Hoa hậu Việt quê ở Đăk Lăk đạt thành tích chấn động chưa ai xô đổ: Từng đi làm osin, mỗi bữa chỉ dám ăn 10.000 đồng

H'Hen Niê được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và tạo nên dấu mốc đặc biệt cho nhan sắc Việt khi lọt Top 5 Miss Universe 2018 – thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi này ở thời điểm đó. Sau đăng quang, cô tiếp tục duy trì sức hút khi đảm nhận nhiều vai trò như huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên và ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2022, 2023.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh của một nàng hậu truyền cảm hứng là hành trình trưởng thành với không ít khó khăn. H'Hen Niê từng nhiều lần chia sẻ về tuổi thơ thiếu thốn và quãng thời gian tự lập khi lên TP.HCM học tập, làm việc. Để trang trải cuộc sống, cô từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có giúp việc theo giờ. Có giai đoạn, nàng hậu phải chi tiêu rất dè sẻn, nhiều bữa ăn chỉ khoảng 10.000 đồng để tiết kiệm tiền sinh hoạt. Trong showbiz Việt, cô được khán giả yêu mến vì lối sống giản dị.

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: FBNV

H'Hen Niê lớn lên trong một gia đình người Ê Đê với điều kiện kinh tế không quá dư dả. Tuổi thơ tại Đăk Lăk của nàng hậu gắn liền với nương rẫy, những công việc đồng áng và việc phụ giúp gia đình từ sớm. Chính môi trường sống ấy đã khiến cô hình thành tính tự lập và mong muốn tự thay đổi cuộc sống bằng con đường học tập, lao động.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, H'Hen Niê vào TP.HCM học tập và bắt đầu hành trình tự trang trải mọi chi phí sinh hoạt. Để có tiền đóng học, thuê trọ và duy trì cuộc sống nơi thành phố, cô từng làm nhiều công việc khác nhau. Trong đó, công việc đầu tiên mang lại thu nhập cho H'Hen đến khá tình cờ khi một người hàng xóm cần tìm người phụ giúp việc nhà. Không đắn đo nhiều, cô nhận lời và đảm nhận việc chăm sóc ba em nhỏ trong gia đình này.

Nàng hậu từng chia sẻ bản thân luôn giữ thói quen chi tiêu rất tiết kiệm vì hiểu giá trị của đồng tiền do chính mình làm ra. Có giai đoạn, cô tính toán kỹ từng khoản sinh hoạt, nhiều bữa ăn chỉ khoảng 10.000 đồng để dành tiền học và tiền thuê trọ. Với H'Hen Niê, số tiền ấy tuy nhỏ nhưng đều là thành quả từ công sức lao động nên cô luôn trân trọng và cố gắng sử dụng thật hợp lý. Chính những năm tháng chật vật đó đã trở thành nền tảng giúp cô giữ được sự bền bỉ và tinh thần không ngại khó trên hành trình sau này.

H'Hen Niê lớn lên trong một gia đình người Ê Đê với điều kiện kinh tế khó khăn. ảnh: FBNV

Công việc đầu tiên đem lại thu nhập cho nàng hậu chính là làm giúp việc. Ảnh: FBNV

Có giai đoạn, cô tính toán kỹ từng khoản sinh hoạt, nhiều bữa ăn chỉ khoảng 10.000 đồng để dành tiền học và tiền thuê trọ. Ảnh: FBNV

Từ cô gái Ê Đê với mái tóc ngắn cá tính, H'Hen Niê từng bước tìm thấy cơ hội khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2015. Dù không giành chiến thắng, đây được xem là bước đệm giúp cô đến gần hơn với thế giới thời trang và mở ra hành trình chinh phục các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2017, H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Chiến thắng của cô thời điểm đó tạo ra nhiều tranh luận vì vẻ đẹp khác biệt với chuẩn hoa hậu quen thuộc. Tuy nhiên, H'Hen Niê dần chứng minh lựa chọn này bằng phong độ ổn định, hình ảnh truyền cảm hứng và sự bứt phá mạnh mẽ.

Đỉnh cao trong hành trình của nàng hậu đến vào năm 2018 khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe. Với phong thái tự tin, câu chuyện vượt khó và màn trình diễn ấn tượng, H'Hen Niê xuất sắc lọt Top 5 chung cuộc - thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này, tạo nên dấu mốc được xem là "chấn động" với cộng đồng yêu sắc đẹp trong nước.

Sau nhiều năm hoạt động, H'Hen Niê vẫn duy trì hình ảnh gần gũi, tích cực tham gia các dự án cộng đồng và thường xuyên trở về quê nhà. Giữa showbiz nhiều biến động, câu chuyện của nàng hậu vẫn được nhắc lại như một trong những hành trình truyền cảm hứng của nhan sắc Việt.

Cô tạo nên dấu mốc đặc biệt cho nhan sắc Việt khi lọt Top 5 Miss Universe 2018. Ảnh: Tổng hợp. Ảnh: FBNV

Tới nay vẫn chưa có nàng hậu nào vượt qua thành tích này của H'Hen Niê. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh sự nghiệp và hành trình truyền cảm hứng, chuyện tình cảm của H'Hen Niê cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây. Sau nhiều lần kín tiếng và trải qua không ít thăng trầm, nàng hậu hiện đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người bạn đời gắn bó suốt nhiều năm.

H'Hen Niê và ông xã Nguyễn Tuấn Khôi bắt đầu tìm hiểu từ trước thời điểm cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tuấn Khôi hơn cô 3 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đạo diễn, chủ yếu đứng sau các dự án quảng cáo, TVC nên khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay chia sẻ đời tư.

Sau nhiều năm yêu kín tiếng, đầu năm 2025, H'Hen Niê chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn với Tuấn Khôi, khép lại hành trình yêu nhiều lần hợp tan và mở ra chặng đường mới trong cuộc sống. Kể từ đó, nàng hậu thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng chồng. Cuộc sống hôn nhân hiện tại của H'Hen Niê nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự giản dị, gần gũi – đúng với hình ảnh cô đã xây dựng suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tháng 9/2205, nàng hậu và ông xã đã chào đón con gái đầu lòng.

Nói về việc kín tiếng chuyện hẹn hò suốt nhiều năm, H'Hen Niê từng tâm sự: "Tôi rất ngại chia sẻ chuyện tình cảm, bạn tôi cũng vậy luôn. Chúng tôi đều là những người tự khởi nghiệp nên rất trân trọng sự nghiệp, chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt để có thể tập trung làm việc. Người thân, người nhà đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi, nhưng ở nơi công cộng thì chúng tôi giống như người xa lạ".