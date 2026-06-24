Không ai nhận ra mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz sau khi giải nghệ cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Kiều Hân từng là một trong những gương mặt được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ thế hệ 9X. Nữ diễn viên sinh năm 1993 ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Hoan Lạc Tụng, Lang Nha Bảng, Khu Vườn Ngủ Say hay Yên Ngữ Phú. Không chỉ vậy, cô còn gây chú ý khi kết hôn với Lại Bách Lâm, người thừa kế của gia tộc đứng sau Tập đoàn Hồng Vinh Nguyên, một trong những tập đoàn tư nhân lớn tại Trung Quốc. Cuộc hôn nhân này khiến Kiều Hân thường được truyền thông gọi là "mỹ nhân giàu nhất showbiz Hoa ngữ" hay "phú bà Cbiz" bởi khối tài sản khổng lồ gắn liền với gia thế nhà chồng.

Mới đây, sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí, Kiều Hân bất ngờ xuất hiện trong một video hướng dẫn trang điểm được đăng tải trên trang cá nhân. Ngay lập tức, nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong video, Kiều Hân gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung và nhẹ nhàng. Cô để tóc đen dài buông tự nhiên, kết hợp phong cách trang điểm trong trẻo với lớp nền mỏng, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn. Gương mặt thanh tú cùng những đường nét mềm mại giúp nữ diễn viên duy trì vẻ đẹp ngọt ngào vốn là thương hiệu suốt nhiều năm qua.

Kiều Hân mới đây đăng tải clip trang điểm

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng ngoại hình của Kiều Hân đã có sự thay đổi đáng kể so với thời gian hoạt động nghệ thuật trước đây. Một số ý kiến nhận xét gương mặt cô trông đầy đặn hơn trước, đường nét cũng có phần khác biệt khiến nhiều người thoạt nhìn khó nhận ra. Dẫu vậy, đa số vẫn đánh giá nữ diễn viên giữ được thần thái sang trọng, dịu dàng và vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật dù đã bước sang tuổi 33.

Dưới phần bình luận, phản ứng của cư dân mạng khá trái chiều. Nhiều người bất ngờ vì ngoại hình hiện tại của Kiều Hân có phần khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhiều năm trước. Một số ý kiến cho rằng gương mặt nữ diễn viên trông đầy đặn hơn chút, đường nét mềm mại hơn nên thoạt nhìn khó nhận ra. Tuy nhiên, không ít khán giả lại bênh vực, cho rằng Kiều Hân vẫn giữ được làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa cùng thần thái dịu dàng đặc trưng.

Một số bình luận của netizen:

- Không nói cũng chả nhận ra là Kiều Hân.

- Hình như gương mặt có phần đầy đặn hơn nhỉ.

- Sao thấy khác mà tôi không nhìn ra khác ở điểm nào.

- Lâu lắm không thấy Kiều Hân, vẫn xinh quá.

- Giờ bả còn đóng phim không vậy hay giải nghệ hẳn rồi

Sinh năm 1993 tại Cáp Nhĩ Tân, Kiều Hân tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương - cái nôi đào tạo nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô bắt đầu đóng phim từ đầu thập niên 2010 nhưng phải đến năm 2016 mới thực sự được khán giả biết đến rộng rãi nhờ vai Quan Sư Nhĩ trong bộ phim truyền hình đình đám Hoan Lạc Tụng. Nhân vật cô gái ngoan hiền, có phần nhút nhát nhưng giàu tình cảm đã giúp Kiều Hân trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á.

Sau thành công của Hoan Lạc Tụng, Kiều Hân liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Lang Nha Bảng: Phong Khởi Trường Lâm, Khu Vườn Ngủ Say, Bình Phàm Đích Vinh Diệu, Tiểu Phong Bạo, Yên Ngữ Phú hay Xuyên Qua Hỏa Tuyến. Cô thường được giao những vai nữ chính hoặc nữ phụ quan trọng nhờ ngoại hình sáng màn ảnh, hình tượng tiểu thư thanh lịch và khả năng tạo thiện cảm với người xem.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kiều Hân cũng đi kèm không ít tranh cãi về năng lực diễn xuất. Trong nhiều năm, cô thường bị đánh giá là sở hữu nhan sắc nổi bật hơn khả năng thể hiện nhân vật. Không ít khán giả nhận xét lối diễn của nữ diễn viên khá an toàn, biểu cảm một màu và thiếu sự bùng nổ ở những phân cảnh đòi hỏi nội tâm phức tạp. Đặc biệt khi đứng cạnh các bạn diễn thực lực như Lưu Đào, Tưởng Hân, Dương Tử... cô thường bị cho là lép vế về khả năng diễn xuất. Trong các dự án sau này, dù đã có nhiều nỗ lực làm mới hình ảnh và thử sức với các dạng vai khác nhau, Kiều Hân vẫn chưa sở hữu một tác phẩm mang tính bứt phá đủ lớn để giúp cô thoát khỏi danh xưng bình hoa di động.

Không chỉ nổi tiếng nhờ sự nghiệp diễn xuất, Kiều Hân còn nhiều lần gây chú ý bởi xuất thân thuộc hàng giàu có bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình nữ diễn viên sở hữu khối bất động sản giá trị lớn, trong đó nổi bật là một khu trang viên rộng khoảng 1.200 m² tại Thượng Hải. Khuôn viên được cho là có diện tích đủ lớn để đỗ trực thăng và chứa hàng trăm ô tô. Giá bất động sản tại khu vực này cũng thuộc nhóm đắt đỏ hàng đầu thành phố, khiến cuộc sống của Kiều Hân từ lâu đã trở thành đề tài được công chúng quan tâm.

Không dừng lại ở đó, gia đình nữ diễn viên còn được cho là sở hữu nhiều tài sản ở nước ngoài, bao gồm biệt thự cao cấp tại Canada. Trong một chương trình truyền hình, Kiều Hân từng tiết lộ cô được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ và gần như không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ rằng cha cô từng nói sẽ chăm lo cho con gái đến khi kết hôn, thậm chí sau này còn có thể "nuôi luôn cả con rể". Chính những tiết lộ này càng củng cố hình ảnh một "thiên kim tiểu thư" chính hiệu trong mắt công chúng.

Nhờ gia thế nổi bật cùng cuộc sống xa hoa được hé lộ qua nhiều năm, Kiều Hân thường được truyền thông và cư dân mạng Trung Quốc gắn với những biệt danh như "công chúa Thượng Hải", "thiên kim tiểu thư Cbiz" hay "mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz Hoa ngữ". Thậm chí, có thời điểm cô còn được ví như "Vương Tư Thông phiên bản nữ" bởi xuất thân danh giá và điều kiện kinh tế vượt xa mặt bằng chung của giới nghệ sĩ.