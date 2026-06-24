Mỹ nam showbiz U40 sống độc thân trong cơ ngơi sang chảnh, bình yên như một khu nghỉ dưỡng

Nam ca sĩ, rapper Dawn (tên thật Kim Hyo-jong, cựu thành viên Pentagon) sinh năm 1994 là một trong những nghệ sĩ đa tài đa nghệ của Kpop. Anh ghi dấu ấn với chất giọng rap đặc trưng, khả năng trình diễn cuốn hút cùng phong cách bụi bặm, nổi loạn và đầy cá tính. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Dawn còn được biết đến với chuyện tình kéo dài nhiều năm cùng "nữ hoàng gợi cảm" Hyuna. Cặp đôi từng đính hôn và trao nhẫn đôi vào đầu năm 2022, sau đó quyết định chia tay và giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Ở tuổi 32, Dawn tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên trong cơ ngơi hiện đại, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tối giản, thanh lịch, trái ngược với phong cách có phần "hầm hố" trong âm nhạc và thời trang.

Tổ ấm của Dawn được nhiều người nhận xét là đẹp và có gu. Không gian rộng rãi với gam màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng những món nội thất tinh tế, tạo nên vẻ đẹp hiện đại và thanh lịch. Mỗi góc trong nhà đều mang đến cảm giác thoáng đãng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Phòng khách gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng bộ sofa trắng hài hòa với tổng thể kiến trúc. Điểm nhấn đặc biệt là chiếc bàn trà mặt kính được Dawn mua tại chợ trời với giá chỉ 50.000 won (khoảng 850.000 đồng). Không cần những chi tiết trang trí cầu kỳ, không gian vẫn toát lên nét thẩm mỹ riêng nhờ sự lựa chọn khéo léo và chỉn chu trong từng món đồ nội thất.

Không gian phòng khách trong cơ ngơi của Dawn

Sofa được đặt gần cửa sổ mang đến cảm giác thoáng đãng, thơ mộng

Khu vực bếp và phòng ăn tiếp tục duy trì tông trắng chủ đạo, tạo sự đồng nhất với tổng thể không gian sống. Hệ tủ bếp màu trắng được sử dụng xuyên suốt từ tủ trên, tủ dưới đến mặt bàn và ốp tường, mang lại cảm giác gọn gàng, hiện đại. Các vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, trong khi ô cửa sổ nhỏ giúp đón ánh sáng tự nhiên và hỗ trợ lưu thông không khí, hạn chế ám mùi khi nấu nướng, khiến không gian luôn thông thoáng.

Khu vực ăn uống nổi bật với bộ bàn ghế màu đen, tạo điểm nhấn tương phản trên nền trắng thanh lịch. Kế bên là hệ tủ trưng bày màu trắng kết hợp cửa kính trong suốt, nơi những món đồ trang trí được sắp đặt khéo léo, góp phần tăng thêm vẻ tinh tế và ấm cúng cho không gian.

Khu vực bếp nấu nổi bật với tông trắng nhã nhặn

Sắc đen của bộ bàn ăn giúp không gian thêm chiều sâu nhưng không làm mất đi sự đồng nhất trong thiết kế.

Không gian làm việc của Dawn được bố trí gọn gàng với đầy đủ những thiết bị và vật dụng cần thiết phục vụ cho quá trình sáng tạo âm nhạc. Căn phòng sở hữu hệ cửa sổ lớn, giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Bên cạnh khu vực làm việc là một chiếc ghế lười êm ái, trở thành góc thư giãn lý tưởng sau những giờ tập trung sáng tác. Sự kết hợp giữa công năng và tính thư giãn giúp không gian này vừa khơi nguồn cảm hứng, vừa mang đến cảm giác "chill" đúng nghĩa.

Không gian làm việc của Dawn

Trong phòng có hệ cửa sổ giúp đón sáng, mang lại cảm giác dễ chịu

Phòng ngủ của Dawn ở tầng 2 tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản với gam trắng tinh khôi làm chủ đạo, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Không có quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ, nhưng cách lựa chọn nội thất, sắp đặt đồ dùng và phối hợp các chi tiết trong không gian vẫn cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế, tạo nên một nơi nghỉ ngơi vừa ấm cúng vừa dễ chịu.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn dành riêng một khu vực làm phòng thay đồ. Không gian được bố trí khoa học với hệ giá treo, kệ tủ và các ngăn lưu trữ phù hợp để sắp xếp quần áo, giày dép và phụ kiện. Cách bài trí gọn gàng không chỉ giúp tối ưu công năng sử dụng mà còn mang đến cảm giác ngăn nắp, chỉn chu cho tổng thể căn nhà.

Không gian phòng ngủ của Dawn

Anh dành riêng một khu vực để làm phòng thay đồ

Trên tầng hai, Dawn dành thêm một khoảng không gian để làm việc và thư giãn. Khu vực này gây ấn tượng với hệ cửa kính mái vòm rộng lớn, giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, không gian còn là nơi trưng bày những món đồ gắn liền với niềm đam mê âm nhạc của Dawn. Đàn cùng các thiết bị nghe nhạc được sắp đặt chỉn chu, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa phản ánh rõ nét sở thích cá nhân. Đây cũng là góc thư giãn lý tưởng, nơi anh có thể tận hưởng âm nhạc và những phút giây riêng tư sau những giờ làm việc.

Căn phòng nổi bật với hệ cửa kính mái vòm cực thoáng đãng, sáng sủa

Dạo một vòng quanh ngôi nhà của Dawn, không khó để bắt gặp những món đồ trang trí nhỏ xinh hay các tác phẩm nghệ thuật được đặt khéo léo ở nhiều góc khác nhau. Dù không xuất hiện dày đặc, mỗi chi tiết đều được lựa chọn và sắp xếp có chủ đích, góp phần tạo nên những điểm nhấn tinh tế cho không gian sống. Chính sự tiết chế trong cách bài trí giúp tổng thể ngôi nhà vẫn giữ được vẻ đẹp tối giản, thanh lịch nhưng không hề đơn điệu.