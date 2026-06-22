Sắc vóc mỹ nhân người Tày gây sốt tại 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026'
Đảm nhận vai trò đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", nhan sắc của mỹ nhân này nhận được nhiều lời khen ngợi.
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