Kiếm thêm tiền không khó như nhiều người nghĩ: 3 mô hình thu nhập phụ gần như không cần vốn, người bình thường cũng có thể bắt đầu

Không ít người từng ngồi than thở rằng người khác kiếm tiền quá dễ, còn mình làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm nhưng thu nhập vẫn giậm chân tại chỗ.

Một người bạn của tôi gần đây kể rằng anh gặp lại người bạn học cũ sau hơn chục năm. Người kia giờ đã có xe riêng, thu nhập ổn định và cuộc sống khá dư dả. Trong khi đó, anh vẫn sống dựa vào mức lương cố định, tháng nào hết tháng đó.

Điều khiến anh buồn nhất không phải là thu nhập thấp, mà là cảm giác mình không đủ giỏi để kiếm thêm tiền.

Đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều người.

Họ tin rằng muốn kiếm được nhiều tiền phải có tài ăn nói, phải giỏi kinh doanh, có quan hệ rộng hoặc xuất thân thuận lợi. Còn những người bình thường, hướng nội, không có chuyên môn nổi bật thì chỉ có thể trông chờ vào lương hàng tháng.

Nhưng sau nhiều năm quan sát những người xung quanh, tôi nhận ra một điều khá thú vị: đa số những người kiếm thêm được thu nhập đều không phải người xuất chúng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và phần còn lại chỉ là họ bắt đầu hành động sớm hơn.

Người bình thường vẫn có thể tạo ra nguồn thu nhập thứ hai

Tôi từng quen một người phụ nữ nội trợ.

Chị không có bằng cấp cao, cũng không có kinh nghiệm kinh doanh. Mỗi ngày chị tự làm một số món ăn đơn giản như hoành thánh, nem cuốn, đồ ăn vặt rồi đăng lên các hội nhóm cư dân quanh khu vực sinh sống.

Ban đầu chỉ có vài đơn mỗi ngày. Nhưng sau khoảng nửa năm, lượng khách quen tăng dần. Hiện nay, nguồn thu từ công việc này đủ giúp chị trang trải phần lớn chi phí sinh hoạt của gia đình.

Một người khác là anh bạn khá hướng nội của tôi.

Công việc văn phòng của anh không có gì đặc biệt. Sau giờ làm, anh thường quay lại những góc phố quen thuộc, các quán ăn bình dân hay những thông tin hữu ích trong khu dân cư rồi đăng lên các nền tảng video ngắn.

Không cần thiết bị đắt tiền hay kỹ năng chuyên nghiệp, anh vẫn xây dựng được một lượng người theo dõi ổn định và bắt đầu có thêm thu nhập từ nội dung.

Điểm chung của những người này không phải tài năng đặc biệt.

Họ chỉ đơn giản là dám thử và đủ kiên trì để theo đuổi công việc trong thời gian dài.

Ngược lại, nhiều người dành hàng giờ suy nghĩ cách kiếm tiền nhưng không bao giờ bắt đầu. Hoặc vừa thử được vài ngày đã bỏ cuộc vì chưa thấy kết quả.

Thực tế, rất nhiều cơ hội không thất bại vì khó, mà thất bại vì người ta từ bỏ quá sớm.

1. Làm các công việc trực tuyến đơn giản trong thời gian rảnh

Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp thuê cộng tác viên làm các công việc như:

- Nhập liệu

- Gắn nhãn dữ liệu

- Kiểm tra nội dung

- Hiệu đính văn bản

- Phân loại thông tin

Phần lớn công việc đều được hướng dẫn chi tiết và có thể thực hiện từ xa bằng điện thoại hoặc máy tính.

Ưu điểm của mô hình này là:

- Không cần vốn

- Không cần kho hàng

- Chủ động thời gian

- Phù hợp với dân văn phòng, mẹ bỉm hoặc người có ít thời gian rảnh

Nếu dành khoảng 1-2 giờ mỗi ngày, nhiều người có thể tạo thêm một khoản thu nhập phụ đều đặn hàng tháng.

Dù không giúp làm giàu nhanh chóng, đây vẫn là lựa chọn phù hợp với những ai muốn có thêm nguồn tiền an toàn và ít rủi ro.

2. Biến tài sản nhàn rỗi thành nguồn thu nhập

Rất nhiều gia đình đang sở hữu những món đồ chỉ sử dụng vài lần mỗi năm.

Ví dụ:

- Lều cắm trại

- Xe đẩy trẻ em

- Ghế ăn dặm

- Máy hút bụi cầm tay

- Máy khoan

- Dụng cụ sửa chữa

- Thiết bị chụp ảnh

Thay vì để chúng nằm yên trong kho, bạn hoàn toàn có thể cho thuê thông qua các nhóm cư dân hoặc nền tảng địa phương.

Ngoài ra, những dịch vụ quy mô nhỏ trong khu dân cư cũng đang có nhu cầu khá lớn như:

- Trông thú cưng

- Dắt chó đi dạo

- Tưới cây hộ

- Mua hộ đồ dùng

- Đón trẻ giúp hàng xóm

Mỗi dịch vụ riêng lẻ có thể không mang lại khoản tiền lớn, nhưng khi xây dựng được uy tín và khách hàng quen, nguồn thu nhập có thể tăng lên đáng kể.

Đây là mô hình gần như không cần vốn và tận dụng chính những nguồn lực sẵn có quanh mình.

3. Làm nội dung về cuộc sống thường ngày

Nhiều người nghĩ rằng muốn kiếm tiền từ mạng xã hội phải biết quay dựng chuyên nghiệp hoặc có ngoại hình nổi bật.

Thực tế không hoàn toàn như vậy.

Những nội dung được nhiều người quan tâm hiện nay đôi khi rất đơn giản:

- Giá thực phẩm ở chợ địa phương

- Mẹo tiết kiệm điện nước Kinh nghiệm mua sắm

- Cuộc sống của một bà nội trợ

- Nhật ký chăm sóc cây cảnh

- Góc bếp gia đình

- Các địa điểm ăn uống bình dân

Điều người xem tìm kiếm không phải lúc nào cũng là sự hào nhoáng, mà là những trải nghiệm chân thực và hữu ích.

Nếu kiên trì đăng tải đều đặn trong vài tháng, bạn có thể dần xây dựng lượng người theo dõi riêng. Khi đó, các nguồn thu từ quảng cáo, tiếp thị liên kết hoặc hợp tác thương hiệu sẽ bắt đầu xuất hiện.

Đặc biệt, mô hình này phù hợp với cả những người hướng nội vì không nhất thiết phải xuất hiện trước máy quay.

Kiếm tiền không phải đặc quyền của người giỏi

Nhiều người luôn nghĩ mình chưa đủ năng lực nên chưa thể bắt đầu.

Nhưng thực tế, khoảng cách giữa người kiếm được thêm thu nhập và người vẫn đang chờ đợi thường chỉ nằm ở một quyết định: bắt tay vào làm.

Bạn không cần phải có vốn lớn, không cần phải nghỉ việc để khởi nghiệp, càng không cần chờ một cơ hội hoàn hảo.

Một công việc nhỏ, một dịch vụ đơn giản hay một nội dung chia sẻ mỗi ngày đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho nguồn thu nhập thứ hai.

Trong thời buổi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, đôi khi điều quan trọng không phải kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức, mà là tạo thêm một dòng tiền mới để bản thân có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.

Bởi suy cho cùng, kiếm tiền không phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng hay may mắn. Điều quyết định nhất vẫn là sự chủ động bắt đầu và đủ kiên trì để đi tiếp.