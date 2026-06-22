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Sắc vóc mỹ nhân người Tày gây sốt tại 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026'

| | Lifestyle

Đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", nhan sắc của mỹ nhân này nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sở hữu gương mặt khả ái cùng vóc dáng nổi bật, cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Chia sẻ về lý do đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha, người đẹp tiết lộ cô là một "fan cứng" chính hiệu của siêu sao Cristiano Ronaldo. Đối với cô, sự kiên trì và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của CR7 ở tuổi ngoài 40 chính là nguồn cảm hứng lớn, tiếp thêm động lực để cô tỏa sáng trong sự nghiệp riêng.

Sinh năm 2002 tại Tuyên Quang, Nông Thị Hằng là người dân tộc Tày. Cô từng giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Thương mại và hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh.

Nông Thị Hằng từng tham gia diễn xuất trong các phim hài như "Làng ế vợ", "Đại gia chân đất" hay đóng MV "Rất lâu rồi mới khóc" của ca sĩ Minh Vương.

Nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao 1m68, cô nhận được theo dõi gần 500 nghìn người trên mạng xã hội.

Sở hữu gương mặt thanh tú cùng vóc dáng cân đối, mỹ nhân này theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và thanh lịch.

Người đẹp dân tộc Tày thường ưu ái những thiết kế ôm sát cơ thể, giúp tôn lên vòng eo thon gọn cùng đường cong.

Thời gian qua, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình The Face Vietnam 2026. Nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ tạo được dấu ấn và tiến sâu tại cuộc thi.

THEO NGỌC THANH/ VTC NEWS

VTC NEWS

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