa trên những hình ảnh thiết kế được công bố, căn biệt thự tại Pedralbes của Messi không đi theo hướng xa hoa phô trương mà ưu tiên sự rộng rãi, thoáng đãng và kết nối với thiên nhiên. Toàn bộ ngôi nhà sử dụng tông màu trung tính như trắng, kem, be và gỗ sáng màu, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái đúng tinh thần của một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Ngay phía trước khu nhà là khoảng sân xanh rộng rãi được phủ cỏ, kết hợp bàn ăn ngoài trời bằng gỗ và khu ghế tắm nắng. Hệ cửa kính trượt khổ lớn mở trực tiếp từ phòng khách ra sân vườn, xóa nhòa ranh giới giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Khu vực này được thiết kế như một nơi để cả gia đình nghỉ ngơi, tổ chức những bữa ăn ngoài trời hoặc thư giãn giữa thiên nhiên. Nhờ hệ cây xanh bao quanh, sân vườn vẫn đảm bảo sự riêng tư dù nằm trong khu dân cư cao cấp.

Khu nghỉ ngơi ngoài trời.

Bên trong, phòng khách gây ấn tượng với bộ sofa chữ L kích thước lớn màu trắng kem đặt ở vị trí trung tâm. Những khung cửa kính cao sát trần giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp căn phòng, đồng thời mở ra tầm nhìn hướng thẳng ra khu vườn xanh bên ngoài.

Nội thất được tiết chế tối đa với bàn trà gỗ đơn giản, đèn cây và một vài chi tiết trang trí nhỏ. Chính sự tối giản này khiến không gian trở nên sang trọng theo cách tinh tế thay vì phô trương.

Phòng khách.

Điểm đặc biệt là phòng khách, khu ăn uống và các không gian sinh hoạt được kết nối liền mạch theo phong cách mở, giúp ngôi nhà luôn tạo cảm giác rộng hơn diện tích thực tế.

Liền kề phòng khách là khu bàn ăn gỗ nguyên khối với kích thước lớn, đủ phục vụ những bữa ăn gia đình đông người.

Bàn ăn.

Không gian bếp phía sau được thiết kế theo phong cách hiện đại với hệ tủ âm tường màu trắng kết hợp mặt bếp màu xám đậm tạo điểm nhấn. Các thiết bị nhà bếp được tích hợp gọn gàng, mang lại cảm giác sạch sẽ và tối ưu công năng sử dụng.

Những kệ mở được bố trí ngay phía trên khu vực chế biến, vừa tăng không gian lưu trữ vừa tạo cảm giác gần gũi của một căn bếp gia đình thực thụ.

Khu vực bếp.

Phòng ngủ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản với gam màu trắng chủ đạo. Giường ngủ được nhấn nhá bằng các chi tiết xanh navy ở phần đầu giường và gối tựa, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho tổng thể.

Điều đáng chú ý là mỗi phòng ngủ đều được kết nối trực tiếp với khoảng sân hoặc khu vườn nhỏ bên ngoài thông qua cửa kính lớn. Nhờ vậy, căn phòng luôn nhận được ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành.

Các hệ kệ âm tường được thiết kế gọn gàng, hạn chế tối đa những chi tiết rườm rà để giữ cho không gian nghỉ ngơi luôn thoáng mắt.

Phòng ngủ.

Khu phòng tắm sử dụng tông màu xám đậm kết hợp với thiết bị vệ sinh màu trắng tạo sự tương phản hiện đại.

Không gian được bố trí gọn gàng với khu tắm kính riêng biệt, lavabo vuông vức cùng hệ gương lớn giúp tăng cảm giác rộng rãi. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang đậm phong cách của những khách sạn cao cấp tại châu Âu.

Nhà tắm.



